Memorias del Argentina Open: ídolos y postales de un torneo que se convirtió en emblema del tenis nacional

El Argentina Open y un retrato de su primera edición, en febrero de 2001 (Fuente: Set de Lectura / Eduardo Puppo)

El Argentina Open cumple 25 años desde que se integró de forma estable al circuito profesional de la ATP en su formato moderno, consolidándose como una de las principales plazas del tenis sudamericano fuera de los Grand Slams.

Aunque el certamen tiene raíces históricas mucho más antiguas (su versión antecedente se jugó en el Buenos Aires Lawn Tennis Club desde finales del siglo XIX), fue incorporado por la ATP en forma continua en 2001. Desde entonces, es un torneo 250 con premiación, puntos y la atracción de grandes figuras del tenis internacional.

A lo largo de un cuarto de siglo, el Argentina Open se erigió como pieza clave de la gira sudamericana en polvo de ladrillo. Se juega cada febrero en el corazón de Buenos Aires y atrae tanto a estrellas del circuito como a promesas emergentes.

La edición inaugural tuvo un protagonista estelar: el brasileño Gustavo Kuerten, quien convirtió el certamen en plataforma no solo para su presencia sino para sentar un precedente de competitividad internacional. En 2001, gracias a su coronación en Buenos Aires, Guga trepó al puesto número 1 del mundo.

En aquella final superó por 6-1 y 6-3 a un jovencísimo José Acasuso, que logró la hazaña de alcanzar la final en su debut en un torneo ATP. Por entonces, el misionero tenía 18 años y ocupaba el puesto 172° del ranking masculino.

A lo largo de sus 25 años, el Argentina Open fue testigo de exhibiciones y conquistas memorables. Entre los campeones del torneo se encuentran figuras de la talla de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Carlos Moyá, Guillermo Coria, Gastón Gaudio, David Nalbandian, Dominic Thiem y David Ferrer.

Rafael Nadal en la edición 2005 del Argentina Open (Fuente: NA)

Además, el certamen también sirvió como escenario para grandes momentos del tenis argentino: desde las primeras finales de Coria y Gaudio hasta el batacazo de Facundo Díaz Acosta, campeón en 2024, y la presencia constante de jugadores nacionales que encuentran en Buenos Aires una oportunidad para afianzar sus carreras.

El impacto en el tenis argentino

El Argentina Open no solo ha sido un evento de prestigio para el circuito ATP, sino también una puerta al crecimiento de la llamada Legión Argentina. Jugadores como el propio Nalbandian, Juan Mónaco y Diego Schwartzman, entre otros, se sirvieron del ATP de Buenos Aires para construir popularidad y sumar puntos valiosos en el ranking.

La historia del torneo también atesora postales más allá de la competencia estricta: testimonios, anécdotas y recuerdos -la participación de figuras internacionales, el fervor de las tribunas y la energía única del público porteño- transformaron al evento en un sello distintivo del calendario deportivo de Buenos Aires.

Hoy, con 25 ediciones modernas completadas, el Argentina Open mantiene su lugar como uno de los torneos ATP 250 más atractivos fuera de Europa, con un cuadro competitivo, presencia de jugadores top y un ambiente que combina tradición, calidad y pasión por el tenis.

El último campeón argentino. Facundo Díaz Acosta dio el batacazo en 2004 (Fuente: EFE)

Argentina Open | Todos los campeones

2001

Gustavo Kuerten (BRA) a José Acasuso (ARG) por 6-1, 6-3

2002

Nicolás Massú (CHI) a Agustín Calleri (ARG) por 2-6, 7-6 (7-5), 6-2

2003

Carlos Moyá (ESP) a Guillermo Coria (ARG) por 6-3, 4-6, 6-4

2004

Guillermo Coria (ARG) a Carlos Moyá (ESP) por 6-4, 6-1

2005

Gastón Gaudio (ARG) a Mariano Puerta (ARG) por 6-4, 6-4

2006

Carlos Moyá (ESP) a Filippo Volandri (ITA) por 7-6 (4), 6-4

2007

Juan Mónaco (ARG) a Alessio di Mauro (ITA) por 6-1, 6-2

2008

David Nalbandian (ARG) a José Acasuso (ARG) por 3-6, 7-6 (5), 6-4

2009

Tommy Robredo (ESP) a Juan Mónaco (ARG) por 7-5, 2-6, 7-6 (5)

2010

Juan Carlos Ferrero (ESP) a David Ferrer (ESP) por 5-7, 6-4, 6-3

2011

Nicolás Almagro (ESP) a Juan Ignacio Chela (ARG) por 6-3, 3-6, 6-4

2012

David Ferrer (ESP) a Nicolás Almagro (ESP) por 4-6, 6-3, 6-2

2013

David Ferrer (ESP) a Stanislas Wawrinka (SUI) por 6-4, 3-6, 6-1

2014

David Ferrer (ESP) a Fabio Fognini (ITA) por 6-4, 6-3

2015

Rafael Nadal (ESP) a Juan Mónaco (ARG) por 6-4, 6-1

2016

Dominic Thiem (AUT) a Nicolás Almagro (ESP) por 7-6 (2), 3-6, 7-6 (4)

2017

Alexandr Dolgopolov (UKR) a Kei Nishikori (JPN) por 7-6 (4), 6-4

2018

Dominic Thiem (AUT) a Aljaž Bedene (SLO) por 6-2, 6-4

2019

Marco Cecchinato (ITA) a Diego Schwartzman (ARG) por 6-1, 6-2

2020

Casper Ruud (NOR) a Pedro Sousa (POR) por 6-1, 6-4

2021

Diego Schwartzman (ARG) a Francisco Cerúndolo (ARG) por 6-1, 6-2

2022

Casper Ruud (NOR) a Diego Schwartzman (ARG) por 5-7, 6-2, 6-3

2023

Carlos Alcaraz (ESP) a Cameron Norrie (GBR) por 6-3, 7-5

2024

Facundo Díaz Acosta (ARG) a Nicolás Jarry (CHI) por 6-3, 6-4

2025

Joao Fonseca (BRA) a Francisco Cerúndolo (ARG) por 6-4, 7-6 (1)