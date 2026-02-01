La desgarradora despedida de la esposa del fisicoculturista Jason Lowe tras su repentina muerte a los 38 años

La esposa de Lowe compartió un emotivo mensaje en sus redes

La comunidad internacional del fisicoculturismo atraviesa un momento de conmoción tras conocerse que Jason Lowe, campeón mundial y referente del deporte, murió a los 38 años en Florida. La noticia, confirmada por su esposa Ashley Lowe a través de redes sociales, generó una ola de homenajes y mensajes de despedida entre atletas, seguidores y figuras del ámbito deportivo.

El fallecimiento de Lowe ocurrió en circunstancias inesperadas. De acuerdo con reportes difundidos por RXMuscle, el atleta se desplomó mientras entrenaba a un cliente en el gimnasio de su hogar. Aunque algunas versiones atribuyen la muerte a un infarto, las autoridades aún no han confirmado la causa oficial mientras se aguardan los resultados de la autopsia.

Ashley Lowe publicó varios mensajes en Instagram en memoria de su esposo. En una de las publicaciones, expresó: “Hoy será el día más difícil de mi vida. No sé si las palabras serán suficientes para describir lo que significaste para mí, porque se sienten tan pequeñas en comparación. Me hiciste una mejor versión de mí mismo e ibas a ser el mejor padre. Decir que estoy devastada no alcanza para describir la magnitud de esta pérdida".

“Estoy sentada aquí en nuestro patio trasero escribiendo esto con tu chaqueta Olympia, intentando sentirme cerca de ti, intentando comprender un mundo que ya se siente diferente sin ti”, añadió en el posteo que acompañó con una foto de ambos como portada. La publicación en cuestión fue comentada por el reciente campeón del Mr Olympia, Derek Lunsford: “Todos los que lo conocieron saben lo genuino, apasionado y cariñoso que era. Rezamos por toda su familia y seres queridos”.

Lowe murió a sus 38 años

La carrera de Lowe se distinguió por una presencia constante en certámenes internacionales desde 2015. Según el Comité Nacional de Físico (NPC), el atleta compitió en los circuitos más exigentes, alcanzando notoriedad tras obtener su tarjeta profesional en el NPC Junior USA en 2017 dentro de la categoría Classic Physique. Posteriormente, logró un primer puesto en el San Antonio Pro 2018 y participó en dos ediciones de Mr. Olympia: debutó en 2019 en la División Clásica Masculina, donde ocupó el puesto 16, y al año siguiente compitió en la división 212, finalizando en la posición 11.

También subió al podio en eventos de relevancia como el Arnold Classic, donde consiguió el séptimo lugar en dos oportunidades. RXMuscle detalló que Lowe mantuvo una trayectoria ascendente durante una década, siendo un competidor regular en certámenes como el Chicago Pro y el Orlando Pro hasta 2025.

La influencia de Jason Lowe se extendió fuera de los escenarios de competición. En Instagram, donde acumuló más de 104.000 seguidores, el atleta compartía consejos de entrenamiento, rutinas y reflexiones sobre el deporte. Su última publicación tuvo lugar un día antes de que se difundiera la noticia de su fallecimiento. Entre los usuarios, colegas y aficionados, era conocido con el apodo de “Broku”, una alusión que fusiona el término “Bro” con el personaje Goku de la serie Dragon Ball.

No se dieron a conocer las causas de muerte del culturista

Tras confirmarse la muerte, la comunidad del fisicoculturismo y el entorno cercano al atleta respondieron con muestras públicas de afecto. Un amigo de la familia, Kyle Gibbs, impulsó una campaña en GoFundMe para apoyar a Ashley y a los familiares de Lowe. “Jason no era solo un amigo para mí. Era mi hermano. Jason dominaba la situación. Si entrabas estresado, te sacaba de ahí. Si estabas deprimido, te levantaba. Si estabas callado, te arrastraba hacia dentro. Si sufrías, no te dejaba solo”, escribió en la página de recaudación, que ya había alcanzado más de 29.000 dólares y el objetivo de la campaña es reunir 40.000 dólares.

Los mensajes de despedida se multiplicaron en redes sociales. John Jewett, también fisicoculturista, afirmó: “Jason siempre fue un rostro amigable en los shows”, mientras que Jason Hutchinson lo definió como “increíble cada vez que hablamos o nos vimos”. El fotógrafo Dustin Raymond agregó que “siempre fue humilde y un verdadero atleta, una de mis personas favoritas con las que me topo”. La estrella de la WWE, Kevin Nash, también compartió su pesar: “Fue tan amable y humilde. No olvidaré a mi amigo”.

En una publicación posterior, Ashley Lowe recordó a su esposo en lo que habría sido su 39º cumpleaños, señalando: “Escribiste tanta poesía y música, fragmentos de tu alma que tanta gente nunca llegó a ver. Llevaste batallas oscuras que habrían destrozado a la mayoría, y de alguna manera, aun así, elegiste la alegría. Encontraste la felicidad en nosotros. Eso nunca dejará de asombrarme”.