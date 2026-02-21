La agenda de los partidos del sábado en la sexta fecha del Torneo Apertura

La continuidad de la fecha 6 del Torneo Apertura

La fecha 6 del Torneo Apertura 2026 tiene su continuidad este sábado con atractivos duelos. A las 17, al unísono del encuentro entre Independiente Rivadavia e Independiente, Platense y Barracas Central abrirán la jornada. Luego, desde las 19:15, Banfield recibirá a Newell´s y Deportivo Riestra hará lo propio con Huracán. A las 21:30, en el cierre de la actividad, Central Córdoba chocará con Tigre.

PLATENSE VS. BARRACAS CENTRAL

Platense y Barracas, cara a cara

Platense y Barracas Central se medirán desde las 17:00 en el estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. El encargado de impartir justicia en el encuentro será el árbitro Hernán Mastrángelo y la televisación correrá por cuenta de ESPN Premium.

El Calamar, que viene de empatar 0-0 con Boca Juniors en la Bombonera, cosecha 8 puntos en la Zona A, producto de dos victorias, misma cantidad de empates y una derrota.

Por su parte, el Guapo sufrió una derrota en la fecha anterior por 2-0 ante Rosario Central, en condición de visitante. Los dirigidos por Rubén Darío Insúa se encuentran fuera de los puestos de clasificación a octavos de final, ya que solo ostentan 5 puntos, gracias a que obtuvieron una sola victoria, dos empates y dos derrotas.

Posibles formaciones:

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Franco Zapiola; Juan Gauto y Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Barracas Central: Marcelo Miño, Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rodrigo Insúa, Iván Tapia, Iván Guaraz, Tomás Porra, Gonzalo Maroni, Facundo Bruera. DT: Rubén Insúa.

Hora : 17

TV : ESPN Premium

Árbitro : Hernán Mastrángelo

Estadio: Ciudad de Vicente López.

BANFIELD VS NEWELL´S

Banfield vs. Newell's

Banfield y Newell’s se enfrentarán en el Estadio Florencio Sola en un duelo que puede modificar el ánimo de ambos equipos, urgidos por revertir sus malos resultados. El duelo comenzará a las 19:15, con arbitraje de Facundo Tello y transmisión en vivo por TNT Sports Premium.

El conjunto rosarino llega sin triunfos en el Apertura 2026, con apenas dos puntos en cinco partidos y una creciente preocupación por su ubicación en la tabla. Banfield, en tanto, enfrenta el desafío de recuperarse tras dos derrotas seguidas.

Banfield cayó 2-0 ante Racing Club y también perdió frente a Belgrano en las jornadas recientes, resultados que golpearon el ánimo del equipo. Por su parte, Newell’s viene de un ajustado empate 1-1 conseguido sobre el final frente a Deportivo Riestra, luego de haber sufrido una derrota 3-2 contra Defensa y Justicia.

Posibles formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago, López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Piñero; Tiziano Perotta y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Newell´s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Gabriel Risso Patrón; Marcelo Esponda, Rodrigo Herrera, Jerónimo Gómez Mattar; Walter Núñez, Juan Ignacio Ramírez y Michael Hoyos. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Hora : 19:15

TV : TNT Sports Premium

Árbitro : Facundo Tello.

Estadio: Florencio Sola.

RIESTRA VS. HURACÁN

Riestra vs. Huracán se enfrentarán por la 6ª fecha

Deportivo Riestra buscará su primera victoria en el Torneo Apertura 2026 frente a Huracán, en un partido clave para ambos equipos en el estadio Guillermo Laza. El encuentro, que comenzará a las 19:15, será arbitrado por Fernando Echenique y transmitido por TNT Sports Premium.

Huracán llega a este compromiso tras ganar 1 a 0 a Sarmiento de Junín, resultado que lo ubicó en el quinto lugar de la Zona B con 8 puntos. En cambio, Deportivo Riestra viene de igualar con Newell’s Old Boys y apenas suma dos puntos, lo que lo posiciona 14° en el grupo A.

Posibles formaciones:

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Facundo Miño, Rodrigo Gallo; Pedro Ramírez, Pablo Monje, Jonatan Goitía; Antony Alonso, Nicolás Benegas, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Huracán: Hernán Galindez; Hugo Nervo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil, César Ibáñez; Alejandro Martínez, Jordy Caicedo, Oscar Cortés. DT: Diego Martínez.

Hora : 19:15

TV : ESPN Premium

Árbitro : Fernando Echenique

Estadio: Guillermo Laza.

CENTRAL CÓRDOBA VS. TIGRE

Central Córdoba cara a cara con Tigre

Central Córdoba enfrenta la urgencia de sumar puntos en el torneo, mientras que Tigre busca consolidarse como líder de Zona B, en un partido que se disputará a las 21:30 en el Estadio Único Madre de Ciudades y podrá verse en vivo por ESPN Premium. Nazareno Arasa será el árbitro.

La reciente victoria de Tigre por 1 a 0 frente a Aldosivi lo dejó encabezando la zona B con 13 puntos tras cuatro triunfos y un empate. En contraste, Central Córdoba llega golpeado por una derrota ante Instituto por 2 a 0, lo que lo ubica en el décimo segundo puesto del grupo A, acumulando ocho puntos producto de un solo triunfo, tres caídas y un empate.

Posibles formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Matías Vera, Tiago Cravero, Marco Iacobellis, Horacio Tijanovich; Michael Santos, Alan Laprida. DT: Lucas Pusineri.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

Hora : 21:30

TV : ESPN Premium

Árbitro : Nazareno Arasa

Estadio: Único Madre de Ciudades.

TABLA DE POSICIONES