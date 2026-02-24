Los detalles del cambio que piensa implementar la Fórmula 1 para evitar “la receta para el desastre” en las largadas

Las largadas de la nueva de la F1 sufrirán un cambio sustancial (REUTERS/Amr Alfiky)

La Fórmula 1 implementará una prohibición inédita en su reglamento de 2026: se impedirá el uso del alerón móvil (DRS) en las salidas, luego de que los equipos y la Comisión de Fórmula 1 acordaran que esta maniobra, hasta ahora permitida por un vacío normativo, representa un riesgo significativo para la seguridad, especialmente considerando que la nueva generación de monoplazas dependerá completamente del motor térmico durante ese momento crítico, sin asistencia del sistema MGU-H.

El cambio tendrá un impacto directo en la forma en que los pilotos tendrán que gestionar tanto la potencia de salida como la energía disponible en la primera frenada. En las recientes reuniones de la Comisión de Fórmula 1, los equipos coincidieron en que el procedimiento de arranque requiere ajustes ante los nuevos retos tecnológicos que implican la eliminación del motor-generador eléctrico MGU-H. A diferencia de años anteriores, la reglamentación de 2026 no incluía ninguna cláusula que limitara el uso del alerón móvil durante la salida, un detalle que en la práctica abría la puerta a estrategias potencialmente arriesgadas para explotar ese recurso en circuitos con largas rectas, como por ejemplo sucede en el Autódromo Hermanos Hernández, en México.

Hasta ahora, el reglamento especificaba que el DRS solo podía activarse después de la primera vuelta. Pero la revisión para 2026, orientada a liberalizar el uso de la energía eléctrica en las rectas, llevó a la omisión de esta restricción en el arranque. Este vacío fue interpretado como una oportunidad técnica, pero también expuso una posible falla de seguridad: en la fase inicial, los autos necesitan el máximo agarre mecánico y aerodinámico para evitar el deslizamiento de los neumáticos traseros, que soportan una carga de par muy elevada, y durante los primeros 50 km/h sigue prohibido utilizar el motor eléctrico, indicó el informe del sitio especializado Motorsport.

La apertura del alerón móvil en la larga recta de salida, especialmente en competencias donde el trazado lo permite, supondría un aumento considerable de la velocidad máxima, ayudando a conservar energía, pero también generaría nuevos riesgos. Según los datos discutidos en la reunión, cerrar el alerón antes de la frenada reduce el consumo energético, pero hacerlo al inicio de la recta podría llevar a los autos con neumáticos y frenos aún fuera de la temperatura óptima a velocidades muy superiores, incrementando así el peligro en la primera curva.

Los autos de la nueva generación de la F1 necesitan recargar la energía de manera constante por los cambios de reglamento (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Andrea Stella, jefe de equipo de McLaren, explicó que el acuerdo alcanzado en la Comisión de Fórmula 1 pretende eliminar incertidumbres peligrosas en la salida: “Durante la Comisión de F1 hubo un cuarto punto, y era el hecho de que, desde la salida en la parrilla hasta la primera curva, había que decidir si utilizar el modo recto o no utilizarlo en absoluto en ese tramo. En general, estamos satisfechos de que estos puntos se hayan aceptado y debatido, y creo que la actividad que se está llevando a cabo sobre los procedimientos de salida es muy positiva”.

La principal preocupación expresada fue la posibilidad de accidentes en la primera frenada, como consecuencia de la combinación entre altas velocidades y neumáticos o frenos que todavía estén fríos, a pesar de los esfuerzos de preparación durante la vuelta de formación. El riesgo de bloqueo de frenos y de choques en los primeros metros se incrementa si el DRS se utiliza demasiado pronto.

El acuerdo, refrendado por la Comisión de la Máxima en su sesión del pasado miércoles, debe ser ahora ratificado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en el próximo Consejo Mundial. Stella señaló que hay “un consenso general dentro del paddock” para avanzar con esta prohibición de uso del DRS, conocida también como “modo recto”, en el tramo que va desde la salida en la parrilla hasta la llegada a la primera curva, dejando en claro que la medida busca priorizar la seguridad en una F1 cada vez más tecnológica y competitiva.

La reconfiguración del reglamento incluirá también un nuevo procedimiento en la salida: a partir de 2026, los pilotos recibirán un aviso previo de cinco segundos antes del encendido de los semáforos, lo que les permitirá adecuar el régimen del motor y garantizar que el turbo entre en el rango óptimo de funcionamiento, dado que la carga recae ahora enteramente en el motor térmico, sin apoyo eléctrico inicial.

Hay que recordar que varios de los pilotos se pronunciaron sobre la complicación de las largadas durante los test de pretemporada en Baréin. Tanto Pierre Gasly, como Esteban Ocon y Oscar Piastri advirtieron que las combinaciones a tener en cuenta en los flamantes monoplazas ponen un signo de interrogación en entender cómo serán los inicios de las carreras en una grilla que desde este año estará compuesta por 22 coches tras la incorporación de Cadillac.

“¿Las largadas? Bueno, les aconsejo que estén frente al televisor para Australia, porque podría ser una largada que todo el mundo recordará“, dijo Pierre Gasly. Por su parte, Oscar Piastri profundizó esa idea y dejó una frase que marcó al paddock cuandoo calificó como una “receta para el desastre” el formato que se estrenará. “Las salidas deben discutirse, sí, porque, como todos hemos visto, ahora es un proceso muy complicado hacer una salida segura, y más aún competitiva. Así que es algo que discutiremos hasta Melbourne, sin duda”, señaló ante los medios.

Hay que recordar que durante las pruebas en el circuito de Sakhir en Medio Oriente, sorprendieron Ferrari y Haas cuando los equipos aprovecharon las pruebas para probar las salidas. Según informaron medios especializados, la Scudería fue el único equipo que se mostró en contra de realizar cambios en el procedimiento de salida en una carrera. “El lanzamiento perfecto ahora implica cumplir con una serie de demandas en competencia, lo que incluye mantener el turbo acelerado durante unos 10 segundos para minimizar el retraso del turbo para la escapada, y al mismo tiempo evitar sobrecargar la batería”, explicó el sitio The Race en relación a las pruebas que mostraron a estos dos equipos con ventaja, pero que ahora, con el cambio de normativa, se verá en Australia cómo se llevará a cabo la largada del primer Gran Premio de la temporada.

*Las pruebas de largada en los test de pretemporada