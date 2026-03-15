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El análisis de Franco Colapinto tras sumar su primer punto con Alpine en el GP de China de la Fórmula 1: “Estoy con bronca”

El argentino habló sobre la carrera en Shanghai donde fue décimo. El choque de Esteban Ocon y su “mala suerte” por el ingreso del Auto de Seguridad

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*Las declaraciones de Colapinto

Luego de su gran actuación en el Gran Premio de China Fórmula 1 en el que resultó décimo y sumó su primer punto con Alpine, Franco Colapinto analizó su carrera en el Circuito Internacional de Shanghai.

“Fue bueno haber sumado un punto. Triste por haberlo sumado por haber tenido suerte porque si no se hubiese quedado Max (Verstappen) no lo hubiese sumado”, le dijo a ESPN en la rueda de prensa posterior a la competencia.

“No es positivo haber quedado detrás de autos más lentos que nosotros. Tuve muchísimo graining (degradación de la goma) en el último stint (tramo de carrera). Tuve mucho daño en el piso y la parte trasera derecha quedó toda rota y perdí muchos puntos de carga (aerodinámica)”, agregó.

El bonaerense se quejó de la decisión de los comisarios deportivos de poner el Safety Car para retirar el Aston Martin de Lance Stroll que le jugó una mala pasada en la planificación de su carrera. “Tuve mucha mala suerte. Estoy con bronca, no por el toque con Esteban, que me pidió perdón. Está todo bien. Arrancar con una estrategia distinta, una largada muy buena, paso a muchos, estoy adelante y después por un auto que se queda parado ponen un auto de seguridad que no tiene sentido. En Melbourne necesitábamos un auto de seguridad pusieron el auto de seguridad virtual por todo y acá por cualquier cosa que pasa ponen un auto de seguridad virtual. Eso es lo que más bronca me da es que cada vez que estoy ahí para hacer algo bueno haya algo que me frene“.

Fue una de mis mejores carreras, empujando en cada vuelta, largando con una goma más dura, avanzando un montón, quedando detrás de Pierre (Gasly) en las primeras vueltas, todo para que después se vaya todo. Es lo que hay. Hay que seguir trabajando, encontrar mucha performance ya que en las últimas vueltas tuve mucha degradación adelante, un desastre. Hay que laburar con el equipo para mejorar", explicó.

“Lo di todo y cuando das todo y no salen las cosas te da bronca. Como ayer (en clasificación) que fue lo mismo. Pero es parte de la F1″, reflexionó.

Y reveló que estuvo a punto de un toque con Carlos Sainz (Williams) cuando quiso superarlo en el final: “Con Carlos me quedé bastante caliente, que me ganó acá, tenía unas ganas de pasarlo que me iba a tirar en cualquier lado e iba a hacer un desastre, pero me contuve y no me le tiré. Terminé décimo. Por suerte no hice cagada y estaba para que quedemos los dos tirados. Es lo que hay".

“Vamos con todo a Japón, conocer una pista nueva. Ojalá que con el auto con mejores condiciones con las cosas que me faltan y estar más cerquita de Pierre y de todos”, concluyó.

La carrera en la tierra del sol naciente será el 29 de marzo en un autódromo emblemático como el de Suzuka, sede de épicas definiciones de campeonato. Allí Franco Colapinto buscará seguir escribiendo su historia en la Fórmula 1. Por lo pronto, este domingo sumó su primer punto con Alpine.

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