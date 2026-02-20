Rosario Central-Talleres, uno de los duelos destacados del inicio de la 6ª fecha del Torneo Apertura

El inicio de la fecha 6 tendrá una agenda cargada de partidos

La 6ª fecha del Torneo Apertura contará con una cargada jornada el día viernes. Después de los encuentros entre Estudiantes-Sarmiento y Defensa y Justicia-Belgrano, Instituto recibirá a Atlético Tucumán a las 20:00, mismo horario que el choque entre Boca Juniors y Racing. Otro de los platos fuertes estará en el duelo entre Rosario Central y Talleres a las 22:15 en el Gigante de Arroyito. Al mismo tiempo, Gimnasia de Mendoza se enfrentará a Gimnasia La Plata.

Rosario Central - Talleres

Rosario Central recibe a Talleres de Córdoba en el Gigante de Arroyito

Uno de los grandes atractivos de la jornada del viernes está centrado en el Gigante de Arroyito, que acogerá el choque entre el Rosario Central de Ángel Di María y el Talleres de Córdoba de Carlos Tevez, quien en un pasado fue DT del Canalla. El duelo iniciará a las 22.15 y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El elenco rosarino enderezó el rumbo luego de un inicio irregular y viene de vencer por 2-0 a Barracas Central, algo que le permitió alcanzar las 8 unidades en la zona B. Además, superó a Sportivo Belgrano por la Copa Argentina para avanzar de ronda.

Del otro lado, la T mantiene un andar similar. Después de superar a Argentino de Merlo en la Copa Argentina, igualó 1-1 contra Lanús en La Fortaleza y venció 2-1 a Gimnasia de Mendoza. Con siete unidades, se mantiene entre los primeros ocho equipos de la zona A.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Avila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti o Julián Fernandez y Alejo Veliz DT: Jorge Almirón.

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández y Schott; Matías Galarza; Juan Sforza y Mateo Cáceres; Giovanni Baroni; Valentín Dávila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Gigante de Arroyito

Hora: 22.15

TV: ESPN Premium

Instituto - Atlético Tucumán

Instituto se enfrenta a Atlético Tucumán en Córdoba

La jornada interzonal también contará con el enfrentamiento de Instituto con Atlético Tucumán en Córdoba. Fernando Espinoza será el árbitro principal y se podrá ver por ESPN Premium desde las 20.

La Gloria viene de conseguir su primera victoria en el certamen local después de imponerse por 2-0 sobre Central Córdoba en condición de local. Esta se produjo con el flamante debut de su nuevo entrenador, Diego Flores. Instituto suma cuatro unidades en la zona A.

El panorama en el otro lado de la moneda es similar, ya que el Decano ganó por primera vez luego de golear por 4-0 a Estudiantes de Río Cuarto. De esta manera, el elenco de Hugo Colace suma cinco puntos en el grupo B.

Posibles formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Gustavo Abregú, Gastón Lodico; Alex Luna y Matías Fonseca. DT: Diego Flores.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Maximiliano Villa; Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Kevin Ortiz, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz y Gabriel Abeldaño. DT: Hugo Colace.

Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: José Carreras

Estadio: Monumental Presidente Perón

Hora: 20.00

TV: ESPN Premium

Gimnasia de Mendoza - Gimnasia La Plata

El Lobo mendocino chocará contra Gimnasia La Plata

En Mendoza, Gimnasia recibirá a Gimnasia La Plata en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie a partir de las 22.15. Andrés Gariano será el árbitro y la televisación estará a cargo de TNT Sports.

El Lobo mendocino tuvo una vuelta a la Primera División irregular, donde obtuvo dos victorias y tres derrotas. Con seis puntos en la zona A, el cuadro comandado por Ariel Broggi viene de caer por 2-1 frente a Talleres en Córdoba.

A su vez, el Tripero viene de igualar sin goles en el clásico de La Plata contra Estudiantes en el Bosque. De esta manera, el Lobo quedó con siete unidades en el grupo B.

Posibles formaciones

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Juan José Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Luciano Paredes, Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Valentino Simoni y Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max o Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

Hora: 22.15

TV: TNT Sports

