La preocupación de Franco Colapinto por su arranque en el Gran Premio de Singapur: “Me siento bastante inconsistente”

Franco Colapinto completó un complicado día viernes en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. El argentino terminó en el 19° lugar en las primeras dos prácticas libres en el trazado urbano de Marina Bay, con un monoplaza A525 que mostró claras dificultades en la pista. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, logró superarlo en ambas tandas, aunque el pilarense tuvo problemas a la hora de realizar un giro más rápido con gomas blandas.

Una vez finalizada la actividad en pista, el joven de 22 años habló en la rueda de prensa y puntualizó en las grandes falencias que tuvo el vehículo del team francés en una pista que generó grandes problemas para todos los pilotos. Además, dejó en claro que no se sintió cómodo en pista. “Me siento bastante inconsistente y no tengo el feeling con el auto de que está conectado como otras carreras u otros fines de semana que habíamos mejorado ese aspecto. Me está costando un poco encontrar la estabilidad en la entrada, que es lo que hace que el auto sea muy impredecible”, argumentó el argentino en diálogo con ESPN.

En esta misma línea, Colapinto puntualizó en que los problemas se enaltecen en un trazado urbano como el de Marina Bay, donde los muros están pegados a la pista y hay constantes baches en el asfalto: “En un circuito como este te complica. Inconsistente hoy, difícil de poner una vuelta junta. Habrá que trabajar para mañana y volver mejor”.

Franco también se refirió a los trajes especiales refrigerantes que la Fórmula 1 implementó en el fin de semana del GP de Singapur, con el objetivo de combatir las temperaturas extremas. Pese a que la FIA obligó a las escuderías a instalar el sistema en los monoplazas, el uso de esto es opcional para cada piloto.

Sin embargo, el argentino fue tajante a la hora de dar su opinión al respecto. “No puedo ser sincero con esto. Es la decisión de cada piloto si usarlo o no. Yo decidí no usarlo. No lo voy a usar más el fin de semana”, comentó Colapinto. Vale destacar que varios pilotos alegaron que resulta incómodo de utilizar.

Franco Colapinto terminó en el 19° lugar en las primeras dos prácticas libres del GP de Singapur (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Por su parte, en declaraciones con la transmisión oficial de la F1, Colapinto hizo hincapié en las diferentes puestas a punto que realizaron en el monoplaza A525 y los cambios que implementaron durante las sesiones.

“Hemos cambiado muchas cosas en el coche. Probamos diferentes cosas y esperamos que funcionen mañana. Vamos a intentar comprenderlo esta noche y volver más fuertes para la clasificación”, explicó el pilarense.

Franco también se refirió a lo cortada que fue la segunda práctica libre, la cual se vio interrumpida por los choques de George Russell y Liam Lawson. “Es complicado. Las banderas rojas, como siempre, detienen la sesión y nos impiden avanzar, por lo que nunca son bienvenidas. Es lo que hay y tenemos que trabajar más duro esta noche para volver mejor”, comentó.

*El despiste en la última vuelta rápida de la FP2

Colapinto terminó en el 19° puesto en ambos ensayos del día viernes. En la FP1, donde completó 26 vueltas, superó únicamente a su excompañero en Williams Alex Albon con un registro de 1:33.324. Gasly le sacó una diferencia de 0,946 segundos al quedar en el 13º lugar. El argentino rozó la pared en la salida de la curva 17 cuando realizaba su vuelta rápida.

Esto mismo le ocurrió en la segunda práctica libre. Las dos banderas rojas, una producida por George Russell (Mercedes) y la otra por Liam Lawson (Racing Bulls), provocaron que los equipos tuvieran que acortar el trabajo planificado en pista. Principalmente en el sentido de que casi ningún piloto pudo rodar con tanques llenos, algo vital para establecer la estrategia de carrera.

En este contexto, Colapinto intentó tres vueltas rápidas con neumáticos blandos. La primera se vio interrumpida por el choque del Racing Bulls, mientras que en la segunda cronometró su mejor tiempo: 1:33.139. Este lo dejó a 0,681 de su compañero Pierre Gasly, quien se ubicó en el 16º lugar. En el cierre de la sesión, el corredor albiceleste realizó un último giro a máxima velocidad. A pesar de estar mejorando sus registros, tocó la pared levemente en la curva 17, algo similar a lo que le ocurrió en la FP1, y se pasó en la frenada antes de agarrar la recta principal.

Colapinto tendrá revancha el día sábado con la última práctica libre, que dará inicio a las 6:30 (hora argentina), y la sesión clasificación, la cual arrancará a las 10:00. Su posición en esta última será clave para la carrera principal, ya que es uno de los circuitos más complicados para adelantar. El Gran Premio de Singapur se realizará el domingo a partir de las 9:00, y contará con un total de 62 vueltas.