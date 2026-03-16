“Ganadores y perdedores del GP de China”: el análisis que destacó a Colapinto tras lograr su primer punto con Alpine en la F1

La largada del argentino

El piloto argentino Franco Colapinto sumó su primer punto con Alpine al finalizar décimo en el Gran Premio de China de Fórmula 1, disputado en el Circuito Internacional de Shanghái. El resultado, logrado pese al daño en su monoplaza tras un toque con Esteban Ocon, selló la mejor actuación desde su desembarco en la escudería gala.

La participación de Colapinto sobresalió en la competencia por su progreso, la defensa frente a rivales con autos superiores y la capacidad para mantener el control tras el incidente con Ocon.

El argentino, de 22 años, partió duodécimo pero subió dos lugares en la grilla debido a los abandonos de los McLaren por fallas técnicas antes de la largada. Aprovechó además problemas de otros pilotos para ascender rápidamente hasta la sexta posición en la primera vuelta.

En la undécima vuelta, el abandono de Lance Stroll provocó la entrada del coche de seguridad. Esto le permitió al argentino avanzar hasta el segundo puesto temporalmente, ya que varios rivales detuvieron sus autos para cambiar neumáticos. En el reinicio, se defendió de los ataques de Esteban Ocon y Charles Leclerc, aunque fue perdiendo lugares ante el avance de los equipos mejor posicionados.

Maniobras defensivas y sobrepasos de Franco Colapinto

Durante la competencia, Colapinto fue protagonista de intensos duelos frente a Esteban Ocon, Oliver Bearman y Max Verstappen, resistiendo múltiples intentos de sobrepaso. Recurrió a estrategias de manejo, como el aprovechamiento de la energía eléctrica y la precisión en los frenajes, para retener su posición en la pista.

En la vuelta 29, Ocon consiguió superarlo por algunos metros, pero Colapinto recuperó inmediatamente el lugar. Este movimiento fue aprovechado por Pierre Gasly, quien realizó un doble adelantamiento. El argentino se mantuvo firme bajo presión constante y evitó errores cruciales ante la persecución de sus adversarios.

Tras su parada en boxes en la vuelta 33 y el cambio a neumáticos medios, Ocon impactó contra el monoplaza de Colapinto al regresar a la pista. El francés recibió una penalización de 10 segundos, mientras que el argentino continuó la carrera con daños en el piso del Alpine, información que le transmitió su ingeniero Stuart Barlow.

Colapinto ganó posiciones por las detenciones de otros pilotos y logró rebasar a Arvid Lindblad en la vuelta 42. Finalmente, con el abandono de Max Verstappen en la vuelta 46, aseguró su décima posición y el punto sumado.

En la fase final, intentó superar a Carlos Sainz (Williams) para ganar más posiciones y marcó una de sus mejores vueltas, 1m37s588, cruzando la meta en décimo lugar. Alpine añadió así un punto a los obtenidos previamente por Pierre Gasly, quien terminó sexto.

Tal fue la perfomance del bonaerense que el portal especializado Motorsport lo destacó en su análisis titulado “Ganadores y perdedores del espectacular Gran Premio de China de F1″.

Así, entre los mejores exponentes de la segunda fecha de la temporada, como Kimi Antonelli, Lewis Hamilton y Haas, surgieron Colapinto y Alpine.

“Según todos los indicios, Alpine hizo un mal trabajo en Melbourne al sacar el máximo de sus unidades de potencia Mercedes, pero había circunstancias atenuantes en la primera carrera bajo estas complicadas regulaciones, ya que no fue el único equipo cliente en esa situación. En un circuito menos difícil para la gestión de la energía, la escudería de Enstone pudo mostrar mucho más de su verdadero potencial y, con ello, demostrar por qué la decisión de sacrificar 2025 no fue en vano”, explicó el autor del artículo Filip Cleeren, que hizo alusión al último puesto del equipo galo en la temporada pasada.

Las maniobras defensivas ante Ocon

“Pierre Gasly tuvo que ceder ante Bearman por el quinto lugar, pero por lo demás no tuvo oposición para terminar sexto tras una intensa batalla inicial. Mientras tanto, su compañero de equipo Franco Colapinto logró su primer punto para Alpine a pesar de verse comprometido al haber largado con neumáticos duros, lo que lo dejó vulnerable tras la temprana aparición del coche de seguridad. Pero el argentino firmó su mejor actuación con los colores azul y rosa con una defensa sólida para sumar su primer punto en más de un año”, resaltó la tarea del argentino.

El calendario de la Fórmula 1 continuará el 29 de marzo con el Gran Premio de Japón. La actuación en China confirmó que, incluso bajo presión y con dificultades técnicas, Colapinto logró sobresalir por su manejo seguro y eficaz. Su desempeño aporta nuevas expectativas sobre su potencial como representante argentino en la élite del automovilismo.