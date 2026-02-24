Jack Doohan dio detalles de las amenazas de muerte que recibió antes de ser reemplazado por Franco Colapinto en Alpine en la F1

Jack Doohan durante el Gran Premio de Miami - Miami, donde afirma que sufrió las amenazas (REUTERS/Brian Snyder)

Jack Doohan reveló haber recibido varias amenazas de muerte y mensajes que aludían a una posible amputación de sus extremidades durante su último desempeño con Alpine en la Fórmula 1, concretamente en el Gran Premio de Miami.

Estos hechos se conocieron a partir del episodio “Strictly Business” (Solo negocios) de la octava temporada de Drive to Survive que Netflix estrenará este viernes, donde se exponen tanto el difícil contexto emocional del piloto australiano como las medidas de seguridad que debió adoptar el equipo.

Durante la grabación, Doohan detalló que recibió entre seis y siete correos intimidatorios. Uno de ellos advertía que “si seguía en el coche para Miami, me amputarían todas las extremidades”. El piloto, de 23 años, también relató: “La gente dice que me van a matar aquí si no salgo del coche”. En otra escena, compartió la situación vivida con su compañera y entrenador antes de la carrera: “Estaba allí con mi novia y mi entrenador, y me encontré con tres malditos hombres armados. Tuve que llamar a mi escolta policial para que viniera a controlarlo”.

La preocupación traspasó el entorno inmediato de Doohan. El piloto francés Pierre Gasly manifestó su consternación al observar el trato recibido por el australiano: “Todo el mundo habla de él de forma bastante tóxica”, dijo el galo en testimonios de Drive to Survive.

Según confirmó un portavoz de Alpine al medio The Athletic, el equipo tomó conocimiento previo de las amenazas dirigidas a Doohan antes del Gran Premio de Miami. En función de esa información, la escudería adoptó “esfuerzos coordinados con la organización de la F1 y el promotor del evento” para garantizar la seguridad del piloto.

Franco Colapinto reemplazó a Jack Doohan y desde la séptima fecha de 2025 que fue compañero de Pierre Gasly. En la imagen, ambos con Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de Alpine (REUTERS/Albert Gea)

Ante ese contexto, el team galo declaró que “la seguridad de todos los miembros del personal, incluidos los conductores, es de máxima prioridad y es un asunto que el equipo se toma muy en serio en todos los eventos”. La propia F 1 respaldó públicamente a sus integrantes, remarcando: “La F1 es una familia y una comunidad basada en el respeto y el apoyo mutuo. No hay cabida para comportamientos abusivos, ni en línea ni en persona, y todo el deporte se mantiene unido contra cualquiera que intente socavar nuestros valores. Como comunidad, denunciaremos a las autoridades y plataformas correspondientes a cualquier persona que actúe de esta manera”.

Más allá de la gravedad de las amenazas y del impacto emocional que dejaron en Doohan, desde Alpine justificaron el cambio de piloto por cuestiones deportivas. El ciclo del australiano al mando del monoplaza terminó tras apenas siete carreras (una en 2024 y seis en 2025) y marcó una corta estadía en la F1: debutó en Abu Dhabi a finales del año anterior, se retiró en la primera carrera de la temporada en Australia y luego completó cuatro competencias en los puestos 13º, 15º, 14º y 17º, antes de abandonar otra vez en Miami.

Después de ese paso, Franco Colapinto fue seleccionado como reemplazo de Doohan para el resto de la temporada. Su desempeño impactó de forma positiva al director ejecutivo Flavio Briatore y al director deportivo Steve Nielsen, quienes expresaron que “es el piloto ideal para el A526 en 2026”.

En declaraciones al medio The Times, Doohan lamentó el desenlace de su experiencia en la máxima categoría. Afirmó: “No pude disfrutar de ser piloto de Fórmula 1, algo con lo que soñé durante tanto tiempo. Así que sí, es una mierda”.

Tras el cierre de su ciclo en Alpine, Doohan permaneció como piloto de reserva hasta la finalización de la temporada 2025. Este año firmó con Haas para integrarse como piloto de reserva de Esteban Ocon y Oliver Bearman.