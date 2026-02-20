Estudiantes de La Plata enfrentará a Sarmiento por el Torneo Apertura en un partido marcado por la sorpresiva salida de Eduardo Domínguez

Defensa y Justicia se enfrenta a Belgrano y Estudiantes de la Plata despide a su técnico ante Sarmiento

La apertura de la agenda de este viernes por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 incluye dos encuentros destacados: Defensa y Justicia se enfrentará a Belgrano a las 17:15 en el estadio Norberto Tito Tomaghello. Mientras que a las 17:45, Estudiantes de La Plata recibirá a Sarmiento de Junín en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

ESTUDIANTES DE LA PLATA-SARMIENTO

Estudiantes de La Plata recibe a Sarmiento de Junín

La sexta fecha del Torneo Apertura 2026 reunirá a Estudiantes de La Plata y Sarmiento de Junín este viernes 20 de febrero a las 17:45 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. El partido contará con el arbitraje de Andrés Merlos y será transmitido por ESPN Premium.

El presente de Estudiantes muestra a un equipo invicto, ubicado en el cuarto puesto de la Zona A con nueve puntos, tras igualar sin goles en el clásico ante Gimnasia. El Pincha buscará una victoria en condición de local que le permita no alejarse del líder de la tabla Vélez. Además, el club enfrenta un mercado de pases movido, con salidas como la de Cristian Medina y Santiago Ascacíbar, además de la posible partida de Edwuin Cetré, lo que obliga a la dirigencia a definir refuerzos o apuestas internas.

Por su parte, Eduardo Domínguez afrontará este viernes su último partido como entrenador de Estudiantes, tras casi tres años y cinco títulos en la institución. El técnico, de 47 años, activó la cláusula de salida de su contrato para continuar su carrera en Atlético Mineiro de Brasil, conforme a lo confirmado por ESPN, tras la salida del también argentino Jorge Sampaoli. Pese a que había renovado su vínculo recientemente con el Pincha hasta 2027. La dirigencia, encabezada por Juan Sebastián Verón, deberá definir su reemplazo de cara al inminente debut en la Copa Libertadores: suenan Martín Demichelis y Martín Palermo.

En el caso de Sarmiento, la urgencia es sumar fuera su estadio para escapar de la parte baja de la Zona B. Con seis puntos y en la décima posición, el equipo dirigido por Facundo Sava llega tras dos victorias y tres derrotas, incluida la más reciente frente a Huracán cuando perdió por la mínima. El equipo de Junín intentará cortar la buena racha de Estudiantes como local, debido a que su permanencia en la categoría depende de mejorar los resultados en condición de visitante, que aún no logró ganar.

Posibles formaciones

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, José Sosa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaria, Gaston Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Santiago Salle; Julián Contrera, Yair Arismendi, Manuel Garcia, Cristian Zabala; Diego Churín, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Andrés Merlos

Hora: 17:45

Estadio: Jorge Luis Hirschi

TV: ESPN Premium

DEFENSA Y JUSTICIA-BELGRANO

Defensa y Justicia se enfrenta a Belgrano

Defensa y Justicia se medirá ante Belgrano este viernes a las 17:15 en el estadio Norberto Tito Tomaghello, por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que originalmente se iba a disputar el jueves, será dirigido por el árbitro Nicolás Lamolina y podrá verse a través de ESPN Premium. El plantel del equipo cordobés viajó a Buenos Aires como estaba previsto y permanece concentrado a la espera del partido, luego de la reprogramación confirmada por la Liga Profesional, debido al paro general convocado para el jueves 19 de febrero.

El Halcón llega tras igualar 1-1 frente a Vélez Sarsfield en su estadio, resultado que lo mantiene en la pelea por los primeros puestos de la Zona A, con nueve puntos en su haber. El equipo dirigido por Mariano Soso se posiciona tercero, por detrás de Vélez e Independiente, y buscará aprovechar la localía para sumar una victoria que lo acerque a la cima. El conjunto de Florencio Varela aún no perdió en el certamen y aspira a reforzar su protagonismo en la tabla.

Por su parte, Belgrano también ostenta el invicto en el torneo y suma 11 puntos, producto de tres victorias y dos empates, que lo ubican en la tercera posición de la Zona B. En la última fecha, el equipo cordobés superó a Independiente Rivadavia por 1-0 en Mendoza gracias a un tanto de Franco Vázquez. Además, los dirigidos por Ricardo Zielinski cosecharon siete de nueve puntos posibles como visitantes, dato que alimenta su expectativa de mantener el rendimiento fuera de casa en el cruce ante Defensa y Justicia.

Posibles formaciones

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Ayrton Portillo; Santiago Sosa Yung, Aarón Molinas, Samuel Lucero, Rubén Botta; Juan Bautista Miritello, Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benitez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Franco Vázquez, Adrián Sánchez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Nicolás Lamolina

Hora: 17:15

Estadio: Norberto Tito Tomaghello

TV: ESPN Premium

