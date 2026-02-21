La agenda de los partidos del sábado en la sexta fecha del Torneo Apertura

La fecha 6 del Torneo Apertura 2026 tiene su continuidad este sábado con atractivos duelos. A las 17, al unísono del encuentro entre Independiente Rivadavia e Independiente, Platense y Barracas Central abrirán la jornada. Luego, desde las 19:15, Banfield recibirá a Newell´s y Deportivo Riestra hará lo propio con Huracán. A las 21:30, en el cierre de la actividad, Central Córdoba chocará con Tigre.
PLATENSE VS. BARRACAS CENTRAL
Platense y Barracas Central se medirán desde las 17:00 en el estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. El encargado de impartir justicia en el encuentro será el árbitro Hernán Mastrángelo y la televisación correrá por cuenta de ESPN Premium.
El Calamar, que viene de empatar 0-0 con Boca Juniors en la Bombonera, cosecha 8 puntos en la Zona A, producto de dos victorias, misma cantidad de empates y una derrota.
Por su parte, el Guapo sufrió una derrota en la fecha anterior por 2-0 ante Rosario Central, en condición de visitante. Los dirigidos por Rubén Darío Insúa se encuentran fuera de los puestos de clasificación a octavos de final, ya que solo ostentan 5 puntos, gracias a que obtuvieron una sola victoria, dos empates y dos derrotas.
Posibles formaciones:
Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Franco Zapiola; Juan Gauto y Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.
Barracas Central: Marcelo Miño, Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rodrigo Insúa, Iván Tapia, Iván Guaraz, Tomás Porra, Gonzalo Maroni, Facundo Bruera. DT: Rubén Insúa.
- Hora: 17
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
BANFIELD VS NEWELL´S
Banfield y Newell’s se enfrentarán en el Estadio Florencio Sola en un duelo que puede modificar el ánimo de ambos equipos, urgidos por revertir sus malos resultados. El duelo comenzará a las 19:15, con arbitraje de Facundo Tello y transmisión en vivo por TNT Sports Premium.
El conjunto rosarino llega sin triunfos en el Apertura 2026, con apenas dos puntos en cinco partidos y una creciente preocupación por su ubicación en la tabla. Banfield, en tanto, enfrenta el desafío de recuperarse tras dos derrotas seguidas.
Banfield cayó 2-0 ante Racing Club y también perdió frente a Belgrano en las jornadas recientes, resultados que golpearon el ánimo del equipo. Por su parte, Newell’s viene de un ajustado empate 1-1 conseguido sobre el final frente a Deportivo Riestra, luego de haber sufrido una derrota 3-2 contra Defensa y Justicia.
Posibles formaciones:
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago, López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Piñero; Tiziano Perotta y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.
Newell´s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Gabriel Risso Patrón; Marcelo Esponda, Rodrigo Herrera, Jerónimo Gómez Mattar; Walter Núñez, Juan Ignacio Ramírez y Michael Hoyos. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.
- Hora: 19:15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Facundo Tello.
- Estadio: Florencio Sola.
RIESTRA VS. HURACÁN
Deportivo Riestra buscará su primera victoria en el Torneo Apertura 2026 frente a Huracán, en un partido clave para ambos equipos en el estadio Guillermo Laza. El encuentro, que comenzará a las 19:15, será arbitrado por Fernando Echenique y transmitido por TNT Sports Premium.
Huracán llega a este compromiso tras ganar 1 a 0 a Sarmiento de Junín, resultado que lo ubicó en el quinto lugar de la Zona B con 8 puntos. En cambio, Deportivo Riestra viene de igualar con Newell’s Old Boys y apenas suma dos puntos, lo que lo posiciona 14° en el grupo A.
Posibles formaciones:
Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Facundo Miño, Rodrigo Gallo; Pedro Ramírez, Pablo Monje, Jonatan Goitía; Antony Alonso, Nicolás Benegas, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Huracán: Hernán Galindez; Hugo Nervo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil, César Ibáñez; Alejandro Martínez, Jordy Caicedo, Oscar Cortés. DT: Diego Martínez.
- Hora: 19:15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Fernando Echenique
- Estadio: Guillermo Laza.
CENTRAL CÓRDOBA VS. TIGRE
Central Córdoba enfrenta la urgencia de sumar puntos en el torneo, mientras que Tigre busca consolidarse como líder de Zona B, en un partido que se disputará a las 21:30 en el Estadio Único Madre de Ciudades y podrá verse en vivo por ESPN Premium. Nazareno Arasa será el árbitro.
La reciente victoria de Tigre por 1 a 0 frente a Aldosivi lo dejó encabezando la zona B con 13 puntos tras cuatro triunfos y un empate. En contraste, Central Córdoba llega golpeado por una derrota ante Instituto por 2 a 0, lo que lo ubica en el décimo segundo puesto del grupo A, acumulando ocho puntos producto de un solo triunfo, tres caídas y un empate.
Posibles formaciones:
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Matías Vera, Tiago Cravero, Marco Iacobellis, Horacio Tijanovich; Michael Santos, Alan Laprida. DT: Lucas Pusineri.
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.
- Hora: 21:30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Estadio: Único Madre de Ciudades.
TABLA DE POSICIONES