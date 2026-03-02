Deportes

El contundente mensaje de Aston Martin en medio de los rumores de que podría limitar su participación en el GP de Australia

La presencia de la escudería británica en el debut de la Fórmula 1 es un incógnita y el equipo aseguró que “no será una temporada en la que las carreras iniciales marquen la pauta para el resto del año”

Aston Martin lanzó un contudente comunicado, aunque no confirmó su participación completa en Australia (@AstonMartinF1)

Aston Martin es la escudería que acapara todos los flashes en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia. Aunque no es de la manera que se esperaba: los graves problemas que sufrió en la pretemporada pusieron en duda su participación en la primera carrera en Melbourne. En medio de los rumores que indican que podría limitar su presencia a las primeras vueltas, la escudería británica lanzó un comunicado en su página web.

Cada temporada, el primer Gran Premio presenta muchas incógnitas, este año más que la mayoría tras el mayor cambio en el reglamento del deporte en una generación”, destacó el equipo de Silverstone en un artículo publicado en su portal oficial. El mensaje está puesto en la previa de la carrera en el Circuito de Albert Park.

Aston Martin no dio indicios de cómo se desarrollará su participación en Australia, aunque dejó una contundente reflexión sobre lo que será el año 2026: “Sea cual sea el desarrollo del fin de semana inaugural, esta no será una temporada en la que las carreras iniciales marquen la pauta para el resto del año”.

El resto del comunicado hace hincapié en los eventos que acogerá Melbourne y la presencia de pilotos relacionados al equipo en el resto de las categorías, como en la Fórmula 2 y Fórmula 3. “Primera ronda. El trabajo continúa en la pista y en casa”, comentaron en otro posteo en sus redes sociales.

El comunicado de Aston Martin completo (Aston Martin)

El comunicado de Aston Martin salió a la luz horas después de que se expandieran las especulaciones de que podría terminar su participación en Australia de manera prematura. El portal especializado Motorsport Italia resaltó que el equipo se limitaría a “completar la distancia mínima necesaria para alinearse para la carrera y detenerse tras unas vueltas”. Esta estrategia responde a una escasez crítica de repuestos después de los problemas de fiabilidad durante los ensayos previos, donde las unidades de potencia de Honda sufrieron serios daños.

Aston Martin ha caído en un pozo negro. Y la principal causa de esta caída al abismo recae en Honda. El motor RA626H del AMR26 resultó ser un problema importante”, señaló el portal mencionado. The Race, otro de los medios especializados más prestigiosos, destacó que “Aston Martin no viaja a Australia con una estrategia preconcebida” y que buscarán sumar el mayor kilometraje posible para ayudar a Honda a solucionar los problemas. No obstante, dejaron en claro que “un doble DNF es posible y tal vez hasta probable”.

“Si Aston Martin hubiera estado preparado para que ambos coches se alinearan para la largada y luego potencialmente regresaran al garaje después de unas pocas vueltas, sería un comienzo vergonzoso para su asociación con Honda y aún más desastroso de lo que sugirieron las pruebas”, agregó el medio citado.

Aston Martin intentaría aprovechar las prácticas libres para sumar el máximo kilometraje posible y definir cómo afrontará la carrera principal (@AstonMartinF1)

El proyecto de Aston Martin para consolidarse como protagonista en la nueva era técnica de la Fórmula 1 incluyó inversiones millonarias en infraestructura, como la construcción de la nueva fábrica en Silverstone, y la contratación de figuras técnicas de renombre, entre ellos Adrian Newey. Sin embargo, las primeras sensaciones del equipo son desoladoras.

El pasado viernes, los líderes de Honda ofrecieron una conferencia de prensa, difundida por el portal japonés Auto Sport, en la que abordaron abiertamente las dificultades enfrentadas por Aston Martin. El presidente de la marca, Koji Watanabe, afirmó: “Fue extremadamente difícil para nosotros, no pudimos demostrar plenamente el rendimiento que esperábamos y se hicieron evidentes una serie de problemas complejos”.

Por su parte, el director general Ikuo Takeishi admitió que “los resultados de las pruebas de pretemporada son extremadamente graves”, y subrayó los esfuerzos que tanto ingenieros como el personal de HRC Sakura están realizando “con la mayor rapidez posible” para introducir mejoras antes del arranque oficial de la temporada.

Los portavoces de la marca identificaron el origen del problema en “vibraciones inesperadas del monoplaza”, aunque advirtieron que la causa no es única ni sencilla de resolver. “Si pudiéramos identificar una única causa, sería más fácil solucionarlo, pero como hay múltiples factores vinculados que generan la vibración, no sabemos si solucionar sólo uno de ellos la resolverá. Existe la posibilidad de que lleve tiempo”, argumentaron.

Aston Martin fue el equipo que menos vueltas completó en los test de pretemporada por problemas de fiabilidad y falta de repuestos

Para reflejar los serios problemas de Aston Martin durante los test de pretemporada en Baréin, la escudería fue la que menos vueltas dio entre todas por un margen contundente. El equipo británico completó 334 giros repartidos entre sus dos pilotos, Fernando Alonso (194) y Lance Stroll (140). Incluso, la actividad en Sakir terminó dos horas antes del cierre de la última sesión por falta de repuestos y, en dicho día, el canadiense concretó únicamente seis vueltas.

Los datos evidencian el panorama del team motorizado por Honda. Cadillac, escudería que debuta en la presente temporada, logró marcar un total de 586 vueltas, mientras que Audi, que cuenta con una unidad de potencia propia, completó 710. Los otros registros fueron de McLaren (817), Haas (794), Williams (790), Ferrari (744), Racing Bulls (733), Mercedes (714), Alpine (677) y Red Bull Racing (672).

El arranque oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1 abrirá con el Gran Premio de Australia. La cita en Melbourne comenzará con las primeras prácticas libres el jueves a las 22:30 en Argentina, mientras que la carrera principal se llevará a cabo el domingo a las 01:00.

Temas Relacionados

Aston MartinFórmula 1F1Fernando AlonsoLance StrollGran Premio de AustraliaAdrian NeweyLawrence StrollHondadeportes-argentina

