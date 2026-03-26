Zelensky llegó a Arabia Saudita para ofrecer tecnología antidrones a cambio de misiles

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, se reúne con el vicegobernador de la región de La Meca, el príncipe Saud bin Mishaal bin Abdulaziz, durante su visita a Yeda, Arabia Saudita, el 26 de marzo de 2026 Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Imagen cedida a través de REUTERS

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky llegó este jueves a Arabia Saudita en una visita no anunciada para impulsar un acuerdo de cooperación en defensa con los países del Golfo Pérsico: Kiev ofrece su experiencia en guerra de drones a cambio de misiles antiaéreos. La visita coincidió con el anuncio de medidas más duras contra la flota fantasma de petroleros rusos y con el ataque de un dron naval contra un buque cisterna sancionado frente al Bósforo.

“Llegué a Arabia Saudita. Hay reuniones importantes programadas. Agradecemos el apoyo y apoyamos a quienes están listos para trabajar con nosotros para garantizar la seguridad”, escribió Zelensky en redes sociales junto a un video de su llegada. El mandatario no ofreció detalles de la agenda, pero la propuesta ya la había esbozado días antes: Ucrania, convertida en laboratorio de tecnología bélica, pone a disposición del Golfo el conocimiento operativo en interceptación de drones que ningún otro país posee.

El miércoles, Zelensky confirmó que una delegación de técnicos ucranianos trabaja con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Jordania en materia de defensa antidrones. Este jueves formalizó la contraprestación esperada: a cambio, los países del Golfo suministrarían al ejército ucraniano misiles antiaéreos para frenar los ataques balísticos e hipersónicos rusos. Zelensky señaló además que Washington contactó a Kiev para que Ucrania ayude a proteger bases militares estadounidenses en Medio Oriente.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, se reúne con el vicegobernador de la región de La Meca, el príncipe Saud bin Mishaal bin Abdulaziz, durante su visita a Yeda, Arabia Saudita, el 26 de marzo de 2026 Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Imagen cedida a través de REUTERS

La lógica del acuerdo descansa en una asimetría de capacidades. Los países del Golfo poseen arsenales de defensa aérea avanzados pero carecen de experiencia en guerra de drones masivos, la amenaza que Irán y sus aliados han desplegado en la región. Ucrania lleva más de cuatro años enfrentando enjambres de drones Shahed y proyectiles balísticos, y ha desarrollado interceptores propios de bajo coste probados en combate. Zelensky también indicó que su país analiza un posible papel en la restauración de la seguridad en el estrecho de Ormuz, cuyo tráfico quedó gravemente afectado por las operaciones militares contra Irán.

Arabia Saudita no es un interlocutor nuevo para Kiev. El reino actuó como mediador en varias rondas de negociación durante 2025 y facilitó intercambios de prisioneros con Rusia. La visita amplía ese vínculo hacia una dimensión directamente militar, en un momento en que la presión internacional sobre Moscú muestra signos de relajarse y Ucrania busca diversificar sus fuentes de armamento.

Medidas contra flota fantasma rusa

Foto entregada por el ejército francés el 22 de enero del 2026 que muestra un buque petrolero que viajó desde Rusia y que fue interceptado por Francia (Etat-Major des Armees via AP)

En Helsinki, los líderes de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF), la alianza de diez países del norte de Europa centrada en la seguridad del Báltico, anunciaron medidas más duras contra la flota fantasma rusa. El primer ministro británico Keir Starmer confirmó que las fuerzas armadas del Reino Unido podrán abordar petroleros sancionados en aguas británicas, sumándose a Suecia, Estonia y Finlandia. Starmer afirmó que Putin “se frota las manos” con la guerra en Medio Oriente porque el alza del crudo engrosa sus ingresos, y llamó a “ir tras la flota fantasma con más fuerza”. Zelensky exigió que los países europeos no solo detengan estos buques sino que incauten el petróleo que transportan.

Esa flota está compuesta por petroleros envejecidos adquiridos por entidades opacas en países que no aplican sanciones a Moscú. Según Downing Street, transportan el 75% del crudo ruso exportado. Reino Unido y sus aliados han sancionado 544 embarcaciones vinculadas a esta red.

El mismo jueves, el petrolero Altura, propiedad de la naviera turca Pergamon Maritime y sancionado por la Unión Europea desde octubre, fue alcanzado por un dron naval en el mar Negro a unas 14 millas náuticas al norte del Bósforo, tras zarpar de Novorosíisk con 140.000 toneladas de crudo. Los 27 tripulantes turcos resultaron ilesos. El ministro de Transporte turco, Abdulkadir Uraloglu, confirmó que el ataque fue obra de “una embarcación marítima no tripulada” dirigida a la sala de máquinas para dejar el buque inoperativo, sin atribuir autoría.

Ucrania no reivindicó la acción, pero sus fuerzas armadas tienen historial de operaciones similares. A principios de marzo, Rusia atribuyó a Kiev el hundimiento de un petrolero con bandera rusa que transportaba gas natural licuado frente a Libia, el primer golpe ucraniano registrado en el Mediterráneo. La expansión de estos ataques —del mar Negro al Mediterráneo y ahora a la antesala del Bósforo— refleja la misma doctrina que Zelensky llevó a Riad: hacer que la guerra le cueste a Rusia también en las rutas por las que financia su invasión.