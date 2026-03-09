La versión de Laporta sobre por qué Messi no volvió al Barcelona y la réplica de un periodista cercano a Leo: “Traición”

Xavi Hernández revolucionó al mundo Barcelona al dar detalles de los motivos por los que no regresó Lionel Messi al club en 2023, cuando todo parecía cerrado. Fue luego de la conquista del Mundial de Qatar. “Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, lo contactamos y él me dijo que tenía ilusión de volver. Hablamos hasta el mes de marzo y le dije ‘bueno, cuando tú me des el OK’, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente”, narró el entonces entrenador blaugrana en una entrevista con La Vanguardia.

“El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de La Liga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás. Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir”, concluyó.

Ante el revuelo producido por las declaraciones, y en el umbral de las elecciones en el club, Joan Laporta dio su versión de los hechos. “Lo de Messi fue así. Cuando no se le puede renovar es por una cuestión básicamente económica, que no lo podíamos meter en las cuentas por la situación económica en la que estábamos. En 2023 precisamente viene Xavi, que ha hablado con Messi y quiere volver”, prologó.

“Preparamos el contrato, se lo envío a Jorge Messi, que estuvo correctísimo, y eso fue a mediados de marzo me parece, si no recuerdo mal. Y en el mes de mayo vino Jorge Messi a mi casa y me dijo que no podía ser porque aquí tendría demasiada presión, que en Arabia también le ofrecían un gran contrato y que preferían ir a Miami. Yo les dije: ‘Escucha, respeto la decisión. Ustedes son soberanos para decidir lo que consideren’”, cerró su alocución.

El presidente Joan Laporta, en la mira por sus decisiones

Además, criticó duramente a Xavi. “Cuando veo estas declaraciones de Xavi pienso en Hansi Flick. Cuando eres presidente has de tomar decisiones muy difíciles. Y tuve que tomar una decisión muy difícil. Con Xavi continuaríamos perdiendo y con Flick comenzamos a ganar. Con los mismos jugadores Xavi perdía y Flick ganaba”, azotó.

Ante este panorama, fue Gastón Edul, periodista de TyC Sports de buena relación con Messi, el que ofreció su información sobre cómo se dieron los hechos.

“Hay una relación rota, que Laporta siempre disimuló. Messi no está en Barcelona por Laporta, tanto en 2021 como en 2023. Laporta en 2021 traicionó a Messi, hizo campaña con Messi. En 2023, cuando se va al Inter Miami, hizo todo lo posible durante uno o dos meses para volver al Barcelona, bajando muchísimo su contrato. Son decisiones de clubes y de carrera, lo que está bueno es que se sepa la verdad", subrayó en diálogo con el influencer Davoo Xeneize.

Messi lleva cinco años lejos del Barcelona y solo pudo volver al renovado Camp Nou de noche, sin una apertura de puertas formal por parte de la institución, siendo el máximo ídolo de la historia. El delantero argentino, de 38 años, que terminó de formarse en La Masía, por ahora no se refirió a la polémica.

Mientras, sigue mostrando su talento sobre el césped: el sábado anotó un golazo en el triunfo 2-1 del Inter Miami ante el DC United, por la MLS.