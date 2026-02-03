Deportes

Jack Doohan seguirá en la Fórmula 1 tras su salida de Alpine: fue confirmado como piloto reserva de otra escudería

El australiano, que se desvinculó del equipo luego de ser reemplazado por Franco Colapinto, se sumará al Haas Team F1

Guardar
Sin lugar en Alpine, Jack
Sin lugar en Alpine, Jack Doohan optaría por marcharse a otro equipo (REUTERS/Jakub Porzycki/File Photo)

Después de desvincularse de Alpine tras ser reemplazado por Franco Colapinto, finalmente Jack Doohan seguirá en la Fórmula 1 como piloto de reserva del Haas F1 Team para la temporada 2026. El piloto australiano, que venía de perder su chance de comandar un coche de la Súper Fórmula de Japón, asumiá el puesto en un momento de transición para la escudería estadounidense de la Máxima, que ahora cuenta con el respaldo principal de Toyota.

En el comunicado oficial que brindó el equipo, Doohan manifestó su satisfacción por su incorporación al equipo y dejó en claro sus expectativas: “Estoy encantado de unirme a TGR Haas F1 Team”, expresó el piloto australiano. “Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1. Quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de crecer y afrontar juntos el gran desafío de 2026. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con el equipo y colaborar en una temporada exitosa”, agregó en declaraciones a las que accedió el medio Motorsport.

Ayao Komatsu, director del equipo TGR Haas F1 Team, valoró positivamente la experiencia previa de Doohan como piloto de reserva en la Fórmula 1: “La dedicación que se requiere para mantenerse afilado y preparado para correr, al mismo tiempo que se aprende cómo funciona el equipo y demás, es un desafío para cualquier piloto, especialmente para alguien que claramente sigue con muchas ganas de volver a competir a este nivel”, analizó.

Además, Komatsu afirmó que la escudería espera beneficiarse de los aportes de Doohan tras sus años como reserva y luego como titular en Alpine y le dio la bienvenida plena al equipo que tiene como referentes al francés Esteban Ocon y al británico Oliver Bearman.

El futuro inmediato de Doohan aún presenta incógnitas. Haas no precisó si el piloto australiano participará en sesiones oficiales de pruebas en la temporada 2026, como sí ocurrió con Ryo Hirakawa, también piloto de reserva, quien realizó varias sesiones de entrenamientos libres uno (FP1) durante el año anterior.

Jack Doohan será piloto reserva
Jack Doohan será piloto reserva de Haas en la F1 durante 2026 (@HaasF1Team)

El fichaje de Doohan se produce después de una etapa de incertidumbre tras su salida de Alpine. Durante 2023 y 2024, el australiano actuó como piloto de reserva para la escudería francesa y finalmente debutó como titular en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024. Pese a iniciar la temporada siguiente como piloto titular, Doohan fue reemplazado por Franco Colapinto después de seis Grandes Premios, manteniéndose como reserva el resto del campeonato 2025.

Tras su desvinculación formal de Alpine en enero, surgieron especulaciones sobre un posible acercamiento a equipos de la órbita de Toyota, especialmente luego de que Doohan participó en pruebas de la Super Fórmula con el equipo Kondo Racing, asociado al fabricante japonés. No obstante, sus tres accidentes en las pruebas de diciembre en Suzuka impidieron un acuerdo con el equipo japonés.

Hay que recordar que el rendimiento del australiano de 23 años, hijo de la leyenda del motociclismo Mick, quedó bajo la lupa luego de los tres impactos consecutivos en el mismo sector -la curva Degner 2-, pero el director de fábrica y responsable máximo del equipo, Nobuaki Adachi, minimizó la gravedad de los episodios y puso el foco en las condiciones de pista. “Tanto Luke Browning como Jack rindieron muy bien.Simplemente ocurrió que Jack tuvo una serie de accidentes, pero es un piloto con mucho potencial. Suzuka en esta época del año es muy difícil, y creo que será capaz de hacer los ajustes necesarios para asegurarse de que no vuelva a suceder la próxima vez”, sostuvo.

A pesar de ese mal paso en las pruebas para sumarse a otra categoría de autos de fórmula, la relación de Toyota como patrocinador principal de Haas abrió una nueva oportunidad para Doohan, quien finalmente selló su llegada a la escudería estadounidense para acompañar a Hirakawa en el rol de piloto de reserva, aunque todavía sin definición sobre su rol de cara a la nueva era que comenzará en la F1 con el cambio de reglamento técnico.

Doohan corrió seis carreras en
Doohan corrió seis carreras en Alpine como titular sin buenos resultados (REUTERS/Tyrone Siu)

Temas Relacionados

deportes-internacionalJack DoohanHaas F1 TeamFórmula 1F1AlpineFranco Colapinto

Últimas Noticias

Duro análisis de Mario Kempes sobre el presente de Franco Mastantuono en Real Madrid: “Tiene que ser más corajudo”

El campeón del mundo con Argentina en 1978 se refirió al desembarco del joven surgido de la cantera de River Plate en el Merengue

Duro análisis de Mario Kempes

Rosario Challenger: Román Burruchaga brilló en el debut y se espera un martes de alto voltaje

Burru arrolló a Lautaro Midón por 6-1 y 6-1 en el plato fuerte de la segunda jornada. Hoy jugarán Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo

Rosario Challenger: Román Burruchaga brilló

Federico Gómez: cómo se dio la convocatoria para la Copa Davis y por qué fue “un mimo al corazón”

A casi un año de una carta pública en la que decidió contar un difícil momento personal, el tenista nacido en Merlo recibió su primer llamado para integrar la selección argentina

Federico Gómez: cómo se dio

Las razones por las que Faustino Oro es un fenómeno en el mundo del ajedrez: “Nunca hubo un caso igual”

El chico argentino de 12 años que bate récords y conquista hazañas se convirtió en una figura mundial de una actividad milenaria. No existió nada igual

Las razones por las que

“El abandono más insólito del año”: un tenista intentó una volea y se autolesionó

Giovanni Mpetshi Perricard debió abandonar en Montpellier luego de que la pelota golpeara su ojo izquierdo cuando fue a la red

“El abandono más insólito del
DEPORTES
Duro análisis de Mario Kempes

Duro análisis de Mario Kempes sobre el presente de Franco Mastantuono en Real Madrid: “Tiene que ser más corajudo”

Rosario Challenger: Román Burruchaga brilló en el debut y se espera un martes de alto voltaje

Federico Gómez: cómo se dio la convocatoria para la Copa Davis y por qué fue “un mimo al corazón”

Las razones por las que Faustino Oro es un fenómeno en el mundo del ajedrez: “Nunca hubo un caso igual”

“El abandono más insólito del año”: un tenista intentó una volea y se autolesionó

TELESHOW
La ironía de Wanda Nara

La ironía de Wanda Nara luego del triunfo de MasterChef Celebrity contra la serie de la China Suárez

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity en el estreno de la serie de la China Suárez: la llamativa coincidencia

Santiago del Moro anticipó cambios fuertes en Gran Hermano Generación Dorada: “Llegan la placa planta y la puerta roja”

Quién ganó en el rating entre Wanda Nara y la China Suárez en la competencia de MasterChef Celebrity con Hija del fuego

Beto Casella debuta en América TV: el nombre de su nuevo programa que marca su regreso luego de Bendita

INFOBAE AMÉRICA

Iván Hernández Carrillo, líder sindical

Iván Hernández Carrillo, líder sindical y ex preso político: “Los cubanos vivimos al límite”

“Sigue nadando, sigue nadando”: el héroe de 13 años que salvó su vida y la de su familia perdida en el mar

Rusia lanzó un ataque masivo contra instalaciones energéticas en Kiev: al menos 1.100 edificios no tienen calefacción

En medio de las advertencias de Trump, el régimen de Irán busca entablar negociaciones nucleares “equitativas” con Estados Unidos

El régimen cubano confirmó que hubo un “intercambio de mensajes” con Estados Unidos, pero aclaró que “no existe un diálogo”