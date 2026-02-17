Deportes

Dura crítica de Jack Doohan a Alpine por el ambiente “complicado” que vivió tras ser reemplazado por Franco Colapinto

El piloto australiano recordó su paso por la escudería francesa antes de recalar en Haas

Guardar
Jack Doohan se convirtió en
Jack Doohan se convirtió en el piloto reserva de Haas

El piloto australiano Jack Doohan describió las dificultades y el ambiente complejo que vivió durante su paso por Alpine en la Fórmula 1, tras su reciente desembarco como piloto de reserva de Haas. Durante la pretemporada en Baréin, el deportista repasó su experiencia en la escudería francesa y detalló las diferencias con su nueva etapa en el equipo estadounidense, según reportó Motorsport.com.

La llegada de Jack Doohan a Haas marca un nuevo capítulo en su carrera dentro de la Fórmula 1. Después de ser reemplazado como titular de Alpine a partir de la séptima fecha de la temporada pasada por el argentino Franco Colapinto, el piloto de 23 años permaneció como reserva en la estructura de Enstone hasta que finalizó su vínculo a fines de año. Ahora, desde su posición en el box de Haas, Doohan compartió su visión sobre el entorno que encontró en su anterior equipo y las expectativas que mantiene para el futuro.

El australiano se refirió a los seis Grandes Premios que disputó con Alpine: “Seis carreras, como cualquier cosa, son fantásticas en la Fórmula 1. Las disfruté muchísimo. El entorno y la atmósfera fueron complicados, (pero) aun así“. El australiano remarcó que, pese a la adversidad, logró capitalizar aprendizajes que considera clave para su desarrollo: ”Aprendí muchísimo. Tengo una base más grande desde la que crecer. Y espero que cuando pueda volver a la Fórmula 1, tome todo lo que aprendí por las malas durante ese tiempo y lo ponga en práctica“, sostuvo ante los medios presentes en Baréin.

La etapa de Doohan en Alpine se vio marcada por una sucesión de accidentes y resultados adversos al mando del A525. Tras su reemplazo por el argentino Franco Colapinto en el Gran Premio de Emilia-Romaña, el australiano quedó relegado a tareas secundarias como piloto de reserva. Incluso, dentro del propio equipo, el otro suplente, Paul Aron, asumió un rol más activo en pista.

Jack Doohan rememoró su paso
Jack Doohan rememoró su paso por Alpine (REUTERS/Manon Cruz)

El cierre de su ciclo en la escudería francesa llevó a Doohan a explorar opciones fuera de la Fórmula 1. Durante el receso, el piloto intentó sumarse a la Super Fórmula de Japón con el equipo Kondo Racing, pero tres accidentes consecutivos en las pruebas de Suzuka y la ausencia de respaldo presupuestario frustraron esa alternativa. Tampoco consiguió asegurar un asiento de titular en otras categorías al inicio del año.

La oportunidad de regresar al paddock de la Fórmula 1 se presentó a partir de su acuerdo con Haas como piloto de reserva. Doohan relató que el recibimiento en el equipo estadounidense fue radicalmente diferente al que experimentó en su anterior escudería: “Es bueno tener un nuevo comienzo y también es bueno vestir nuevos colores. Los primeros días con un equipo siempre son muy acogedores, con los brazos abiertos. También implica muchas caras nuevas, muchos nombres nuevos. Por suerte, esta mañana me enviaron un PDF con una lista de todos los nombres, lo cual ayuda“, expresó el australiano en diálogo con los medios.

Además, el piloto subrayó el desafío que representa adaptarse a la estructura técnica y operativa de una nueva organización: “Lo estoy disfrutando, asimilando una nueva terminología, un nuevo equipo, una nueva forma de dirigir un equipo de Fórmula 1. Toda mi experiencia anterior había sido solo con uno. Así que es una nueva aventura y es interesante aprender un tren motriz diferente y una manera distinta de gestionar el coche“, declaró.

No obstante, Jack Doohan dejó en claro que su objetivo no se limita al puesto de piloto de reserva. El australiano afirmó: “Ese es el objetivo absoluto. No querría simplemente continuar siendo solo piloto de reserva. Mi objetivo es estar en la Fórmula 1 y correr en la Fórmula 1. Y se me ha dado esa plataforma para intentarlo con Haas. Así que tengo muchas ganas de tratar de hacerlo“.

Respecto a su agenda deportiva fuera de la Fórmula 1, Doohan reveló que se encuentra evaluando alternativas para competir en otras categorías. Tras su fallido paso por Japón, el australiano probó en Abu Dhabi un LMP2 del equipo Algarve Pro Racing en el marco de la European Le Mans Series. “Estuve probando los últimos dos días en un LMP2. Con la forma en que se planificaron las cosas y al poder incorporarme bastante tarde, en enero, obviamente no se han revelado demasiadas opciones para planes de carrera. Pero potencialmente en la ELMS, en un LMP2 y hacer Le Mans. Lo que mejor encaje mientras también paso tanto tiempo como pueda aquí“, explicó el piloto.

La semana pasada, durante los test de pretemporada, el australiano valoró la oportunidad que le brindó Haas y, al confirmarse su llegada como piloto de reserva para la temporada 2026, declaró: “Quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de crecer y afrontar juntos el gran reto del 2026. Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1”. El australiano compartirá el rol de reserva con el japonés Ryo Hirakawa.

Pese a ocupar un puesto secundario, Doohan dejó en claro su determinación por mantenerse en la élite de la Fórmula 1 y aprovechar cualquier oportunidad que surja, especialmente en un contexto de cambios reglamentarios y posibles movimientos entre los titulares. “Mantenerse activo, aunque sea en un rol de sustituto, puede resultar decisivo en una F1 donde todo puede cambiar en una curva”, expresó el piloto, reflejando su mentalidad de seguir preparado para regresar a la parrilla en cualquier momento.

Temas Relacionados

Jack DoohanFranco ColapintoFórmula 1F1Alpine

Últimas Noticias

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El Millonario buscará pisar con fuerza en el estadio La Pedrera, de San Luis. Desde las 22, por TyC Sports

River Plate enfrentará a Ciudad

Deadpool y Wolverine: la reacción de Ryan Reynolds y Hugh Jackman al conocer que su equipo enfrentará a Chelsea en la FA Cup

El Wrexham A.F.C. luchará por un lugar en los cuartos de final del torneo frente a uno de los gigantes de la Premier League

Deadpool y Wolverine: la reacción

La historia de Alexsandr Dolgopolov, el campeón del Argentina Open que se retiró para sumarse al ejército de Ucrania

Fue 13° del mundo y derrotó dos veces a Rafael Nadal. En 2017, cuando estaba rezagado en el ranking, ganó el título en Buenos Aires. Cinco años después, abandonó el tenis para operar drones de combate

La historia de Alexsandr Dolgopolov,

El pase que podría revolucionar la Premier League: Manchester United está interesado en el fichaje de Alexis Mac Allister

El volante argentino sería una de las prioridades del propietario Jim Ratcliffe para incorporar al plantel de cara a la próxima temporada

El pase que podría revolucionar

Comienzan los playoffs de la Champions League con Benfica-Real Madrid como cruce más atractivo: la agenda completa

Tras su duelo el la primera fase, lusos y españoles vuelven a enfrentarse por un lugar en los octavos de final. Juventus, PSG y Dortmund también jugarán por un boleto a la siguiente ronda

Comienzan los playoffs de la
DEPORTES
Deadpool y Wolverine: la reacción

Deadpool y Wolverine: la reacción de Ryan Reynolds y Hugh Jackman al conocer que su equipo enfrentará a Chelsea en la FA Cup

La historia de Alexsandr Dolgopolov, el campeón del Argentina Open que se retiró para sumarse al ejército de Ucrania

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El pase que podría revolucionar la Premier League: Manchester United está interesado en el fichaje de Alexis Mac Allister

Comienzan los playoffs de la Champions League con Benfica-Real Madrid como cruce más atractivo: la agenda completa

TELESHOW
Evangelina Anderson, entre lágrimas y

Evangelina Anderson, entre lágrimas y orgullo en MasterChef Celebrity: “Me lo pidieron mis hijos”

Entrevista exclusiva a los actores de “Paradise”: “Cuanto más intensas son las escenas, más liviano es el clima detrás de cámara”

María Becerra se sinceró sobre su paso por La Casita de Bad Bunny en Argentina: “Me puse borrachísima”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la definición que revolucionó el programa

Murió Juan Carlos Desanzo, director emblemático de Eva Perón y El Polaquito, a los 88 años

INFOBAE AMÉRICA

Balance preliminar del Carnaval en

Balance preliminar del Carnaval en Panamá revela alta demanda de servicios médicos y policiales

Misterio en Uruguay: comisión que estudia ovnis concluyó qué fue el fenómeno que se vio en el cielo

El Kremlin amenazó con desplegar la armada rusa si Occidente incauta más buques de su flota fantasma de petroleros

La tasa de desempleo en el Reino Unido registró su máximo desde 2021

Cuáles son los idiomas que despiertan el romanticismo popular