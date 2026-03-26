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“La Peaky-neta ya está en Ezeiza”: la producción de los jugadores de Argentina vestidos como los personajes de la película

En la previa a los dos amistosos que disputará el combinado nacional, Nicolás Otamendi, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico y Julián Álvarez participaron de una promoción del film de la icónica serie Peaky Blinders

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La selección argentina se unió para promocionar la película Peaky Blinders: El hombre inmortal

El lanzamiento de la película Peaky Blinders: El hombre inmortal reunió a algunos de los futbolistas más destacados de la selección argentina en una campaña promocional de Netflix que sorprendió en la antesala de los amistosos en Buenos Aires. El video muestra a Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Julián Álvarez y Enzo Fernández con atuendos inspirados en la época de la serie, recreando la atmósfera de la familia Shelby. La frase “La Peaky-neta ya está en Ezeiza” acompaña la pieza, reforzando la conexión entre los campeones del mundo y el universo de ficción.

El video promocional coincide con situaciones particulares en las carreras de los futbolistas elegidos. Otamendi despertó rumores sobre su futuro, tras declararveremos” ante la posibilidad de unirse a River Plate si no renueva con Benfica. Tagliafico, por su parte, atraviesa un momento complejo tras dos expulsiones consecutivas en el Olympique de Lyon, una de ellas determinante en la eliminación de su equipo en la Europa League.

Los looks de la selección argentina versión Peaky Blinders
Los looks de la selección argentina versión Peaky Blinders (@Chenetflix)

El defensor del Benfica es fanático de las series y decidió tatuarse en la espalda a varios íconos que quedaron reflejados de forma permanente en su cuerpo. Entre las figuras elegidas, se distinguen rostros emblemáticos como Walter White de Breaking Bad, ubicado en la parte superior de su espalda. Más abajo, aparece Rick Grimes, protagonista de The Walking Dead. En la zona inferior, Otamendi optó por retratar a Michael Scofield, personaje principal de Prison Break. Del lado derecho, se destaca la imagen de Tommy Shelby, de Peaky Blinders. Esta intención del jugador de llevar consigo a personajes fusionan su pasión por el fútbol con la cultura audiovisual.

La actualidad de Julián Álvarez lo encuentra como pieza clave en el ataque del Atlético de Madrid, mientras que Enzo Fernández sostiene su lugar como figura en el Chelsea, pese a los resultados adversos y la reciente eliminación del conjunto londinense en la Champions League. La campaña de Netflix, al reunirlos, también pone en primer plano la heterogeneidad de sus trayectorias y desafíos en clubes europeos.

Los looks de la selección argentina versión Peaky Blinders
Nicolás Otamendi se viste de Peaky Blinders (@Chenetflix)

La plataforma global recurrió en varias ocasiones a figuras del fútbol nacional para sus acciones publicitarias, aprovechando la popularidad del deporte y la identificación de los hinchas con sus ídolos. La elección de cuatro referentes de la selección para esta nueva campaña refuerza esa estrategia y consolida el vínculo entre ambos mundos.

Aunque la relación entre Peaky Blinders y el fútbol argentino no es nueva. Antes del estreno de la película, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, apareció caracterizado como Tommy Shelby en otra campaña de la plataforma. Por su parte, el actual entrenador de Talleres, Carlos Tévez, protagonizó un video viral en el que imitaba el estilo y las frases de los personajes de la serie, mezclando humor y referencias culturales.

Los looks de la selección argentina versión Peaky Blinders
Nicolás Tagliafico a tono con "El hombre inmortal" (@Chenetflix)

La selección argentina, bajo el apodo de La Scaloneta, aprovecha la pausa en la actividad de clubes para ultimar detalles de cara a los próximos compromisos y definir los nombres que defenderán la Copa del Mundo en junio. La combinación de fútbol, cine y cultura pop en la campaña de Netflix logra sintetizar el clima de entusiasmo que rodea al equipo y a sus seguidores en la cuenta regresiva hacia el torneo internacional: “A los muchachos les gustó la peli de Peaky Blinders. No tengo pruebas, pero tampoco dudas”, concluyó el posteo.

Los looks de la selección argentina versión Peaky Blinders
Enzo Fernández participó en la promoción de la película (@Chenetflix)
Los looks de la selección argentina versión Peaky Blinders
Julián Álvarez, con un atuendo inspirado en la época en la que tanscurre la historia (@Chenetflix)
Los looks de la selección argentina versión Peaky Blinders
El defensor del Benfica, en la previa a los amistosos por fecha FIFA (@Chenetflix)
Los looks de la selección argentina versión Peaky Blinders
“La Peaky-neta ya está en Ezeiza” (@Chenetflix)

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