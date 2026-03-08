Sorprendente revelación de Xavi: por qué se frustró la llegada de Messi al Barcelona en 2023

El ex DT contó los motivos que no permitieron una segunda etapa de Leo

Xavi Hernández reveló que Lionel Messi tenía acordado su regreso al FC Barcelona en enero de 2023, pero que la decisión fue bloqueada por el presidente Joan Laporta para evitar un conflicto de poder. En una entrevista publicada por La Vanguardia, el entrenador afirmó que él y el entorno de Messi mantuvieron contactos durante meses y que la operación contaba incluso con el visto bueno de La Liga.

El ex entrenador blaugrana indicó que tras la obtención del Mundial de Qatar por parte de Messi en diciembre de 2022, el jugador manifestó su deseo de regresar al club. “Ahí el presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, lo contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente”, reveló.

Vale recordar que el astro argentino tuvo que ponerle fin a su estadía en Barcelona en agosto de 2021 por obstáculos económicos que impidieron la renovación de su contrato y tuvo que marcharse a París Saint-Germain.

Messi y Xavi, juntos en Barcelona (AFP PHOTO / JOSEP LAGO)

La postura de Laporta, según Xavi, fue determinante en la suspensión del acuerdo. El ex jugador y técnico relató: “Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir”. Hernández agregó que la decisión no respondió a cuestiones económicas ni a exigencias del entorno de Messi, sino al convencimiento de Laporta de que el regreso del astro argentino comprometería su propio liderazgo en el club.

Para Hernández, los motivos de la frustrada operación no estuvieron relacionados con restricciones de La Liga ni con demandas económicas de Jorge Messi, como se había especulado públicamente. “Eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder”, indicó.

“El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de La Liga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás”, sentenció Xavi.

La operación, según Hernández, estaba diseñada para coincidir con la mudanza del equipo al estadio de Montjuïc y preveía un cierre de ciclo emblemático comparable al “Last Dance” de Michael Jordan. El entrenador insistió ante Jorge Messi en que el acuerdo estaba sellado en todos los aspectos relevantes, incluso a nivel futbolístico y financiero, con el respaldo de La Liga.

Según las palabras de Xavi, Laporta frustró la vuelta de Messi al Barcelona en 2023

“Y luego de repente Leo dejó de cogerme el teléfono porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer. Y yo llamando al padre le dije, ‘no puede ser Jorge’, y él me dice, ‘habla con el presidente’. Y le insisto en que llevamos cinco meses hablando con Leo, está hecho, futbolísticamente no hay dudas, a nivel económico nos vamos a Montjuïc y vamos a hacer un Last Dance como el de Jordan, todo preparado”, agregó Xavi.

En consecuencia, Hernández admitió que la ruptura de la negociación dañó de manera temporal su relación personal con Messi, quien llegó a pensar que el propio entrenador formaba parte de la maniobra para impedir su regreso. El ex entrenador reconoció: “Me afectó mucho en mi relación con Leo, pero ahora vuelve a ser buena”.

Sobre la posibilidad de un futuro retorno de Messi al Barcelona, Xavi expresó que mantenía la expectativa de verlo de nuevo con la camiseta blaugrana, aunque admitió: “Yo ahora pienso que no voy a volver nunca más al Barça. Ya he hecho mi etapa como jugador y entrenador”. Pese a ello, valoró la vigencia futbolística del argentino y su potencial impacto en el equipo. “Todavía hoy pienso que ayudaría al equipo a meter goles, a dar últimos pases, sin ninguna duda, ¡pero si va a jugar un Mundial! Leo volvería a triunfar en el Camp Nou y además era su deseo y el mío”, enfatizó.

“Él (Messi) lo sabe (el deseo de Xavi de sumarlo al equipo), ahora lo sabe, pero estuve un tiempo que no pude comunicarme con él, fue una pena, pero por culpa de los que están”, concluyó el ex jugador y figura histórica del Barcelona.