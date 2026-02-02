La filosa respuesta de Mercedes por la guerra de motores en la F1 que tiene a Alpine como uno de los involucrados

Las fuertes declaraciones de Toto Wolff contra el resto de las escuderías por las acusaciones de que el motor de Mercedes es ilegal (REUTERS/Gintare Karpaviciute)

Luego de los primeros test de pretemporada en Barcelona y antes del arribo a las pruebas de Bahréin, la guerra de motores en la Fórmula 1 sumó un nuevo capítulo. La controversia inició en diciembre respecto a la legalidad del motor Mercedes en la nueva era técnica de la Máxima. El jefe de la escudería, Toto Wolff, habló por primera vez del tema y apuntó de forma filosa contra sus competidores, quienes elaboraron una carta a la FIA para que den explicaciones sobre el “truco” del team británico que le permite mejorar el rendimiento de sus unidades.

Durante un evento de presentación del monoplaza W17, el histórico mandamás de Mercedes dialogó con la prensa y, fiel a su estilo, no evitó entrar en polémicas para defender sin reservas la legitimidad del propulsor de su escudería. Wolff manifestó que “no entiendo que algunos equipos se centren más en los otros y siguen argumentando un caso muy claro y transparente”.

En esta línea, según informaron los portales especializados The Race y Motorsport, soltó: “Simplemente pónganse las pilas. Celebrando reuniones secretas, enviando cartas secretas y tratando de inventar formas de pruebas que simplemente no existen... Creo que, al menos desde aquí, podemos decir que intentamos minimizar las distracciones, prestándonos más atención a nosotros mismos que a los demás, cuando está bastante claro lo que dicen las normas y también lo que la FIA nos ha dicho y les ha dicho hasta ahora”.

Hay que recordar que Mercedes es proveedor de otras escuderías en la Máxima como los vigentes bicampeones de Constructores McLaren y el equipo Alpine que tiene a Franco Colapinto como uno de sus pilotos junto a Pierre Gasly. Una de las notas salientes de la nueva temporada es que, tras la decisión de dejar de tener motores impulsados por Renault, la estructura con sede en Enstone apista a dar un salto de calidad en la velocidad para el 2026.

A lo largo de la semana de actividad en Barcelona, Mercedes fue la escudería que más vueltas completó con 500 (@F1)

“La comunicación con la FIA fue muy positiva en todo momento, y no solo se trata de la relación de compresión, sino también de otros aspectos. Específicamente en ese aspecto, está muy claro lo que dice el reglamento. Está muy claro cuáles son los procedimientos estándar en cualquier motor, incluso fuera de la Fórmula 1”, agregó Toto Wolff.

El directivo austriaco hizo hincapié en que “la unidad de potencia es legal” y que esta “cumple con lo estipulado en la normativa”. Además, aprovechó la ocasión para volver a dejar un fuerte recado al resto de los equipos: “Quizá todos seamos diferentes. Quizás quieras buscar excusas antes de empezar para explicar por qué las cosas no van bien. Si alguien quiere entretenerse con distracciones, todos son libres de hacerlo”.

El núcleo del conflicto radica en la relación de compresión de 16:1 impuesta por la normativa de 2026, en contraste con la de 18:1 vigente el año pasado. Este parámetro se mide con el motor frío y detenido, sin considerar la expansión que se produce por el calor bajo condiciones de carrera. Según los medios mencionados, varios fabricantes —entre ellos Audi, Honda y Ferrari— temen que tanto Mercedes como Red Bull Powertrains hayan desarrollado un método para alcanzar una relación cercana a 18:1 en pista y, al mismo tiempo, superar las pruebas estáticas oficiales.

¿Cuál es la ventaja que tendrían? The Race argumentó que “los motores utilizan piezas complejas que se expanden deliberadamente cuando el motor está caliente. Esto ayuda a aumentar la relación de compresión (y, por lo tanto, ofrece un rendimiento adicional y una mejor eficiencia del combustible) cuando el motor funciona sin problemas en la pista. Los beneficios potenciales de esto podrían hacer una gran diferencia al comienzo del ciclo de reglas”. En otras palabras, las escuderías podrían aumentar los caballos de fuerza, aunque sea levemente, y ganar algunas décimas de velocidad en un deporte en el que cada ventaja cuenta.

Colapinto a bordo del nuevo A526 en los test de Barcelona con el nuevo motor Mercedes (Alpine)

De acuerdo con información de The Race, se programaron dos reuniones esta semana entre la FIA y los fabricantes de motores para debatir posibles alternativas en los métodos de verificación de la relación de compresión, incluyendo pruebas con los motores en caliente. Más allá de todas las conversaciones técnicas entre las partes, no existe consenso para modificar el reglamento actual.

Durante la presentación del monoplaza de Audi para 2026, su director técnico James Key advirtió que “tenemos que confiar, como de costumbre, en que la FIA tomará las decisiones correctas en este caso”. Mientras tanto, la FIA se comprometió a disipar las dudas de forma tajante antes del inicio de la temporada, para mantener la atención centrada en la competición deportiva. Nikolas Tombazis, director de monoplazas del organismo, declaró: “Estamos muy interesados ​​en evitar este tipo de controversias y asegurarnos de que, cuando la gente vaya a competir, entienda las reglas exactamente de la misma manera”.

En medio de todo este panorama, Mercedes fue el equipo que más kilómetros sumó durante las pruebas privadas de Barcelona. La actividad en pista de la F1 seguirá con los ensayos en Bahréin del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. El inicio oficial de la temporada 2026 será el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.