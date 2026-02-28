Las 3 modificaciones que impulsó la Fórmula 1 y regirán desde el Gran Premio de Australia: la nueva norma ante el “peligro de lluvia”

El Gran Premio de Australia del 2025 tuvo a la lluvia como protagonista (Foto: Reuters/Mark Peterson)

La nueva era de la Fórmula 1 tendrá su inicio oficial con el Gran Premio de Australia el 8 de marzo. A pesar de la proximidad de la fecha del arranque de la temporada, la FIA realizó cambios a último momento en el reglamento. Si bien se añadió una regla relacionada con la lluvia, las modificaciones más importantes están centradas en el ajuste técnico a la compresión de los motores de combustión, la eliminación de las dos paradas obligatorias en el Gran Premio de Mónaco y la duración de la Q3 en la clasificación.

Uno de los cambios se dio a partir del ingreso de Cadillac como la onceava escudería. La grilla aumentó a 22 autos en pista y la FIA tuvo que adaptar las normas del formato de clasificación. No obstante, se mantendrá el sistema tradicional de una Qualy que se divide en tres tandas (Q1, Q2 y Q3), en las cuales los pilotos se van eliminando de forma progresiva.

La modificación principal se centra en la duración de la última tanda, en la que participan los 10 pilotos más rápidos por la pole position. El tiempo total de la Q3 aumentó de 12 a 13 minutos. Tras la inclusión de Cadillac, según indica el reglamento deportivo de la FIA en su sección B (punto B2.4 “Sesión de clasificación para carrera”), se estipula que seis autos quedarán afuera tras cada una de las dos primeras rondas clasificatorias.

Con este panorama, la fase de clasificación mantendrá sus intervalos habituales: la Q1 se disputará durante 18 minutos y participarán los 22 coches, de los cuales seis serán eliminados para definir las posiciones de la P17 a la P22. Los 16 restantes accederán a Q2, que durará 15 minutos, con otros seis autos fuera al finalizar, ordenando a quienes se ubiquen entre la P11 y la P16. El intervalo entre las primeras tandas será de siete minutos, mientras que la actividad se parará por ocho minutos antes de la última salida.

La sesión de clasificación también sufrió una serie de modificaciones para la temporada 2026 (REUTERS/Daniel Cole)

La normativa también tuvo la inclusión de una nueva norma que se llama “Rain Hazard” (Peligro de lluvia). El reglamento deportivo de la FIA en su sección B (punto B1.5.11 “Sporting Regulations”) agrega que si “el Servicio Meteorológico Oficial pronostica que la probabilidad de precipitaciones es superior al 40%” en algún momento de la carrera principal o la sprint, se declarará “Peligro de lluvia”.

¿Qué es lo importante de la regla? Las escuderías podrán realizar modificaciones en los monoplazas a pesar de que estén en Parc Farmé, donde actualmente está completamente prohibido cambiar la puesta a punto del vehículo. “Cuando se considere que un coche de F1 se encuentra en el parque cerrado mientras está en vigor el peligro de lluvia, se podrán realizar los trabajos”, indica el reglamento. Sin embargo, los cambios que puedan llevar a cabo las escuderías están especificados en un documento privado para los equipos (FIA-F1-DOC080).

En este contexto, los equipos no serán penalizados si realizan las modificaciones permitidas. “En todas las competiciones se declarará un peligro de lluvia para la carrera a más tardar dos (2) horas antes del inicio de la clasificación, en cuyo caso permanecerá en vigor desde el momento de la declaración hasta que se dé la señal de fin de sesión para la carrera”, añade el reglamento.

La regla de dos paradas obligatorias en el GP de Mónaco ya no estará en rigor (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Una de las normas más criticadas por los pilotos en la temporada 2025 se centró en las dos paradas obligatorias para el Gran Premio de Mónaco. La FIA impulsó dicho cambio con el objetivo de darle más emoción a un circuito en el que hay pocos adelantamientos. Sin embargo, la regla en vigor se desestimó luego de una sola edición de ese Gran Premio con dicho formato. “De todos modos no puedes correr aquí, así que no importa lo que hagas, una parada o diez paradas”, afirmó Max Verstappen con Sky Sports F1 en ese entonces.

La modificación más importante del reglamento en las últimas horas se vincula con la polémica “guerra de motores” entre los equipos. La disputa se centró en la relación de compresión de los motores de combustión. Con el cambio de regulaciones técnicas para el 2026, los valores de compresión cambiaron de 16:1 a 18:1 para facilitar el ingreso de nuevos proveedores. Pese a esto, algunos fabricantes habrían encontrado una forma de obtener ventajas mediante el uso de materiales que se expanden con el calor.

Mercedes, que tiene como clientes McLaren, Williams y Alpine, fue el principal apuntado por trabajar en dicha zona gris del reglamento. Luego del revuelo que se generó, los proveedores de unidades de potencia realizaron una votación en conjunto con la FIA en la que se definió: desde el 1 de junio la relación de compresión se controlará tanto en frío como a temperaturas de funcionamiento, y a partir de 2027 la medición se realizará exclusivamente con el motor a 130°C.

Luego de la polémica que generó el motor Mercedes, la FIA realizó cambios en la medición de la compresión de los motores de combustión

Según informó el portal especializado Motorsport, la organización de la F1 desestimó la regla de que los chalecos refrigerantes sean obligatorios para los pilotos y estos seguirán siendo opcionales. La FIA intentó impulsar la norma para combatir el calor extremo de algunos circuitos, algo que provocaba algunas dificultades a los participantes.

A pesar de que durante el curso pasado la F1 elevó advertencias por altas temperaturas para que los pilotos utilicen el chaleco, varios de estos optaron por no utilizarlo por sentirlo “incómodo”. En el Gran Premio de Singapur 2025, Franco Colapinto fue tajante a la hora de dar su opinión al respecto: “No puedo ser sincero con esto. Es la decisión de cada piloto si usarlo o no. Yo decidí no usarlo. No lo voy a usar más el fin de semana”.

“Cualquier piloto puede optar por no llevar ningún elemento de equipamiento personal que forme parte del Sistema de Refrigeración del Piloto”, estipula el reglamento. Cabe resaltar que los equipos tienen que montar piezas extras al monoplaza para el correcto funcionamiento del chaleco. En caso de que un corredor no quiera utilizarlo, los mecánicos tienen que agregar 0,5 kg de lastre para estar en las mismas condiciones que el resto.

Exceptuando el apartado de los motores, los cambios de la normativa entrarán en vigor para el inicio oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La nueva era debutará en el Gran Premio de Australia. La carrera principal está pautada para las 01:00 (hora argentina) del domingo 8 de marzo.