El primer día de los test de pretemporada de la F1 en Bahréin: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine y generó una bandera roja

Horarios:
4 a 13hs (Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay)
3 a 12hs (Venezuela y Bolivia)
2 a 11hs (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos)
1 a 10hs (México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica)
8 a 17hs (España)
10 a 19hs (Bahréin)
Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / DAZN (España)
*Se televisará la última hora de cada día
*Son dos sesiones por día (mañana y tarde)
¡Colapinto ya volvió a pista con su Alpine!
Luego de que el monoplaza fue llevado a los boxes tras la detención en medio del circuito, el argentino regresó al trazado tras una pausa de 20 minutos y lo hizo con neumáticos medios (compuesto C2). Mejoró su tiempo gracias a un registro de 1:40.330.
Así fue la salida de Colapinto para empezar los test:
Según los registros, el piloto argentino fue el último en salir a pista. Lo hizo unos 40 minutos después de iniciada la sesión matutina en Bahréin. Hasta el momento de la detención por una falla del A526, el mejor tiempo de Franco fue 1:41.600. Las tandas de pruebas se diven en dos (matutina y vespertina) y por la tarde saldrá a pista su compañero Pierre Gasly.
Franco Colapinto generó la primera bandera roja en los test:
Poco después que se cumplió la primera hora y media de actividad en pista, el piloto argentino, en cargado de la primera parte del día al volante de Alpine, se detuvo en el ingreso de la horquilla en la curva 8 del circuito de Sakhir. Intentó reanudar la marcha del A526, pero no pudo, lo que derivó en que su monoplaza fuera retirado del trazado por una grúa y llevado a los boxes del equipo.
Según información de los medios especializados, entre ellos Motorsport, el resto de los autos en pista volvieron a la actividad pocoos minutos después. Colapinto estaba en su vuelta de salida de los pits cuando su Alpine se detuvo.
Bienvenidos al primer día de actividad de las pruebas oficiales de pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito internacional de Bahréin.