Dura crítica de Jack Doohan a Alpine por el ambiente “complicado” que vivió tras ser reemplazado por Franco Colapinto

Jack Doohan se convirtió en el piloto reserva de Haas

El piloto australiano Jack Doohan describió las dificultades y el ambiente complejo que vivió durante su paso por Alpine en la Fórmula 1, tras su reciente desembarco como piloto de reserva de Haas. Durante la pretemporada en Baréin, el deportista repasó su experiencia en la escudería francesa y detalló las diferencias con su nueva etapa en el equipo estadounidense, según reportó Motorsport.com.

La llegada de Jack Doohan a Haas marca un nuevo capítulo en su carrera dentro de la Fórmula 1. Después de ser reemplazado como titular de Alpine a partir de la séptima fecha de la temporada pasada por el argentino Franco Colapinto, el piloto de 23 años permaneció como reserva en la estructura de Enstone hasta que finalizó su vínculo a fines de año. Ahora, desde su posición en el box de Haas, Doohan compartió su visión sobre el entorno que encontró en su anterior equipo y las expectativas que mantiene para el futuro.

El australiano se refirió a los seis Grandes Premios que disputó con Alpine: “Seis carreras, como cualquier cosa, son fantásticas en la Fórmula 1. Las disfruté muchísimo. El entorno y la atmósfera fueron complicados, (pero) aun así“. El australiano remarcó que, pese a la adversidad, logró capitalizar aprendizajes que considera clave para su desarrollo: ”Aprendí muchísimo. Tengo una base más grande desde la que crecer. Y espero que cuando pueda volver a la Fórmula 1, tome todo lo que aprendí por las malas durante ese tiempo y lo ponga en práctica“, sostuvo ante los medios presentes en Baréin.

La etapa de Doohan en Alpine se vio marcada por una sucesión de accidentes y resultados adversos al mando del A525. Tras su reemplazo por el argentino Franco Colapinto en el Gran Premio de Emilia-Romaña, el australiano quedó relegado a tareas secundarias como piloto de reserva. Incluso, dentro del propio equipo, el otro suplente, Paul Aron, asumió un rol más activo en pista.

Jack Doohan rememoró su paso por Alpine (REUTERS/Manon Cruz)

El cierre de su ciclo en la escudería francesa llevó a Doohan a explorar opciones fuera de la Fórmula 1. Durante el receso, el piloto intentó sumarse a la Super Fórmula de Japón con el equipo Kondo Racing, pero tres accidentes consecutivos en las pruebas de Suzuka y la ausencia de respaldo presupuestario frustraron esa alternativa. Tampoco consiguió asegurar un asiento de titular en otras categorías al inicio del año.

La oportunidad de regresar al paddock de la Fórmula 1 se presentó a partir de su acuerdo con Haas como piloto de reserva. Doohan relató que el recibimiento en el equipo estadounidense fue radicalmente diferente al que experimentó en su anterior escudería: “Es bueno tener un nuevo comienzo y también es bueno vestir nuevos colores. Los primeros días con un equipo siempre son muy acogedores, con los brazos abiertos. También implica muchas caras nuevas, muchos nombres nuevos. Por suerte, esta mañana me enviaron un PDF con una lista de todos los nombres, lo cual ayuda“, expresó el australiano en diálogo con los medios.

Además, el piloto subrayó el desafío que representa adaptarse a la estructura técnica y operativa de una nueva organización: “Lo estoy disfrutando, asimilando una nueva terminología, un nuevo equipo, una nueva forma de dirigir un equipo de Fórmula 1. Toda mi experiencia anterior había sido solo con uno. Así que es una nueva aventura y es interesante aprender un tren motriz diferente y una manera distinta de gestionar el coche“, declaró.

No obstante, Jack Doohan dejó en claro que su objetivo no se limita al puesto de piloto de reserva. El australiano afirmó: “Ese es el objetivo absoluto. No querría simplemente continuar siendo solo piloto de reserva. Mi objetivo es estar en la Fórmula 1 y correr en la Fórmula 1. Y se me ha dado esa plataforma para intentarlo con Haas. Así que tengo muchas ganas de tratar de hacerlo“.

Respecto a su agenda deportiva fuera de la Fórmula 1, Doohan reveló que se encuentra evaluando alternativas para competir en otras categorías. Tras su fallido paso por Japón, el australiano probó en Abu Dhabi un LMP2 del equipo Algarve Pro Racing en el marco de la European Le Mans Series. “Estuve probando los últimos dos días en un LMP2. Con la forma en que se planificaron las cosas y al poder incorporarme bastante tarde, en enero, obviamente no se han revelado demasiadas opciones para planes de carrera. Pero potencialmente en la ELMS, en un LMP2 y hacer Le Mans. Lo que mejor encaje mientras también paso tanto tiempo como pueda aquí“, explicó el piloto.

La semana pasada, durante los test de pretemporada, el australiano valoró la oportunidad que le brindó Haas y, al confirmarse su llegada como piloto de reserva para la temporada 2026, declaró: “Quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de crecer y afrontar juntos el gran reto del 2026. Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1”. El australiano compartirá el rol de reserva con el japonés Ryo Hirakawa.

Pese a ocupar un puesto secundario, Doohan dejó en claro su determinación por mantenerse en la élite de la Fórmula 1 y aprovechar cualquier oportunidad que surja, especialmente en un contexto de cambios reglamentarios y posibles movimientos entre los titulares. “Mantenerse activo, aunque sea en un rol de sustituto, puede resultar decisivo en una F1 donde todo puede cambiar en una curva”, expresó el piloto, reflejando su mentalidad de seguir preparado para regresar a la parrilla en cualquier momento.