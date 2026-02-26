Fuerte revelación sobre los accidentes de Jack Doohan en la Súper Fórmula de Japón que dinamitaron su contratación

El tercer accidente de Jack Doohan en los test de post temporada de la Súper Fórmula

Luego de ser reemplazado por Franco Colapinto en la séptima fecha del calendario 2025 de la Fórmula 1, la carrera de Jack Doohan entró en un limbo. Relegado en Alpine, logró rescindir su vínculo al final del año con el objetivo de firmar en la reconocida Súper Fórmula de Japón. Sin embargo, durante las pruebas protagonizó un suceso insólito: chocó en tres días consecutivos y terminó dilapidando esa chance.

Si bien el australiano fue designado como piloto de reserva de Haas para el calendario 2026 de la Máxima, su fallido desembarco en la popular categoría asiática todavía sigue generando tema de conversación. En ese marco, el director de la escudería que lo iba a contratar reveló los motivos que lo llevaron a desistir de esas tratativas.

“No pudimos llegar a un acuerdo en varios puntos. Sin duda, un factor fue el accidente durante la prueba. Además, estaba negociando en otro lugar, por lo que había que encontrar un equilibrio. Es cierto que, a partir del año pasado, queríamos que Luke y Jack compitieran en 2026″, afirmó Masahiko Kondo durante una entrevista con el medio japonés AutoSport.

Doohan se iba a sumar al Kondo Racing para compartir equipo con el británico Luke Browning, piloto de la Academia Williams y que viene de protagonizar un brutal accidente bajo la lluvia en las últimas horas. Pero aquellos tests fallidos del australiano a fines del 2025 con tres accidentes terminaron abriendo la puerta para el ingreso del piloto japonés Ukyo Sasahara en su lugar.

“En cuanto a los accidentes, analizamos adecuadamente dentro del equipo ‘¿por qué ocurrió esto?’ y se lo comunicamos. Sin embargo, siguió haciendo lo mismo... Aún así, esa no fue la única razón (por la que no consiguió un contrato esta temporada)“, reveló Masahiko durante la entrevista, con el recuerdo fresco de los accidentes en la curva Degner del Circuito de Suzuka. Y agregó: ”Si hubiera sido tan rápido como Luke, creo que podría haber competido un poco mejor y demostrado su velocidad a partir de ahora, pero las tres caídas en Degner fueron un verdadero dolor de cabeza".

Mientras espera su chance en Haas, Doohan fue noticia en las últimas horas por distintas entrevistas que dio, pero también por los extractos de la serie Drive To Survive que se divulgaron antes del estreno. El corredor de 23 años reveló en la popular producción audiovisual de Netflix que recibió amenazas cuando estaba por ser reemplazado por Colapinto. Al mismo tiempo, dijo en una nota con la F1 que en Alpine convivió con un “entorno y la atmósfera complicados”.

Doohan será piloto reserva de Haas en 2026

El australiano relató en la temporada del documental Drive to Survive que se estrenará este viernes 27 de febrero que le enviaron entre seis y siete correos intimidatorios, uno de los cuales le advirtió que, si seguía compitiendo en Miami, le amputarían todas las extremidades.

Durante la carrera en el circuito que rodea al Hard Rock Stadium, Doohan recordó que se encontraba acompañado de su novia y su entrenador cuando se topó con tres hombres armados y solicitó la intervención de su escolta policial. A raíz de estas amenazas, la escudería puso en marcha un operativo junto a la organización de la F1 y al promotor del evento para reforzar la seguridad del piloto y del equipo, según confirmó la escudería a The Athletic.

El impacto del acoso también generó reacciones entre otros pilotos, como el francés Pierre Gasly, quien manifestó su preocupación por el ambiente tóxico que rodeó a su colega, según testimonios que aparecerán en la serie de TV.

El desempeño de Doohan al mando del Alpine finalizó tras siete carreras (una en 2024 y seis en 2025), con actuaciones que incluyeron puestos 13º, 15º, 14º y 17º, más dos abandonos: uno en Australia y otro en Miami. Fuera del equipo, el hijo de la leyenda del motociclismo Mick declaró su desencanto tras ser degradado: “No pude disfrutar de ser piloto de Fórmula 1, algo con lo que soñé durante tanto tiempo. Así que sí, es una mierda”, dijo a The Times. Tras completar su ciclo en Alpine, el australiano continuó como piloto de reserva hasta el cierre de la temporada 2025 y este año firmó con Haas para asumir ese mismo rol junto a Esteban Ocon y Oliver Bearman.

Con el argentino Sasha Fenestraz en pista para el equipo Vantelim Tom’s, el calendario de la Súper Fórmula japonesa comenzará el fin de semana del 3 al 5 de abril y culminará en Suzuka con las últimas dos citas del 20 al 22 de noviembre. La Fórmula 1, por su parte, pondrá primera con el Gran Premio de Australia el próximo domingo 8 de marzo.