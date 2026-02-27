Aston Martin reconoció que tiene problemas “extremadamente graves” y crecen los interrogantes sobre su participación en el Gran Premio de Australia

Aston Martin tiene serios problemas con su monoplaza y su presencia en Australia es una incógnita

Toda la expectativa que se generó de cara al debut formal de Adrian Newey como líder de Aston Martin con los motores Honda que hicieron brillar a Red Bull en el pasado se diluyó kilómetro a kilómetro. El equipo expuso en pista múltiples problemas durante los distintos tests en Barcelona y Baréin que incluso sembraron una pregunta: ¿podrán competir en el Gran Premio de Australia de la primera fecha de la Fórmula 1?

Los líderes de Honda Racing (HRC) realizaron una conferencia de prensa en Tokio que lejos estuvo de transmitir la calma rumbo al estreno del calendario 2026. “Fue extremadamente difícil para nosotros, no pudimos demostrar plenamente el rendimiento que esperábamos y se hicieron evidentes una serie de problemas complejos”, destacó el presidente de la marca Koji Watanabe, según replicó el portal Auto Sport de Japón.

El director general Ikuo Takeishi profundizó en la fase crítica en la que se encuentran: “Creemos que los resultados de las pruebas de pretemporada son extremadamente graves. Los ingenieros y el personal de HRC Sakura están realizando esfuerzos considerables para mejorar la situación y trabajan con la mayor rapidez posible para implementar mejoras de cara a la carrera inaugural”.

Adrian Newey, ingeniero que comanda Aston Martin, y Lawrence Stroll, propietario de la escudería británica, en el centro de la polémica (Foto: Reuters/Andrew Boyers)

Los líderes de Honda brindaron detalles de los problemas que presentan las piezas y lo atribuyeron a una combinación de “factores complejos relacionados con el coche, como cambios en la normativa, modificaciones en la unidad de potencia (PU) y la influencia de la superficie de la carretera”. No obstante, las principales dificultades se centran en las vibraciones del monoplaza.

“Queremos suprimir la vibración para que al menos podamos competir en la carrera inaugural y en el Gran Premio de Japón en el Circuito de Suzuka”, destacó el director general de Honda. A esto, sumó: “Si pudiéramos identificar una única causa, sería más fácil solucionarlo, pero como hay múltiples factores vinculados que generan la vibración, no sabemos si solucionar sólo uno de ellos la resolverá. Existe la posibilidad de que lleve tiempo”.

Medios especializados hicieron hincapié en que “la causa principal parece ser las modificaciones realizadas en la unidad de potencia para adaptarla a la nueva normativa, cambios que alteraron el equilibrio general del sistema y agravaron el problema”, según replicó Motorsport.

Por su parte, The Race remarcó que fueron las “vibraciones anormales que dañaron el sistema de batería”, al mismo tiempo que afirmaron que “no se ha identificado una causa raíz”. La empresa japonesa logró observar que ”la batería se sacude porque la estructura a la que está sujeta vibra con mayor intensidad de lo esperado”. Honda ya tuvo problemas de esta índole durante su asociación con Red Bull en 2021, aunque lograron solucionar los problemas.

Aston Martin tuvo serios problemas de fiabilidad durante las pruebas de pretemporada y fue el equipo que menos vueltas completó

Según el informe del portal Auto Sport Japón, que lleva la firma de Masahiro Owari, Honda intentó cumplir con todos los pedidos de Adrian Newey en la construcción de las piezas. “Desde que el Sr. Newey se incorporó a Aston Martin en marzo de 2025, casi todo lo que hemos hecho hasta ahora ha cambiado. No hemos cambiado la estructura del motor, por supuesto, pero todo lo demás, incluido el equipo periférico y su fijación a la carrocería, sí ha cambiado. La batería en dos niveles fue solicitud de Newey. Nos dijo ¿Esto pueden hacerlo así?”, destacó Satoshi Tsunoda, director general del proyecto de F1 de Honda (LPL).

No obstante, todos eran conscientes de que los problemas eran serios. “Me incorporé a Aston Martin en marzo de 2025. No pudimos introducir un modelo del coche de 2026 en el túnel de viento hasta mediados de abril. Nuestros rivales ya habían comenzado las pruebas en el túnel de viento de su coche de 2026 en enero de 2025, cuando se permitieron las pruebas aerodinámicas del coche de 2026, así que llevábamos unos cuatro meses de retraso”, comentó Adrian Newey durante los test de pretemporada, según replicó el medio mencionado.

Aston Martin y Honda se asociaron para la nueva era de la F1 en 2026 (REUTERS/Issei Kato)

Para reflejar los serios problemas de Aston Martin durante los test de pretemporada en Baréin, la escudería fue la que menos vueltas dio entre todas por un margen contundente. El equipo británico completó 334 giros repartidos entre sus dos pilotos, Fernando Alonso (194) y Lance Stroll (140). Incluso, la actividad en Sakir terminó dos horas antes del cierre de la última sesión por falta de repuestos y, en dicho día, el canadiense concretó únicamente seis vueltas.

Los datos evidencian el panorama del team motorizado por Honda. Cadillac, escudería que debuta en la presente temporada, logró marcar un total de 586 vueltas, mientras que Audi, que cuenta con una unidad de potencia propia, completó 710. Los otros registros fueron de McLaren (817), Haas (794), Williams (790), Ferrari (744), Racing Bulls (733), Mercedes (714), Alpine (677) y Red Bull Racing (672).

Más allá de que no ocultaron la grave situación en la que se encuentran, los líderes de Honda fueron tajantes respecto a la unión con Aston Martin y dejaron en claro que trabajan en conjunto para salir adelante de la situación. El presidente remarcó su estrecha relación con Lawrence Stroll, propietario del equipo británico, y Adrian Newey, con quienes mantienen conversaciones para “resolver el problema como un solo equipo bajo una colaboración a largo plazo”.

El arranque oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1 abrirá con el Gran Premio de Australia. La cita en Melbourne comenzará con las primeras prácticas libres el jueves a las 22:30 en Argentina, mientras que la carrera principal se llevará a cabo el domingo a las 01:00. Aunque las declaraciones de los líderes de Honda encendieron las alarmas sobre una posible ausencia de Aston Martin. “El muro al que nos enfrentamos como resultado de estas pruebas es ciertamente alto“, destacó el presidente Watanabe.