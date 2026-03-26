La Justicia define la situación de dos mapuches vinculados a las usurpaciones de Villa Mascardi

La comunidad Lafken Winkul Mapu estuvo involucrada con usurpaciones en 2022

Dos integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, vinculados a la ocupación de lotes públicos y privados en Villa Mascardi, serán sometidos a distintos procesos judiciales tras ser capturados luego del desalojo que ordenó la Justicia Federal en octubre de 2022.

Uno de ellos permanece detenido desde octubre de 2025 en el Penal 6 de Rawson, en Chubut, donde comparte ceremonias ancestrales con el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, quien permanece detenido bajo el régimen de prisión preventiva desde junio del año pasado. El otro fue capturado en el barrio Virgen Misionera de Bariloche, en el marco de un control de prevención encabezado por la Policía de Río Negro.

Se trata de Juan Pablo Colhuan y Luca Dade Vera, ambos relacionados con la comunidad Lafken Winkul Mapu. Colhuan estuvo prófugo de la Justicia hasta octubre del año pasado, cuando la Policía de Chubut lo identificó cerca de Cushamen y constató que registraba un pedido de captura emitido en octubre de 2022. En ese momento, pesaban sobre él un requerimiento emitido por la Oficina Judicial de la III Circunscripción Judicial de Río Negro y un segundo emitido por el tribunal oral federal de General Roca, confeccionado en 2024.

Justamente, una de las causas que involucraba a Colhuan, que estaba relacionada con la usurpación de un predio de Parques Nacionales, prescribió. Sin embargo, el tribunal oral federal de General Roca deberá resolver otro expediente, en el que lo acusan de amenazar con armas de fuego —junto a otros dos cómplices— al cuidador de un predio perteneciente a la mutual de empleados superiores de Gas del Estado, también en Villa Mascardi. Ese hecho ocurrió el 21 de mayo de 2020, en medio de la pandemia por Covid-19, ocasión en la que Colhuan habría irrumpido en la propiedad armado con un arma larga, con la que intimidó al cuidador.

Se trata de dos ciudadanos de origen mapuche que estuvieron prófugos de la Justicia

La víctima sostuvo que reconoció a Colhuan al bajarse el tapaboca con el que ocultaba su rostro.

En la instancia de alegatos realizada este miércoles, el fiscal Fernando Arrigo enumeró el material probatorio: la declaración de la víctima, testimonios y documentos, y solicitó tres años y siete meses de prisión para el detenido. Desde que fue recapturado, Colhuan fue alojado en la cárcel de máxima seguridad de Rawson, desde donde, a través de su defensa, pidió el traslado a una unidad carcelaria de seguridad media.

Colhuan es hermano de la autoridad espiritual de la comunidad Lafken Winkul Mapu, la “machi” Betiana Colhuan, condenada por la usurpación de lotes públicos y privados en Villa Mascardi. Colhuan atravesó parte del proceso judicial en condición de prófugo e incluso, al ser recapturado, uno de los expedientes ya habría prescripto. Sin embargo, debe responder ante otros legajos por los que permanece detenido.

En 2022 debía enfrentar dos audiencias judiciales, aunque se ausentó en ambas. La primera era un juicio oral y público por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves, atribuidos por la fiscalía, cometidos contra un policía al que habría agredido el 6 de febrero de 2020, cerca del predio de Parques Nacionales ocupado por miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

La Justicia deberá determinar si siguen procesados o pueden salir en libertad

La segunda audiencia, de formulación de cargos, estaba relacionada con una agresión a Diego Frutos, vecino y ex presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, a quien Colhuan, junto a cómplices, agredió al reconocerlo durante un corte de la ruta 40.

Días atrás, la Policía de Río Negro detuvo a Luca Dade Vera en Bariloche, también vinculado a la comunidad Lafken Winkul Mapu. Durante los allanamientos realizados en octubre de 2022, los investigadores hallaron el documento de identidad de Dade Vera. Sin embargo, la defensa sostiene que él no tiene relación con la comunidad responsable de las usurpaciones, sino que se encontraba allí porque era paciente de la “machi”.