La peligrosa maniobra del nuevo piloto de Alpine en la Fórmula 2 que dio que hablar: “Nunca más terminará adelante mío”

Alex Dunne lo cerró a Martinius Stenshorne y generó el toque con su compañero de equipo en Rodin. Luego, el británico disparó por radio

*La polémica maniobra de Dunne contra Stenshorne

La segunda carrera de la Fórmula 2 en Australia se definió luego de una polémica maniobra del flamante piloto de reserva de Alpine, Alex Dunne, contra Martinius Stenshorne, quien debió abandonar en la competencia que se lució el argentino Nicolás Varrone ya que llegó a liderar 13 vueltas.

Faltaban solo dos vueltas para el final cuando Stenshorne lideraba ante el hostigamiento de Dunne. En la recta principal el irlandés lo superó al noruego, pero luego le cruzó el auto y bajó su velocidad generando el impacto entre ambos. Al llegar a la primera curva, el escandinavo quedó afuera con la suspensión delantera dañada. Mientras que el británico hizo un trompo y quedó en el fondo.

Una vez que quedó cruzado, Dunne lanzó por radio una provocadora frase: “Ya se cómo va a ir este año. Nunca más en la vida va a terminar adelante mío”. El irlandés también debió desertar.

Dunne tiene 20 años, nació en Clonbullogue (República de Irlanda) y es una de las grandes promesas en el mundo de la F1. Pero se caracteriza por sus reacciones en la pista que en ocasiones le jugaron una mala pasada, como la de la competencia principal en el Albert Park en Melbourne.

El británico este año tiene su segunda estadía en la Fórmula 2 con el team de Rodin Motorsport, en una categoría con apellidos interesantes como el argentino Nicolás Varrone o el paraguayo Joshua Durksen, que ganó la primera carrera de 2026 en Oceanía.

El irlandés peleará en la Fórmula 2 contra otros corredores de la Academia de Pilotos Alpine como el indio Kush Maini (correrá ART Grand Prix) y el italiano Gabriele Mini(será parte de MP Motorsport).

Su estilo agresivo y osado le dieron un nombre en el segundo escalafón rumbo a la Máxima, pero también se hizo conocido por quedar envuelto en una particular novela. Tras aparecer por segunda vez en un McLaren durante la FP1 del Gran Premio de Italia (quedó 15° a casi medio segundo de Norris), anunció su salida de programa de desarrollo de pilotos de la escudería campeona del mundo.

Cuando ya su arribo a Alpine sonaba allanado, Dunne dio una nota en su país y explicó por qué optó por marcharse de McLaren: “Para mí, hay un objetivo y un plan establecido y es ser piloto de Fórmula 1. De las opciones que sabía que tenía, la decisión que tomamos era la que teníamos que tomar para estar en la F1. Pienso que, de cara al futuro, estaremos en un buen lugar”.

“Contamos con un grupo de pilotos con mucho talento en la Fórmula 2, como Gabriele Mini y Kush Maini. Estamos deseando ver a los tres competir en la Fórmula 2 de la FIA en 2026, donde el objetivo es muy claro: ganar el Campeonato de Pilotos”, le puso como objetivo el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore.

Luego de la primera fecha el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) lidera el campeonato con 25 puntos y le lleva 7 al brasileño Rafael Câmara (Invicta Racing) y al neerlandés Laurens van Hoepen (Trident). La próxima fecha figura para el 11 y 12 de abril en Bahréin, pero la fecha estaría caída por el conflicto en Medio Oriente.

