Deportes

“De tanto golpear la puerta, se abrió”: Fran Cerúndolo festejó el titulo y le mandó un mensaje a la ATP por el futuro del Argentina Open

El argentino venció a Luciano Darderi en la final y consiguió el trofeo más esperado de su carrera. En plena celebración, le habló directamente a Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, en medio de la incertidumbre sobre la continuidad del certamen en el calendario

Guardar
Superó a Darderi en la definición

El sueño que perseguía desde hacía años finalmente se hizo realidad. Francisco Cerúndolo se consagró campeón del IEB+ Argentina Open tras vencer al italiano Luciano Darderi por 6-4 y 6-2 en la final en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El título, además de confirmar su gran momento, tuvo un fuerte componente emocional: llegó después de dos finales perdidas y años de insistencia para coronarse ante su gente.

De tanto golpear la puerta, finalmente se abrió”, resumió Cerúndolo, visiblemente emocionado tras levantar el trofeo. El porteño, que había quedado a las puertas del título en 2021 y 2025 (perdió con Diego Schwartzman y el brasileño Joao Fonseca, respectivamente), destacó el significado especial de ganar en casa: “Me encanta jugar acá. Acá estoy en mi casa, con mi gente, duermo en mi cama”, expresó.

“Jugué uno de mis mejores partidos en mucho tiempo”

El número uno argentino no ocultó la satisfacción por haber concretado una meta personal con su conquista en Buenos Aires. “No puedo pedir más nada. Todos estos años luché mucho para ganar acá. Había perdido dos finales y no se me venía dando. Quería jugar la final y darme la oportunidad de ir por el título”, explicó. Y mostró satisfacción y orgullo por su rendimiento: “Jugué uno de mis mejores partidos en mucho tiempo”.

Durante el encuentro, Cerúndolo (19° del ranking ATP) mostró solidez táctica y una notable capacidad para imponer su ritmo ante un Darderi (22° del mundo) incómodo, que no pudo hacer pie en el partido y resignó un invicto de 17 partidos (12 en el circuito ATP más 5 del Challenger Tour). “Defendí bien, estuve increíble en el contragolpe y eso me permitió tomar la iniciativa”, analizó.

Además, resaltó la calidad del rival y el respeto mutuo que existe entre ambos: “Soy muy amigo de Luciano, él y su equipo son unas personas increíbles. Los felicito, el trabajo que vienen haciendo es muy bueno”.

El mensaje al presidente de la ATP: “Esto es un lujo, Andrea, dale”

El séptimo campeón nacional en el Argentina Open aprovechó el momento para enviar un mensaje público a Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, en medio de las versiones sobre posibles cambios en el calendario y la incertidumbre sobre el futuro del torneo. “Para ser un ATP 250 esto es un lujo, Andrea”, lanzó Cerúndolo, e hizo el gesto de “ojo”, con el índice estirando el pómulo.

El título también marca un paso importante en el crecimiento del argentino dentro del circuito. Con confianza y un tenis en alza, irá por más alegrías en la gira sudamericana. “Una final en Buenos Aires no se da muchas veces en la vida. Había que dejar todo y por suerte lo hice bien hoy”, afirmó.

Fran, que levantó el cuarto título de su carrera -el primero desde Umag 2024, también sobre polvo de ladrillo-, dejó en claro que este logro no representa un techo: “Estoy jugando un gran tenis. No me quiero confortar con esto. Ahora viene Río y quiero ir por más”.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoFrancisco CerúndoloArgentina OpenATPAndrea GaudenziBuenos Aires Lawn Tennis Clubdeportes-argentina

Últimas Noticias

La llamativa reflexión de una estrella de la NBA sobre la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo

Giannis Antetokounmpo aseveró que el argentino “puede que sea el mejor de todos los tiempos”. Sin embargo, explicó por qué se identifica más con el portugués

La llamativa reflexión de una

“¡Qué gesto horrible!“: la reacción de Trinity Rodman al saludar a su novio Ben Shelton tras su triunfo en el ATP 500 de Dallas

La futbolista, hija del mítico Dennis Rodman, celebró el título de su pareja desde las tribunas, pero luego una actitud suya se hizo viral

“¡Qué gesto horrible!“: la reacción

Francisco Cerúndolo levantó el trofeo del Argentina Open por primera vez: la tabla completa de títulos ATP de los tenistas argentinos

Es la cuarta conquista para el porteño en su carrera y la primera desde Umag 2024. Además, se convirtió en el séptimo campeón albiceleste en el torneo más importante del país

Francisco Cerúndolo levantó el trofeo

Tras solo cinco pases desde el saque inicial: el golazo a los 10 segundos de un partido que da la vuelta al mundo

Una jugada preparada perfecta le permitió a Jacopo Segre hacer historia al convertir antes del minuto en el fútbol italiano

Tras solo cinco pases desde

Jutta Leerdam sumó otra medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno: la reacción de su novio Jake Paul

La neerlandesa logró la presea de plata en 500 de patinaje de velocidad. Había ganado el oro en los 1.000 metros

Jutta Leerdam sumó otra medalla
DEPORTES
“¡Qué gesto horrible!“: la reacción

“¡Qué gesto horrible!“: la reacción de Trinity Rodman al saludar a su novio Ben Shelton tras su triunfo en el ATP 500 de Dallas

Francisco Cerúndolo levantó el trofeo del Argentina Open por primera vez: la tabla completa de títulos ATP de los tenistas argentinos

Tras solo cinco pases desde el saque inicial: el golazo a los 10 segundos de un partido que da la vuelta al mundo

Jutta Leerdam sumó otra medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno: la reacción de su novio Jake Paul

El impresionante accidente que sufrió el hermano de Paul Aron: su auto terminó en llamas y el piloto fue hospitalizado

TELESHOW
Juana Repetto mostró cómo Sebastián

Juana Repetto mostró cómo Sebastián Graviotto la acompaña a la distancia tras la llegada de Timoteo: “Gracias”

Las lágrimas de una puertorriqueña en el show de Bad Bunny en Buenos Aires: “Pone en alto nuestra cultura”

Las fotos de Cecilia Roth en sus vacaciones, a pura sensualidad y relax

Preocupación por la salud de La Mona Jiménez durante su primer show del año: “Me quedé sin aire”

Las vacaciones mágicas de Jimena Barón con Matías Palleiro y sus hijos en un crucero por el Caribe

INFOBAE AMÉRICA

Preocupación por el estado de

Preocupación por el estado de salud de familiares de presos políticos en Caracas tras más de un día en huelga de hambre

Miles de ucranianos siguen sin calefacción por los intensos bombardeos rusos en medio de temperaturas de casi -20°

Un periodista boliviano fue secuestrado y torturado tras cubrir un acto electoral en El Alto

Del sapo concho de Bad Bunny a la rana de Darwin: anfibios en peligro en América

Un estudio internacional respalda la conexión biológica entre esquizofrenia y trastorno bipolar