Las ácidas críticas de Verstappen al nuevo reglamento de la F1: “Hay muchas incógnitas”

Los fuertes dardos de Verstappen a la F1 (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El inminente debut de la nueva era técnica de la Fórmula 1 mantiene en vilo al mundo del automovilismo. El nuevo reglamento, que sufrió cambios a días del inicio de la temporada, acaparó fuertes críticas por parte de pilotos y jefes de las escuderías. Uno de los que critica con más fuerza las modificaciones en la Máxima es Max Verstappen. Además de volver a mostrar su descontento con el rumbo que está tomando la categoría, hizo hincapié en que los aficionados deberán adaptarse a una complejidad inédita con la flamante normativa.

El piloto de Red Bull remarcó que la transición del 2026, cuando los monoplazas sufrieron cambios aerodinámicos y los pilotos tendrán dificultades para gestionar la energía eléctrica, podría alterar no solo el espectáculo, sino también la percepción y el disfrute de quienes siguen la F1. “Será complicado de seguir y explicar. Eso es lo principal. Al final, sigue siendo un coche de Fórmula 1, un coche de carreras, y seguiremos clasificando y compitiendo. Pero a todos nos llevará un tiempo acostumbrarnos”, destacó el cuatro veces campeón del mundo en diálogo con Vía Play.

Según difundió el portal especializado Motorsport, Verstappen también destacó la incertidumbre respecto a los adelantos, un aspecto fundamental para la emoción en pista. “También en cuanto a adelantamientos. Sinceramente, aún no tengo ni idea de cómo se desarrollará. Así que todavía hay muchas incógnitas para todos nosotros. Por otro lado, eso también lo hace interesante, porque te da una razón para estar atento”, expresó con preocupación el neerlandés.

La nueva era técnica de la F1 debutará en medio de un clima de escepticismo por parte de varios pilotos (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La nueva era técnica de la F1 cuenta con unidades de potencia que dividen en partes iguales la utilización del motor de combustión y las baterías eléctricas. Esto generó grandes problemas para los pilotos, quienes deben gestionar de una manera considerablemente diferente respecto a los años anteriores. “Tienes cierta cantidad de energía que puedes desplegar en una vuelta, y luego depende de lo bueno que sea tu motor y de la eficiencia de tu coche en las rectas. Así que hay muchos elementos que deben confluir”, explicó Max.

A esto, sumó: “Pero como ahora todos tienen las alas abiertas en las rectas, adelantar y defender será diferente. La pregunta es cuánta batería puedes usar en ese momento, que también es bastante limitada. Todas estas son preguntas que también nos quedan por responder”.

Hay que destacar que el corredor neerlandés de 28 años viene expresando su preocupación sobre el nuevo reglamento hace varias semanas. En medio de las pruebas de pretemporada, lanzó un contundente análisis sobre los vehículos del 2026: “Conducirlos no es muy divertido, para ser sincero. Yo diría que la palabra adecuada es gestión. No se parece mucho a la Fórmula 1. Se parece más a la Fórmula E con esteroides. Pero las reglas son las mismas para todos, así que hay que aceptarlo”.

Max Verstappen criticó el rumbo que está tomando al F1 en reiteradas oportunidades en los últimos años (AP Foto/Altaf Qadri)

El neerlandés reconoció que su capacidad de adaptación no está en discusión, pero cuestionó el aspecto lúdico de la nueva Fórmula 1: “¿Pero es la forma más divertida? No, no lo es”. Su opinión sobre la falta de disfrute trasciende el éxito competitivo, ya que remarcó que la diversión debe estar presente incluso si un equipo logra un dominio abrumador.

“Cualquier cosa que conduzcas al límite es difícil. No importa si es un coche de Fórmula 1, un GT o un coche de calle. Pero algunas cosas son más divertidas de conducir que otras. Y la forma en que intentamos explicárselo al espectador medio, e incluso cuando veo los datos, me pregunto: ¿es esto realmente lo que queremos?”, agregó en la entrevista con Vía Play.

Verstappen reafirmó que su postura no se encuentra condicionada por los resultados: “Para mí, esto no tiene nada que ver con los resultados. Al final, tiene que seguir siendo agradable y necesitas divertirte con lo que haces. Incluso si eres el mejor en tu trabajo, ya sea en carreras o en cualquier otra cosa, necesitas disfrutar yendo a trabajar. Si no disfrutas yendo a trabajar, no durará mucho. Creo que esto aplica a todos. Sin duda, no sería agradable si no disfrutaras haciendo tu trabajo”.

El impacto de la próxima normativa incluso llevó a Verstappen, campeón mundial en cuatro ocasiones, a cuestionar la posibilidad de extender su presencia en la Fórmula 1 más allá de su contrato actual. Ante la pregunta directa sobre cuánto tiempo más espera competir en el campeonato mundial, Verstappen respondió: “Ojalá que sea mucho tiempo. Pero eso siempre es muy difícil de predecir. Todo es un poco difícil de evaluar en este momento, incluso nuestra situación actual. Ojalá todo salga mejor de lo esperado”.

Vale resaltar que no es la primera oportunidad en la que el neerlandés puso en duda su continuidad en la Máxima. Incluso, ya participó en reiteradas oportunidades en carreras de resistencia. A pesar de las críticas y de las dudas que rodean a la nueva temporada de la F1, esta dará inicio el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.