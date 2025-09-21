Deportes

Es ítalo-argentino y piloto de Red Bull, y fue campeón en Europa: otro paso en su sueño para Fórmula 1

Mattia Colnaghi ganó en Jerez y logró el título en la Eurocup 3. El año pasado se consagró en la Fórmula 4 Española

El festejo de Mattia Colnaghi
El festejo de Mattia Colnaghi con la bandera argentina

El ítalo-argentino Mattia Colnaghi se consagró campeón de forma anticipada de la Eurocup 3, una de las categorías promocionales hacia la Fórmula 1. El joven de 17 años logró un doble podio este fin de semana en el circuito español de Jerez de la Frontera, donde ganó y fue tercero. Esto le permitió asegurarse el título en la séptima y penúltima fecha de la temporada.

El chico, nacido (26/06/2008) en Monza, Italia, e hijo de una Argentina, fue reclutado por el programa Red Bull Junior y en el escenario ibérico ya lució en su monoposto Taatus los colores de la bebida energizante.

En la primera competencia llevada a cabo este sábado, Mattia completó el podio detrás del tailandés Enzo Tarnvanichkul y el francés Jules Caranta, ambos también integrantes de la academia de desarrollo de pilotos Red Bull.

Este domingo, Colnaghi partió adelante luego de conseguir la pole positions (mejor tiempo en la clasificación) y se impuso. Fue escoltado por el polaco Kacper Sztuka y el mexicano Ernesto Rivera.

“Mi pasión por el automovilismo empezó muy pronto. Siempre he visto la F1 por televisión y siempre me han encantado los coches de carreras. Mi padre también es un gran apasionado del deporte, así que asistimos a muchos fines de semana de F1, lo que despertó mi amor por este deporte”, contó Mattia en una entrevista con Infobae.

Mattia Colnaghi cruza primero la
Mattia Colnaghi cruza primero la meta en Jerez y se consagra campeón anticipado de la Eurocup 3

Suele viajar a Argentina para las fiestas de Fin de Año y Navidad y confesó que “mi madre (Martina Bisio) es argentina, de la Patagonia. He estado en Argentina varias veces, cuando visité Argentina para ver a mis familiares, en Chubut, ya que la mitad de mi familia está allí. Pero normalmente me quedo en Buenos Aires”.

De sus visitas a estas tierras, cuenta que “suelo ir principalmente durante el invierno (europeo) para visitar a familiares. Me encanta la Capital, Buenos Aires; hay mucho que hacer y ver. También disfruto mucho de la comida argentina, como las empanadas, los alfajores y un buen asado, me gusta mucho también el arroz con leche. De los que mencioné, el asado es mi favorito”.

Debutó en karting en 2020 una vez que se levantaron las restricciones por la pandemia de COVID-19. El año pasado fue campeón de la Fórmula 4 Española, con seis victorias y 12 podios sobre 21 competencias.

El año próximo pegará el salto a la Fórmula 3 y comenzará a compartir los fines de semana con la F1. Su llegada al ambiente de Red Bull causó impacto y contó cómo se dio esa posibilidad: “Tuve el privilegio de unirme al equipo Red Bull Junior en 2026, conduciendo también el coche de MP Motorsport en la FIA Fórmula 3. Me contactaron después de un inicio de temporada bastante bueno hasta ahora. Mostraron un interés y me alegró formar parte de un equipo tan importante, así que llegamos a un acuerdo”.

Mientras tanto, terminará la temporada de la Eurocup 3 y la próxima y última fecha será nuevamente en España, en el Circuito de Cataluña, en Montmeló.

