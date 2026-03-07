Pique al vacío y definición de categoría: el golazo de Lionel Messi para el Inter Miami en el triunfo frente al DC United

El rosarino amplió la ventaja de Las Garzas en Washington

Inter Miami visitó al DC United por la tercera jornada de la MLS y se trajo una importante victoria por 2-1 en un duelo que tuvo el dominio de Las Garzas en el primer tiempo. Lionel Messi volvió a aportar su cuota goleadora para el conjunto que dirige Javier Mascherano. El rosarino aprovechó su picardía para recibir solo y definir con clase por encima del arquero en el minuto 27 del juego y quedó a un paso de los 900 tantos.

Messi marcó el 2-0 del Inter Miami, que se había adelantado gracias al tanto de Rodrigo De Paul, a los 17 minutos, con un disparo cruzado de derecha dentro del área. La Pulga activó su poder en la primera intervención que tuvo frente al arco. Se desmarcó y picó al vacío al momento que Mateo Silvetti lo habilitaba para “picharle” el balón al arquero Sean Johnson.

Previamente, De Paul tuvo su propio festejo con un remate seco al ángulo superior derecho del guardameta del DC United. La jugada se había iniciado por la banda izquierda, donde Germán Berterame tocó hacia Telasco Segovia en el vértice del área. El venezolano habilitó al Motorcito, que se encontraba en el otro extremo en soledad para definir con precisión.

El Motorcito abrió el marcador para el Inter Miami en Washington DC

Inter Miami controló las acciones en la primera mitad y hasta pudo marcar un tercer tanto con Messi, pero el remate del capitán salió ligeramente desviado del palo izquierdo de Johnson para el alivio de los locales, que completaron el M&T Bank Stadium en Washington DC.

En el complemento, el partido se estancó e Inter Miami retrocedió en el terreno de juego. DC United aprovechó para manejar la pelota, sin llegar con tanta profundidad al arco defendido por Dayne St Clair. No obstante, el dueño de casa llegó al descuento a los 75 minutos cuando Jackson Hopkins sacó un disparo cruzado que contuvo a medias St Clair. En el rebote, Tai Baribo empujó la pelota al fondo del arco para el 1-2.

En una de las últimas jugadas del partido, el cuadro de la Florida no pudo sentenciar el marcador cuando De Paul, ingresando solo en el área, malogró una chance nítida de gol, elevando su remate por encima del travesaño desde una posición inmejorable. DC United no pudo alcanzar la igualdad en los últimos instantes y la victoria se fue para la Florida.

*El resumen del triunfo de Inter Miami en Washington DC

Con esta actuación, Messi quedó con 899 goles totales en su carrera en 1140 partidos oficiales. El rosarino alcanzó además los 80 tantos con la camiseta del Inter Miami desde su llegada en julio de 2023. Leo totaliza 91 encuentros con Las Garzas. En su cuenta personal, el campeón del mundo acumula 672 goles en el FC Barcelona, 32 en el París Saint-Germain y otros 115 en la selección argentina.

Con este resultado, Inter Miami quedó con 6 puntos en la Conferencia Este de la MLS (2 triunfos y una derrota), a una unidad de distancia del líder, New York FC. En cuanto al próximo compromiso, el elenco de Mascherano tendrá una visita el próximo miércoles a Nashville donde se enfrentará al cuadro local por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El sábado subsiguiente, tendrá el duelo ante Charlotte, también fuera de casa, por una nueva fecha de la Major League Soccer.

