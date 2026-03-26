Sociedad

Encontraron muerta a una jubilada de 69 años en el baño del bingo de La Plata

Una ambulancia acudió al lugar y certificó que la mujer no tenía signos vitales. También se confirmó que ya padecía problemas de salud. Se trata de una persona que era habitual del establecimiento

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Una mujer falleció en el interior del Bingo La Plata, ubicado en diagonal 80 y 116. La víctima, identificada como Gloria Eugenia Rodríguez Blanco, de 69 años, jubilada y residente de la capital bonaerense, fue hallada sin signos vitales en el baño del establecimiento.

La situación se conoció cuando personal policial acudió al lugar tras recibir la alerta sobre una persona inconsciente dentro del bingo. El trágico episodio sucedió el miércoles.

Al llegar, los agentes fueron recibidos por empleados de seguridad privada, quienes indicaron que la mujer yacía descompuesta en el baño de mujeres. Poco después, una ambulancia arribó para asistir a la víctima.

Tras revisar a la víctima, la médica constató el fallecimiento y descartó signos de violencia o faltantes de pertenencias en la escena. Testigos y personas presentes en la sala comentaron a las autoridades que la mujer era una visitante habitual del bingo y que tenía varios problemas de salud, de acuerdo con información oficial.

La UFI N° 1 del Departamento Judicial La Plata tomó intervención en el hecho y dispuso las diligencias correspondientes. Entre ellas, se solicitó la presencia de peritos y el posterior traslado del cuerpo a la morgue policial para la realización de la autopsia, a fin de establecer las causas del deceso.

En mayo del año pasado, había ocurrido un episodio similar, cuando una jubilada de 72 años murió en un bingo de Mar del Plata y los apostadores siguieron jugando a pesar de que el cadáver se encontraba en el piso junto a ellos.

(Crédito: 0223)

Alrededor de las 17:45, en el bingo situado sobre la avenida Edison al 400, en la zona del Puerto, la víctima sufrió una descompensación súbita dentro del salón de juegos. Fuentes policiales informaron a Infobae que efectivos encargados de la vigilancia adicional en el lugar acudieron de inmediato para brindarle asistencia.

Instantes después, una ambulancia arribó al establecimiento y el equipo médico certificó el fallecimiento de la mujer. No detectaron lesiones externas ni indicios de violencia. Las autoridades señalaron que la muerte fue natural, por lo cual no se abrió causa judicial ni intervino la Justicia.

La hija de la víctima, visiblemente afectada, se hizo presente en el bingo y permaneció junto al cuerpo hasta que, una vez concluidos los peritajes, fue retirado, según relataron distintos medios locales.

El episodio generó indignación y fuertes repercusiones debido a que, mientras todo esto ocurría, la actividad en el salón continuó normalmente. A pocos metros del cuerpo cubierto con una tela blanca, numerosos asistentes siguieron utilizando las máquinas de juego.

Encontraron a una mujer muerta dentro de un micro en Posadas

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Una mujer fue hallada sin vida en un micro de larga distancia cuando llegó a la Terminal Quaranta de Posadas, días atrás. La situación se conoció cuando empleados de la terminal alertaron a la policía, luego de que el chofer advirtiera que una pasajera no descendía del vehículo. La víctima fue identificada como Mariana Pizarro, de 55 años.

Alrededor de las 9.20, agentes de la Comisaría Decimoséptima y del Comando Táctico Especial se presentaron en el lugar tras el aviso dado por el conductor del ómnibus, quien, al concluir el viaje que partió de Buenos Aires hacia Posadas, notó que una pasajera permanecía en su asiento y no respondía a los intentos de despertarla. De acuerdo a lo informado por fuentes de la Policía de Misiones a Infobae, el chofer comunicó la situación de forma inmediata a las autoridades.

Al ingresar al micro, los efectivos confirmaron que la mujer no tenía signos vitales. El asiento número 20, donde fue encontrada, quedó bajo resguardo para las pericias correspondientes. Personal de Policía Científica y el médico policial intervinieron en el lugar, certificando el fallecimiento y asegurando la preservación de la escena para avanzar con la investigación.

El magistrado a cargo ordenó que se realice una autopsia con el objetivo de establecer las causas de la muerte, ya que hasta el momento no se detectaron indicios de violencia en el cuerpo. El caso quedó asentado en la UR-I, Comisaría 17ª.

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