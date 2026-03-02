Franco Colapinto se alista para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

El piloto argentino Franco Colapinto tendrá su primera temporada como titular desde el inicio en la Fórmula 1 (Prensa Alpine F1 Team)

La pretemporada de la Fórmula 1 llegó a su fin en Baréin y el calendario oficial se pondrá en marcha con un clásico: el domingo 8 de marzo, la cita principal será en Melbourne con el Gran Premio de Australia que albergará la primera fecha de la agenda 2026 de la Máxima. En el inicio de la nueva era de reglamentaciones, la categoría se estrenará en el Circuito Albert Park y dará inicio a la primera de las 30 carreras (24 Grandes Premios y 6 Sprints).

Teniendo en cuenta la diferencia horaria con Australia, la grilla de actividades se iniciará durante la noche del jueves 5 de marzo de Argentina (22:30) con la práctica libre 1 y continuará durante la madrugada del viernes 6 (2:00) con el segundo entrenamiento.

A la noche (22:30) de ese viernes se podrá ver la FP3 que servirá como última estación antes de la primera clasificación del año: comenzará a las 2 de la mañana del sábado 7 de marzo. La carrera principal, pautada a 58 giros, se iniciará a la 1 de la mañana del domingo 8.

Con 352 giros en Baréin, Franco Colapinto arribará a esta primera fecha con una experiencia de 2452 kilómetros al mando del flamante A526 sumando a la cuenta también los test privados de Barcelona. El argentino tuvo su giro más veloz en 1:33.818 durante su última aparición en Sakhir y su compañero, Pierre Gasly, al día siguiente, logró seguir mejorando el rendimiento del Alpine con una vuelta apenas superior de 1:33.421.

El piloto argentino dejó una gran impresión durante sus primeros test de pretemporada en la F1 (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Si bien ambos estuvieron lejos del tiempo más rápido de toda la pretemporada que marcó Charles Leclerc con su Ferrari (1:31.992), Alpine dio indicios de solidez para pelear en el segundo lote de la parrilla detrás de los de Maranello, Mercedes, McLaren y Red Bull Racing.

Tras un año para el olvido, la escudería con sede en Enstone intentará batallar por puntos cada fin de semana luego de cerrar una preparación sin grandes problemas y mostrando una paridad con Haas, Racing Bulls, Williams y Audi.

“Es difícil saber dónde estamos. Hay una diferencia muy grande con los primeros cuatro equipos (McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari), después estamos ahí. Veremos cómo va cuando se ponga todo un poco más serio en Australia, pero con ganas de que llegue y ver cómo estamos en realidad. Mercedes seguramente tiene algo guardado y eso nos va a venir bien”, expresó el piloto argentino de 22 años durante la pretemporada con ESPN. Tras reemplazar a mitad del 2024 a Logan Sargeant en Williams y tomar el puesto de Jack Doohan en Alpine en 2025, Colapinto iniciará una temporada de F1 como titular por primera vez.

Alpine centró todos sus esfuerzos del 2025 en desarrollar el monoplaza A526 para la flamante era técnica de la F1 (Prensa Alpine F1 Team)

En un último lote figura la flamante undécima escudería: Cadillac, con Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas como titulares, buscará desarrollar su programa de trabajo en este primer año en la F1. La sorpresa en ese grupo de cola estará en Aston Martin, que inició la nueva era con muchas expectativas de la mano del diseño de Adrian Newey y los motores Honda, pero tuvo múltiples problemas en la pretemporada que incluso ponen un signo de interrogante sobre su desempeño en Australia.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Formula One Management (FOM) revolucionan la Fórmula 1 con un reglamento que introduce autos más ligeros, potencia híbrida equilibrada y elimina el DRS. Entre las medidas más notables, se destaca la drástica reducción de la distancia entre ejes en 200 milímetros y un chasis 100 milímetros más angosto, lo que genera autos considerablemente más compactos y ágiles. El peso mínimo también baja a 768 kilos, es decir, 32 kilos menos que en 2025. La flamante normativa tuvo modificaciones hasta el último momento para solucionar problemas que se presentaron durante los ensayos previos.

El histórico Drag Reduction System (DRS), utilizado entre 2011 y 2025, deja de estar disponible en la Fórmula 1. Su reemplazo será la aerodinámica activa, que habilita a los pilotos a modificar desde la cabina los alerones, eligiendo entre diferentes modos para rectas o curvas según la circunstancia de carrera. Esta herramienta permitirá combinar la maximización de la velocidad en recta con una adherencia óptima en curvas, lo que se traduce en estrategias de adelantamiento más ricas y matizadas. En paralelo nace el Overtake Mode, un sistema que proporciona un impulso adicional de potencia eléctrica bajo la premisa de estar a menos de un segundo del auto rival en la zona de detección.

A diferencia del DRS, que operaba por la apertura del alerón trasero, el beneficio del Overtake Mode radica en la eficiencia energética: el piloto debe gestionar la energía acumulada para obtener la ventaja de potencia, haciendo de la gestión eléctrica un eje central de la táctica de carrera. El equilibrio entre motor de combustión y sistema eléctrico representa otra innovación fundamental. Por primera vez, ambos componentes aportarán en partes iguales —50% cada uno— hasta sumar un total de cerca de 1000 caballos de fuerza. En comparación, el reglamento vigente desde 2014 establecía que el aporte eléctrico era solo el 30%.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22.30 (Argentina) / 12.30 del viernes 6 (Australia)

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2.00 (Argentina) / 16.00 (Australia)

Práctica Libre 3: 22.30 (Argentina) / 12.30 del sábado 7 (Australia)

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2.00 (Argentina) / 16.00 (Australia)

Domingo 8 de marzo

Carrera principal a 58 vueltas: 1.00 (Argentina) / 15.00 (Australia)

TV: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

El mapa detallado del circuito Albert Park utilizado para el Gran Premio de Australia 2026 (@F1)

DÍAS Y HORARIOS DE LAS 30 CARRERAS DE LA FÓRMULA 1 EN 2026

1- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 1.00

2- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00.00

3- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 4.00

4- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 2.00

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12.00

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14.00

7- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13.00

8- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00

9- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00

10- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00

11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint