Nació en Italia, creció en Singapur y sacó la licencia argentina para representar al país en el camino a la Fórmula 1: el respaldo de Franco Colapinto

Mattia Colnaghi cumplió los trámites y sacó la licencia argentina para representar al país en la Fórmula 3 (Foto: @a.a.volantes)

Ya es oficial: Mattia Colnaghi representará los colores de la bandera Argentina de manera formal el próximo año cuando inicie su travesía en la Fórmula 3 y así el país tendrá a tres representantes en tres de las principales categorías del automovilismo mundial en la actualidad.

El joven nacido en Monza (Italia), que se crió durante su infancia en Singapur, siempre lució los colores italianos y argentinos en sus trajes antiflamas durante su desarrollo en distintas divisionales, pero ahora viajó al país e hizo los trámites oficiales para sacar la licencia albiceleste.

Su madre, Martina Bisio, nació en Chubut y se fue a vivir a Europa hace dos décadas. Allí tuvo a Mattia y Luca con Marcello Colnaghi, un ingeniero mecánico italiano fanático de Ferrari. “Me fui hace 20 años a Italia, pero obviamente nací en Argentina, soy de Chubut. La mamá es la que más cría y educa a los chicos. Tiene mucho de Argentina en ese sentido. Son más afectuosos, cariñosos, más sociales, y también todas las comidas son empanadas, carnes, las milanesas. Es fanático de Las milanesas con puré“, expresó en una entrevista con Carburando en las horas posteriores al trámite que realizó su hijo para representar formalmente a Argentina en la F3.

Mattia tiene 17 años, fue contratado por la Academia Red Bull y fichado por MP Motorsport –misma escudería en la que compitió Colapinto en F3 y F2– para participar en el calendario 2026 de la Fórmula 3. "Es una Academia de un equipo de Fórmula 1, así que ellos tienen mucha experiencia, tienen muchos pilotos y ya han visto muchos pilotos ir y venir. Saben lo que funciona y pueden ayudarme a mejorar. Estoy contento de trabajar con ellos", dijo Colnaghi en una nota con el canal C5N tras cumplir con los pasos burocráticos para lucir la bandera albiceleste.

Mattia corrió con las banderas italianas y la argentina en su traje durante la temporada pasada, aunque representó oficialmente a Italia

“Ir a representar a la Argentina es un orgullo para mí”, expresó el jovencito de 17 años que compartirá la escudería de origen neerlandés con el francés Alessandro Giusti y el finlandés Tuukka Taponen. Colnaghi reconoció que sintió “mucho apoyo” en Argentina cuando lo vieron competir “simplemente llevando la bandera” y eso lo impulsó a sacar la licencia para representar al país de manera oficial.

Franco Colapinto, piloto titular de Alpine en la F1 para 2026, celebró esta decisión y firmó en un posteo del programa especializado Corazón de Fórmula Uno que difundía la noticia: “Apaaaaa vamoooo Matti Colnaghi“. También se mostró contento Nicolás Varrone, quien se cruzó a Mattia durante los trámites para realizar los chequeos médicos correspondientes antes de sacar la licencia. Nico fue confirmado para la temporada de Fórmula 2 con Van Amersfoort Racing (VAR) y será otro de los argentinos a seguir el año que viene.

Varrone fue a realizar los trámites de su licencia de cara a la F2 y se cruzó con Colnaghi (Foto: @a.a.volantes)

La grilla de Fórmula 1 tendrá 24 Grandes Premios, pero compartirá con la F2 en 14 fines de semana y con la F3 en 10 citas. Australia (8 de marzo), Baréin (12 de abril), Mónaco (7 de junio), Barcelona (14 de junio), Austria (28 de junio), Gran Bretaña (5 de julio), Bélgica (19 de julio), Hungría (26 de julio), Italia (6 de septiembre) y España (12 de septiembre) serán las diez citas que contarán con triple competencia en el 2026.

Mattia cuenta con una historia multicultural en su vida con la sangre argentina de su madre bien presente. “Los chicos nacieron en italia. Cuando tenían más o menos 4 o 5 años, nos fuimos a Singapur por trabajo, estuvimos cinco años. Vivimos en Asia y la cultura de Singapur es de origen chino, pero iban a escuela internacional. Entonces, su primer idioma en realidad es el inglés. Estaban en una escuela australiana, entonces también tiene un poco de la cultura australiana y neozelandesa. Viajamos mucho por Asia, así que conoce mucho de Asia. Entonces tiene un mix argentino, italiano, australiano, asiático”, relató su madre a Carburano.

Mattia Colnaghi el día de su consagración como campeón de la Eurocup-3

“Mi mamá siempre me mostró y me enseñó la cultura argentina. Cosas como el mate, y la comida también que disfruto mucho cuando estoy acá. He intentado hacer empanadas en Italia, pero quedan mejor en Buenos Aires. Viví en Singapur de los cinco a los diez años por el trabajo de mi padre, fue una experiencia muy buena para aprender el inglés, que es una lengua muy útil”, le explicó Colnaghi a Carburando.

En una nota con Infobae meses atrás, Mattia había contado su vínculo con el país: “Mi madre es argentina, de la Patagonia. He estado en Argentina varias veces. Cuando visité Argentina para ver a mis familiares, estuve en Chubut, ya que la mitad de mi familia está allí. Pero normalmente me quedo en Buenos Aires”, relató, antes de elegir sus comidas favoritas “como las empanadas, los alfajores y un buen asado, me gusta mucho también el arroz con leche. De los que mencioné, el asado es mi favorito”.

Mattia, de pequeño, en una de sus visitas a Chubut