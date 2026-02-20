La tajante respuesta de Verstappen cuando le preguntaron si piensa en el retiro tras sus críticas a los nuevos autos de la Fórmula 1

Max Verstappen habló sobre su futuro más allá de la Fórmula 1 (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El futuro de Max Verstappen mantiene en vilo a muchos fanáticos. En las últimas horas, el cuádruple campeón mundial provocó aún más incertidumbre al revelar que estaba estudiando opciones fuera de la Fórmula 1. Sin embargo, el piloto de Red Bull dejó en claro que seguirá en la Máxima pese a su preferencia personal por otro tipo de regulaciones técnicas.

El piloto neerlandés admitió que, más allá de su compromiso con el deporte y su equipo, hoy siente que está más próximo al retiro porque prioriza cada vez más su vida personal y familiar. Este cambio de prioridades surge en un contexto donde las nuevas reglas de la máxima categoría han generado voces críticas, especialmente por parte de los pilotos más consagrados.

Durante su participación en el pódcast Up To Speed, Verstappen, de 28 años, subrayó que la extensión de su carrera ya no depende únicamente de los resultados deportivos. “Diría que la normativa actual no ayuda a la longevidad de mi carrera en la F1. Digámoslo así. Pero no importa. De todos modos, estoy muy contento con mi carrera, ya en la F1. Puedo dejarla atrás fácilmente. Tengo muchos otros proyectos”, expresó el actual campeón mundial, enfatizando que sus intereses y aspiraciones fuera de la pista son cada vez más relevantes.

En las ruedas de prensa realizadas en Bahréin, Verstappen aclaró los rumores sobre su posible salida anticipada. A pesar de sus críticas públicas hacia los coches de 2026, aseguró que su intención es competir y exprimir al máximo la experiencia con la escudería y el desarrollo del nuevo motor: “Sí. Que algo no me guste no significa que no quiera hacerlo. Como purista y aficionado al automovilismo, preferiría que las normas fueran diferentes, pero esto es lo que hay”, respondió a Motorsport al ser consultado sobre su continuidad.

Al referirse a su vida fuera de las pistas, Max fue tajante al señalar que el valor de su tiempo con familiares y amigos supera la acumulación de trofeos: “¿A quién le importa realmente cuando tienes 60 ó 70 años si has ganado cuatro títulos o diez, porque te estás haciendo mayor? Prefiero pasar ese tiempo con mi familia y disfrutar realmente de ellos antes de que ellos también dejen de estar ahí”.

Max Verstappen ganó sus cuatro títulos en la F1 de la mano de Red Bull (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La llegada de los nuevos reglamentos técnicos en 2026 se convirtió en un tema central entre los competidores y equipos. El propio Verstappen fue uno de los más críticos respecto a las modificaciones que definirán el rumbo de la categoría. No obstante, reconoce que forma parte de la esencia del automovilismo adaptarse a lo que determinan las autoridades de la F1. El neerlandés afirmó que su amor por trabajar con su equipo y el desarrollo tecnológico del nuevo propulsor ofrecen un motivo genuino para continuar en la disciplina, aunque admite que la pasión por el deporte debe ir acompañada por un equilibrio con la vida fuera de los circuitos.

En una revelación personal, recordó una reciente experiencia al compartir momentos de ocio y esparcimiento con su círculo íntimo: “La semana pasada estuve esquiando con amigos, mi familia y el novio de mi hermana, que se van a casar, y me di cuenta de que es fantástico poder pasar unos días juntos y apreciar la vida”. Esta reflexión subraya cómo las metas familiares y la búsqueda de satisfacción personal empiezan a imponerse, incluso para figuras que han conquistado cuatro títulos mundiales antes de cumplir los 30 años.

Las palabras del piloto aluden también a la intensidad del calendario de la F1, que lo ha llevado a recorrer el mundo ininterrumpidamente cada temporada. “A quién le importa intentar dar la vuelta al mundo 24 veces al año, intentando conseguir otro título. No me importa si gano cuatro u ocho. Quiero vivir mi vida. Solo se vive una vez y no quiero pasar 25 años de ella compitiendo en carreras de coches”.

En tanto que Verstappen reconoce la posibilidad de que su actual postura suene “un poco dramática”, pero insiste en que no desea convertir su vida en una búsqueda constante de récords deportivos. “También quiero disfrutar de la vida y de lo que hay ahí fuera. Así que ya veremos. Quizás ahora suene un poco dramático, pero es que no quiero seguir persiguiendo o intentando vivir solo para las carreras”.