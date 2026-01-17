Deportes

El joven piloto argentino que la Fórmula 1 calificó como uno de los “talentos más prometedores” en el automovilismo

Mattia Colnaghi, que representará a la bandera albiceleste en la F3 con MP Motorsport, fue catalogado como una de las mayores promesas en categorías de monoplazas

Mattia Colnaghi fue elegido como
Mattia Colnaghi fue elegido como uno de los grandes talentos del automovilismo por la F1

Argentina tendrá una representación histórica en las categorías más importantes de monoplazas de la temporada 2026 con tres pilotos que competirán con la bandera argentina: Franco Colapinto (Fórmula 1), Nicolás Varrone (Fórmula 2) y Mattia Colnaghi (Fórmula 3). Este último, que terminó de tramitar su licencia albiceleste en los últimos meses tras correr hasta 2025 con la italiana por haber nacido en Monza, es una de las grandes promesas del automovilismo y, a sus 17 años, fichó con Red Bull para debutar en la F3 de la mano de la escudería MP Motorsport. La página oficial de la F1 realizó una lista de los 20 “talentos emergentes más prometedores” en las categorías de monopostos y puso al último campeón de la Eurocup 3 como uno de los jóvenes más importantes.

El corredor nacido el 26 de julio de 2008 es hijo de un italiano (Marcello Colnaghi) y su madre, Martina Bisio, quien se fue a vivir a Europa hace varios años. Con el correr del tiempo, el sentido de pertenencia se hizo cada vez más fuerte y Mattia luce las dos banderas en su buzo antiflama y en su auto de la Eurocup 3. Los colores albicelestes lo acompañan desde el 2024, cuando fue campeón de Fórmula 4 Española.

En su aplastante temporada 2025 en la Eurocup-3 tuvo cinco victorias, cuatro poles positions y cinco récords de vuelta, registros que le valieron ser reclutado por el programa Red Bull Junior, el mismo en el que se formaron Sebastian Vettel o Max Verstappen. En 2026, Colnaghi competirá en la F3 y seguirá con el equipo MP Motorsport, el mismo con el que Franco Colapinto corrió en la Fórmula 3 y F2.

Estos logros le valieron para ser catalogado por la propia Fórmula 1 como uno de los mayores talentos a seguir en los próximos años. “Analizamos 20 talentos a tener en cuenta, desde maravillas del karting hasta estrellas del monoplaza, clasificados en orden descendente por edad, y dónde puedes verlos en acción esta temporada”, destacó la cuenta de la Máxima sobre la elección de los corredores.

La observación de la Fórmula
La observación de la Fórmula 1 para poner a Colnaghi como uno de los jóvenes más destacados (F1)

Respecto a Colnaghi, quien quedó 15° en una lista que estaba ordenada por edad y no por sus cualidades, la F1 explicó: “Tras dos años en monoplazas, Mattia Colnaghi se ha labrado un camino hasta la parrilla de la F3. Campeón en su debut en la F4 española en 2024, repitió la hazaña en la Eurocup-3”.

En esta misma línea, enalteciendo las conquistas del joven argentino, agregó: “Una racha de siete podios mantuvo a raya a sus rivales, lo que le permitió alzarse con el título en la penúltima ronda. Otro talento que se suma a la plantilla del Red Bull Junior Team, su tercera temporada en el equipo familiar de MP Motorsport facilitará la transición a las carreras en los fines de semana de Gran Premio”.

Mattia Colnaghi integró una importante lista realizada por la Fórmula 1 en la que aparecen múltiples nombres reconocidos como Leonardo Fornaroli (último campeón de la F2 y reserva de McLaren), Rafael Cámara (campeón de la F3), Colton Herta (piloto de pruebas de Cadillac), Kalle Rovanpera (bicampeón en Rally), Doriane Pin (campeona de la F1 Academy), entre otros pilotos que ya están cerca de recalar en la F1 o se consagraron campeones en diferentes categorías de monoplazas.

“Mi madre es argentina, de la Patagonia. He estado en Argentina varias veces. Cuando visité Argentina para ver a mis familiares, estuve en Chubut, ya que la mitad de mi familia está allí. Pero normalmente me quedo en Buenos Aires”, relató en una nota con Infobae meses atrás, antes de elegir sus comidas favoritas “como las empanadas, los alfajores y un buen asado, me gusta mucho también el arroz con leche. De los que mencioné, el asado es mi favorito”.

Mattia Colnaghi firmó un acuerdo
Mattia Colnaghi firmó un acuerdo con Red Bull y debutará en la Fórmula 3 en 2026

LA LISTA DE LOS 20 TALENTOS MÁS IMPORTANTES EN CATEGORÍAS DE MONOPLAZAS SEGÚN LA FÓRMULA 1

  1. Colton Herta (25 - EEUU): Competirá en la F2 con Hitech y será piloto de pruebas de Cadillac.
  2. Kalle Rovanpera (25 - FIN): Participará en la Súper Fórmula Japonesa tras ser bicampeón en rally.
  3. Luke Browning (23 - ING): Reserva de Williams tras quedar 4° en la F2.
  4. Doriane Pin (22 - FRA): Campeona de la F1 Academy 2025.
  5. Leonardo Fornaroli (21 - ITA): Reserva de McLaren tras ser campeón de la F2.
  6. Rafael Cámara (20 - BRA): Salió campeón de la F3 y competirá en la F2 con Invicta Racing.
  7. Ella Lloyd (20 - ING): Novata de la temporada 2025 de la F1 Academy.
  8. Alex Dunne (20 - IRL): Peleó por el título de la F2 en 2025 y volverá a participar con Rodin Motorsport. Integró el programa de McLaren.
  9. Alisha Palmowski (19 - ING): Fichó por Red Bull tras buenas actuaciones en la F1 Academy.
  10. Nikola Tsolov (19 - BUL): Segundo en la F3 en 2025 y subió a la F2 con Campos Racing.
  11. Alex Ninovic (18 - AUS): Logró una campaña récord en el Campeonato GB3.
  12. Fionn McLaughlin (18 - IRL): Campeón británico de la F4 que correrá en la F3 con Hitech.
  13. Kean Nakamura-Berta (18 - JAP/ESL): Campeón de la F4 italiana.
  14. Thomas Strauven (17 - BEL): Campeón de la F4 española.
  15. Mattia Colnaghi (17 - ARG/ITA): Subirá a la F3 con MP Motorsport tras ser campeón de la Eurocup-3.
  16. Freddie Slater (17 - ING): Correrá en la F3 con Trident tras salir segundo en la F4 de Medio Oriente.
  17. Alba Larsen (17 - DIN): Séptima en la F1 Academy como la corredora más joven de la parrilla.
  18. Thibaut Ramaekers (16 - BEL): Subcampeón de los Campeones del Futuro.
  19. Chiara Battig (15 - SUI): Fichó por Red Bull y participará de la F4 británica con Hitech.
  20. Rocco Coronel (15 - HOL): Piloto junior de Red Bull que ganó el Campeonato Ginetta Junior.

*El orden de la lista es por edad y no por una calificación de sus cualidades

