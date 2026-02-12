Deportes

El segundo día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Gasly salió a pista con el Alpine y varios equipos tuvieron fallas

Continúa la actividad en el circuito Sakhir de Medio Oriente. Franco Colapinto hoy no estará presente en las pruebas y volverá a ver acción este viernes

Horario:

4 a 13hs (Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay)

3 a 12hs (Venezuela y Bolivia)

2 a 11hs (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos)

1 a 10hs (México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica)

8 a 17hs (España)

10 a 19hs (Baréin)

TelevisaciónDisney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / DAZN (España)

* Se televisará la última hora de cada día

* Serán dos tandas por día (mañana y tarde)

10:25 hsHoy

LECLERC TIENE EL MEJOR TIEMPO DE LA SESIÓN:

El monegasco a bordo de la Ferrari marcó el tiempo más rápido cuando restan 30 minutos para el final de la primera parte de actividad de la jornada en Baréin. Su vuelta fue de 1:34.273.

Charles Leclerc, el más rápido
Charles Leclerc, el más rápido de la mañana en Baréin (REUTERS/Jakub Porzycki)
09:52 hsHoy

PROBLEMAS PARA VARIOS EQUIPOS:

Mercedes y Red Bull enfrentaron contratiempos durante la segunda mañana de pruebas de Fórmula. El equipo alemán debió sustituir por completo la unidad de potencia de su monoplaza W17 tras una falla que detuvo el coche Antonelli tras solo tres vueltas. El programa de Mercedes ya había sido alterado el día anterior, cuando el joven italiano sufrió un problema en la suspensión que redujo su actividad a 30 vueltas, mientras que George Russell completó 56 giros por la mañana.

Al mismo tiempo, Red Bull reportó un contratiempo calificado como “problema rutinario durante el armado del coche”, lo que mantuvo su monoplaza en boxes por tres horas, afectando la sesión de Hadjar, designado para rodar todo el día con el RB22.

La mañana también registró una bandera roja, provocada por el Cadillac de Sergio Pérez, que se detuvo en la vuelta de salida. El piloto mexicano pudo regresar a pista una hora después tras el retiro del vehículo.

Isack Hadjar tardó en salir
Isack Hadjar tardó en salir a pista por un problema en su Red Bull (REUTERS/Jakub Porzycki)
09:48 hsHoy

FRANCO COLAPINTO NO SALDRÁ A PISTA:

Como parte de la diagramación de cada escudería, el piloto argentino será uno de los que no tendrá actividad al volante este jueves en el circuito de Sakhir. Lo mismo le sucederá a Lance Stroll, Oscar Piastri, Max Verstappen Lewis Hamilton y Esteban Ocon.

Franco Colapinto durante el día
Franco Colapinto durante el día 1 de los test de la F1 en Baréin (REUTERS/Jakub Porzycki)
09:41 hsHoy

LOS PILOTOS EN ACCIÓN DURANTE EL DÍA DE LA F1 EN BARÉIN:

Hay seis que harán la jornada completa: Fernando Alonso con el Aston Martin, Lando Norris con el McLaren, Isack Hadjar (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine), Charles Leclerc (Ferrari) y Oliver Bearman (Haas F1). Por la mañana tendremos a Andrea Kimi Antonelli con el Mercedes y Alex Albon girará con el Williams. Lo propio hará Liam Lawson a bordo de su Racing Bulls, mientras que Checo Pérez (Cadillac) y Nico Hulkenberg (Audi) también verán acción en pista.

Cronograma del día 2 de
Cronograma del día 2 de los test de F1 (F1)
09:38 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del segundo día de actividad de la Fórmula 1 en Baréin por los test de pretemporada en el circuito Sakhir.

El Audi de Nico Hulkenberg
El Audi de Nico Hulkenberg sale a pista en Baréin (REUTERS/Hamad I Mohammed)

