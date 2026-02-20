En la Bombonera, Boca Juniors y Racing protagonizarán un partido con mucho en juego: hora, TV y probables formaciones

Con el antecedente reciente del triunfo de Racing sobre Boca por las semifinales del Clausura 2025, estos clásicos rivales se verán las caras nuevamente en el mismo escenario y con realidades disímiles. Los de Claudio Úbeda, cuestionado en su cargo, necesitan encontrar regularidad para tener aspiraciones a quedarse con el título y calmar la crítica generalizada por su nivel futbolístico. Los de Gustavo Costas vienen en franco ascenso tras hilvanar un par de triunfos de forma consecutiva, pero deben revalidar su buen momento en una importante cita como la de esta noche. A partir de las 20, dirigirá Leandro Rey Hilfer y televisará TNT Sports.

Últimas noticias

Último día de los test de pretemporada de la F1: sin Franco Colapinto, Charles Leclerc fue el más rápido de la mañana Las distintas escuderías aprovechan la última jornada en el circuito Sakhir de Baréin para ultimar detalles de cara al inicio de la competencia

Los revolucionarios cambios que estudia la F1: más carreras Sprint y nuevos escenarios para 2027 La organización del campeonato analiza duplicar las pruebas cortas y modificar el formato de los fines de semana para captar mayor interés del público

Estudiantes de La Plata enfrentará a Sarmiento por el Torneo Apertura en un partido marcado por la sorpresiva salida de Eduardo Domínguez El Pincha recibirá en La Plata al elenco de Junín desde las 17.45, en un duelo que confirmará la partida del DT. A las 17.15, Defensa-Belgrano iniciarán la 6ª fecha del Apertura

Rosario Central-Talleres, uno de los duelos destacados del inicio de la 6ª fecha del Torneo Apertura A las 22.15, el Canalla recibirá a la T en el Gigante de Arroyito. A la misma hora, Gimnasia La Plata visitará a Gimnasia de Mendoza. En la previa, desde las 20, Instituto-Atlético Tucumán