Con la derrota de Independiente en Mendoza, así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura

El Rojo abrió la jornada con su presentación frente a Independiente Rivadavia. Además, Platense venció a Barracas. Cómo sigue la agenda

Platense salió campeón del Torneo
Platense salió campeón del Torneo Apertura 2025. ¿Podrá repetir la corona? (Crédito: Fotobaires)

La Liga Profesional de Fútbol sigue su curso con la realización de la sexta fecha del Torneo Apertura iniciada en la jornada del viernes con seis partidos. Ahora, este sábado hay cinco encuentros que iniciaron con el choque entre Independiente Rivadavia e Independiente en Mendoza.

El desarrollo del encuentro en el Estadio Juan Bautista Gargantini fue vibrante y el equipo de Alfredo Berti se quedó con la victoria por 3-2. A pesar de que Gabriel Ávalos y Matías Abaldo pusieron en ventaja al Rojo de Avellaneda después del tanto de Alejo Osella para el local, Fabrizio Sartori le dio los tres puntos a la Lepra mendocina con un doblete en la parte final del enfrentamiento.

La victoria le permitió a Independiente Rivadavia asentarse en la cima de la zona B del Torneo Apertura con 15 unidades. El Rojo, por su parte, se quedó con nueve puntos en la Zona A.

Al mismo tiempo que transcurrió el encuentro en Mendoza, Platense recibió en Vicente López a Barracas Central. El Calamar se quedó con la victoria gracias al tanto de Augusto Lotti cerca del cierre y se asentó en los primeros puestos de la zona A con 11 unidades.

La sexta jornada del Torneo Apertura, que se desarrolla con partidos interzonales, siguió con el choque entre Banfield y Newell’s en el Estadio Florencio Sola, duelo en el que ambos llegaron con el objetivo de escapar del fondo de sus respectivas zonas. Por su parte, Deportivo Riestra hizo lo propio en Bajo Flores con el Huracán de Diego Martínez, que llegó con una racha de dos victorias al hilo.

Los encargados de bajar el telón de la jornada del sábado fueron Central Córdoba y Tigre en el Estadio Único Madre de Ciudades. El Matador de Diego Dabove arribó a Santiago del Estero con 13 unidades.

Independiente Rivadavia recibió en Mendoza
Independiente Rivadavia recibió en Mendoza a Independiente (@Independiente)

La continuidad de la fecha 6 del Torneo Apertura contará con otros cuatro partidos el domingo. San Lorenzo abrirá la jornada en el Nuevo Gasómetro con Estudiantes de Río Cuarto, que todavía no logró sumar de a tres desde su ascenso. El plato fuerte del día estará en Liniers para el enfrentamiento entre Vélez Sarsfield y un necesitado River Plate a partir de las 19:15. Por último, en Santa Fe, Unión jugará contra Aldosivi de Mar del Plata.

Cabe destacar que el encuentro entre Argentinos Juniors y Lanús fue aplazado por sus correspondientes partidos por competencias internacionales entre semana. El Bicho deberá cerrar la llave de los playoffs de la Copa Libertadores contra Barcelona de Ecuador, mientras que el Granate viajará a Brasil con el objetivo de mantener la ventaja sobre Flamengo y gritar campeón de la Recopa Sudamericana.

La sexta fecha comenzó el viernes con el empate 1-1 entre Defensa y Justicia y Belgrano, además de la victoria de Estudiantes por 1-0 sobre Sarmiento en el último partido de Eduardo Domínguez.

Luego de la victoria por 2-1 de Instituto sobre Atlético Tucumán en Córdoba y la igualdad sin goles en el clásico entre Boca Juniors y Racing en La Bombonera, el día cerró con la sorprendente victoria de Talleres por 1-0 sobre Rosario Central y el triunfo de Gimnasia La Plata por el mismo resultado frente a Gimnasia de Mendoza.

TODOS LOS GOLES DE LA JORNADA

Viernes 20 de febrero

Defensa y Justicia 1-1 Belgrano

Estudiantes 1-0 Sarmiento

Instituto 2-1 Atlético Tucumán

Boca Juniors 0-0 Racing

Rosario Central 0-1 Talleres

Gimnasia de Mendoza 0-1 Gimnasia La Plata

Sábado 21 de febrero

Independiente Rivadavia 3-2 Independiente

Platense 1-0 Barracas Central

19:15 - Banfield vs. Newell’s

19:15 - Deportivo Riestra vs. Huracán

21:30 - Central Córdoba vs. Tigre

Domingo 22 de febrero

17 - San Lorenzo vs. Estudiantes (RC)

19:15 - Vélez vs. River Plate

21:30 - Unión vs. Aldosivi

*Aplazado: Argentinos Juniors - Lanús

Las tablas de posiciones del Torneo Apertura

*Los primeros ocho equipos de cada zona pasan a los octavos de final

