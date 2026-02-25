El mensaje de Tevez a Marcelo Gallardo tras su despedida de River Plate: la teoría de la “silla eléctrica”

La renuncia de Marcelo Gallardo le puso punto final a su segundo ciclo en River Plate, que se terminará este jueves con el cruce ante Banfield en el Monumental. Mientras el Millonario piensa en quién será su sucesor, el fútbol argentino también perderá a su quinto entrenador en siete fechas del Torneo Apertura. En este sentido, el DT de Talleres, Carlos Tevez, se refirió a la inestabilidad que reina en el oficio y le envió un caluroso mensaje al Muñeco.

El Apache brindó la conferencia de prensa posterior a la caída de la T frente a Central Córdoba este martes por 2-0 en Santiago del Estero y fue consultado por la reciente salida de Gallardo, quien anunció su adiós este lunes. “A ver, no puedo opinar mucho. Creo que Marcelo, para la institución de River, es un grande y bueno... Como dicen todos, ¿no? Esta profesión de técnico, y más en Argentina, es una silla eléctrica”, argumentó Tevez.

A continuación, el ex DT de Rosario Central e Independiente profundizó en su mirada: “Cada partido te jugás el puesto. Fijate que van seis o siete fechas y ya creo que hay tres o cuatro entrenadores que se van. Entonces, tenés que estar siempre alerta y siempre buscando lo mejor”.

“Lo mejor para Marcelo en lo que decida, en lo que viene. Y bueno, eso nos hace humanos a todos los que seguimos atrás, ¿no? Sabés que perdés dos o tres partidos y se hace difícil mantenerlo”, concluyó Carlos Tevez en el intercambio con los periodistas.

Este miércoles se hizo oficial la partida del quinto director técnico en la Liga Profesional. Atlético Tucumán informó el alejamiento de Hugo Colace al cabo de 10 partidos en el puesto. La lista había comenzado con Daniel Oldrá en Instituto y siguió con la salida de Eduardo Domínguez de Estudiantes para dirigir a Atlético Mineiro y el despido de la dupla compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez en Newell’s.

En el caso puntual de River, Marcelo Gallardo inició su segundo ciclo a mitad de 2024 con la esperanza de replicar lo hecho en su primera etapa, que lo llevó a ser campeón de 14 títulos y superar a Ramón Díaz como el entrenador más ganador en la historia de la Banda. Sin embargo, no logró quedarse con ninguno de los ocho trofeos que puso en juego hasta finales de 2025 y se retira en mitad del Torneo Apertura 2026 y con su equipo en los 16avos de la Copa Argentina, luego de una sufrida victoria ante Ciudad de Bolívar.

“No veo respuestas”, le confió a su entorno después de la última caída contra Vélez en Liniers. Suspendió la conferencia de prensa y dio un paso al costado al cabo de 24 horas de análisis. Los hinchas podrán despedirse de su emblema este jueves, mientras en Brasil ya lo mencionan como una alternativa a asumir el mando en Vasco da Gama.

Eduardo Chacho Coudet es el principal apuntado por la dirigencia comandada por Stefano Di Carlo para reemplazar al Muñeco. Las negociaciones están en una instancia avanzada y el acuerdo de palabra entre el entorno del orientador y la institución estaría sellado, pero desde la directiva insisten en que los trámites formales se impulsarán recién el viernes, por respeto al ciclo del técnico saliente.