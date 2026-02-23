Deportes

Tras la primera estrella para Tomás Etcheverry, así quedó la tabla histórica de campeones argentinos en el ATP Tour

El platense había perdido tres finales antes de su conquista en el Río Open. Fue la tercera consagración al hilo de un tenista nacional en el torneo más importante de la gira sudamericana de polvo de ladrillo

Campeón. Tomás Etcheverry levantó el primer trofeo de su carrera (Fuente: Río Open)

La bandera argentina volvió a flamear en Brasil. La consagración de Tomás Etcheverry en el ATP 500 Río Open -su primer título profesional- tras un partidazo en la final ante el chileno Alejandro Tabilo extendió el listado de campeones nacionales en el circuito ATP.

El platense se convirtió en el tercer tenista albiceleste en levantar el trofeo en el certamen más importante de la gira sudamericana de polvo de ladrillo. Anteriormente, en el Jockey Club Brasileiro habían festejado Diego Schwartzman (2018) y Sebastián Báez (2024 y 2025).

Es la tercera edición consecutiva con un campeón argentino. Además, es el segundo título consecutivo para un tenista nacional en el circuito, tras la coronación de Francisco Cerúndolo en el Argentina Open, la semana pasada.

Para Etcheverry fue su primer festejo en el circuito grande luego de tres finales perdidas, en Chile, Houston y Burdeos, todas en la temporada 2023.

La actualización también impacta en el contexto general del tenis argentino. El jugador activo con más títulos ATP es Báez, con 7 conquistas. A la vez, confirma el buen presente de una generación que mantiene a la Argentina como una potencia sobre polvo de ladrillo.

Francisco Cerúndolo con el trofeo del Argentina Open 2026

El historial nacional sigue encabezado de manera histórica por Guillermo Vilas, máximo ganador argentino en la Era Abierta con 62 títulos ATP, seguido por figuras emblemáticas como José Luis Clerc (25) y Juan Martín del Potro (22).

Entre los nombres más recientes, el tenis argentino continuó sumando campeones. Francisco Cerúndolo, tras su conquista en Buenos Aires, alcanzó los cuatro títulos ATP en su carrera. Sus triunfos incluyen Bastad (2022), Eastbourne (2023), Umag (2024) y Buenos Aires (2026).

En esa línea, figuras como Schwartzman suman también cuatro títulos ATP en su carrera, reforzando la presencia argentina en instancias decisivas del circuito durante los últimos años.

Además de estos nombres, hay una larga lista de campeones que han logrado coronarse en al menos un torneo ATP: desde Federico Delbonis, Carlos Berlocq y Leonardo Mayer con dos títulos, hasta jugadores como Christian Miniussi, Gabriel Markus o Juan Manuel Cerúndolo que acumulan una victoria en el circuito. A ellos se sumó Etcheverry este domingo.

Guillermo Vilas es el argentino con más títulos en el ATP Tour

Posiciones y cantidad de títulos de los tenistas argentinos

1 Guillermo Vilas (62)

2 José Luis Clerc (25)

3 Juan Martín del Potro (22)

4 Martín Jaite (12)

5 David Nalbandian (11)

6 Guillermo Pérez Roldán (9)

6 Guillermo Coria (9)

6 Juan Mónaco (9)

7 Gastón Gaudio (8)

8 Sebastián Báez (7)

8 Guillermo Cañas (7)

7 Juan Ignacio Chela (6)

8 Francisco Cerúndolo (4)

8 Diego Schwartzman (4)

8 Horacio de la Peña (4)

9 Javier Frana (3)

9 Mariano Zabaleta (3)

9 Alberto Mancini (3)

9 Franco Squillari (3)

9 Franco Davín (3)

9 Mariano Puerta (3)

9 José Acasuso (3)

10 Federico Delbonis (2)

10 Carlos Berlocq (2)

10 Leonardo Mayer (2)

10 Agustín Calleri (2)

11 Roberto Argüello (1)

11 Juan Manuel Cerúndolo (1)

11 Pedro Cachin (1)

11 Facundo Díaz Acosta (1)

11 Tomás Etcheverry (1)

11 Christian Miniussi (1)

11 Gabriel Markus (1)

11 Hernán Gumy (1)

11 Horacio Zeballos (1)

11 Juan Ignacio Lóndero (1)

11 Guido Pella (1)

