Perdió el control bajo la lluvia, chocó de costado y volcó: el escalofriante accidente que sufrió un ex compañero de Franco Colapinto en Williams

El piloto de Williams Academy sufrió un fuerte golpe en Suzuka

Al igual que sucedió a finales del 2025 con Jack Doohan, otro ex compañero de Franco Colapinto sufrió un violento accidente en el mítico circuito de Suzuka, en Japón. El piloto británico Luke Browning protagonizó un fuerte golpe durante unos ensayos de la Super Fórmula de Japón. Pese al espectacular desenlace del siniestro, el joven de la Williams Academy resultó ileso gracias al efectivo desempeño del dispositivo HANS, pieza clave en la prevención de lesiones cervicales de alta gravedad.

Tras una hora y veinte minutos de sesión bajo lluvia intensa, Browning perdió el control de su Dallara-Toyota en la curva 130R, el célebre viraje de alta velocidad que antecede la chicana final del trazado. El monoplaza giró sobre sí mismo, impactó de espaldas contra las barreras de seguridad y, tras volcar, superó las protecciones hasta aterrizar invertido sobre el Halo, encima de un talud y frente a las vallas que delimitan la pista.

La secuencia generó inquietud entre los presentes. Según el informe que publicó el medio especializado Motorsport en su versión japonesa, el piloto de Kondo Racing necesitó la asistencia de los comisarios para estabilizar los restos del automóvil antes de abandonar por sus propios medios el habitáculo, ileso. “Simplemente sufrí aquaplaning y luego me convertí en un simple pasajero”, dijo el joven que tiene un increíble similitud en su aspecto con el ex campeón de la F1 Mika Hakkinen. Agregó que tras la experiencia prefiere quedarse con la enseñanza del impacto: “Son lecciones que uno aprende; aquí todo se trata de aprender, y hoy aprendí una lección que me servirá en mi carrera”.

El golpe sobre el vehículo fue significativo: el Dallara-Toyota quedó volcado tras el choque, pero la inspección preliminar sugiere que el chasis no sufrió daños irreversibles. Según el portal, el equipo Kondo Racing evalúa la posibilidad de reintegrar al piloto a los ensayos una vez comprobada la integridad y funcionalidad del monoplaza. Browning insistió en la eficacia de los sistemas de seguridad actuales: “Estoy muy bien, sin ningún dolor. Afortunadamente aterricé en el heno y no golpeé las barreras, así que todo está bien. El dispositivo HANS es fantástico, creo que salvó mi cuello”, explicó.

El coche del joven británico quedó con sus ruedas para arriba tras el duro impacto

La curva 130R de Suzuka tiene antecedentes de graves accidentes. En 2023, el compañero de Browning en Kondo Racing, Ukyo Sasahara, sufrió un choque notablemente parecido en la misma curva, aunque en condiciones de pista seca. Durante aquella prueba oficial del campeonato, el automóvil de Sasahara colisionó con Hiroki Otsu, despegó sobre la grava y alcanzó la parte superior de la barrera, estrellándose luego contra las vallas de contención. Parte significativa del chasis, incluyendo la célula de supervivencia, atravesó el enrejado hasta llegar a la parte baja, detrás del guardarraíl en el interior de las curvas Degner. Sasahara padeció una conmoción cerebral como consecuencia.

Luke Browning, además de competir en Super Fórmula, es piloto de pruebas de Williams en la Fórmula 1. Allí es donde compartió pista con Colapinto, lo mismo que en las categorías teloneras (F3) y en el GP de Abu Dhabi de 2024, el coronación, última prueba del oriundo de Pilar en el equipo británico antes de ser contratado por Alpine al año siguiente. En la reciente temporada de Fórmula 2 completó el calendario con el equipo Hitech y logró el 4° puesto en la general. La temporada 2026 de la categoría que se disputa en Japón se pondrá en marcha el 5 y 6 de abril, con el estreno Motegi, en lo que será la primera de las siete dobles jornadas durante el año.

El fuerte impacto de Browning revivió las tres jornadas con accidentes que padeció Doohan en su intento por sumarse a la categoría antes de firmar como piloto reserva de Haas en la F1. Durante la primera jornada de ensayos, quien corrió los primeros seis Grandes Premios de la pasada temporada con Alpine perdió el control en la curva Degner 2, incidente que se repitió en los tres días consecutivos y que generó banderas rojas en cada ocasión. En el último accidente, tras salir ileso, Doohan reemplazó su foto de perfil de Instagram por una imagen negra, un gesto atribuido a la presión recibida en redes sociales por parte de los fanáticos.

Luego de los incidentes en pista, el responsable de fábrica del Kondo Racing, Nobuaki Atate, destacó en diálogo con la edición japonesa de Motorsport que el “rendimiento de Jack y Browning es extremadamente alto”, y consideró que la secuencia de incidentes fue excepcional, resaltando el potencial del piloto australiano en un circuito “difícil en esta época del año”. Las condiciones a final de año en Suzuka fueron adversas, con temperatura de unos 10°C y fuertes vientos. Las pruebas revelaron daños en la suspensión delantera izquierda del auto n.º 3 de Kondo Racing tras los repetidos impactos.

Browning es pilooto reserva de Williams en la F1