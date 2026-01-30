River Plate hizo oficial el fichaje de Kendry Páez, la promesa ecuatoriana que llegó desde el Chelsea

Kendry Páez jugará cedido 18 meses en River Plate

River Plate oficializó el arribo del futbolista ecuatoriano Kendry Páez a préstamo desde el Chelsea de Inglaterra. Tras cerrar la negociación en las últimas horas, el club de Núñez lo presentó con la foto formal con la camiseta y confirmó que la transacción se realizó a préstamo, sin opción de compra.

El atacante de 18 años, que cortó su cesión en el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, desembarcó este viernes por la mañana al país y se realizó la revisión médica. Luego, firmó su contrato junto con el presidente del Millonario Stefano Di Carlo, el Secretario General del club Agustín Forchieri y el Gerente de Fútbol Mariano Barnao.

“El mediocampista selló su vínculo con el Club a préstamo, sin opción de compra. En la firma del contrato, el futbolista estuvo acompañado por el Presidente Stefano Di Carlo”, indicaron en el comunicado que difundieron en la web del club.

Chelsea, por su parte, emitió también un comunicado: “Kendry Páez se ha unido al club argentino River Plate para el resto de este año, tras ser convocado desde Estrasburgo. El centrocampista ofensivo ahora regresa a Sudamérica para continuar su desarrollo con River Plate”.

El aterrizaje de Kendry Páez en River Plate se posicionó como uno de los movimientos más resonantes del mercado de pases argentino, tanto por su proyección como por el entramado internacional detrás de su llegada. El mediocampista ecuatoriano de 18 años, cuyo pase pertenece al Chelsea, fue cedido a préstamo al conjunto de Núñez bajo una modalidad sin cargo y sin opción de compra, por un período de 18 meses. El acuerdo se realizó con la expectativa de que Páez logre continuidad y desarrollo antes de la próxima Copa del Mundo: Ecuador integrará el Grupo E junto con Alemania, Curazao y Costa de Marfil, seleccionado contra el que debutará el 14 de junio en Filadelfia.

La cesión del ex Independiente del Valle a River Plate se concreta tras su paso por el Racing de Estrasburgo, club francés que integra el conglomerado BlueCo junto al Chelsea. Allí, el futbolista disputó 21 partidos, aunque en la mayoría ingresó desde el banco de suplentes, una situación que motivó al club inglés a buscar nuevos destinos que le brindaran mayor protagonismo.

La operación se selló en medio de una ventana de transferencias dinámica para River Plate. Antes habían llegado Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, quienes debutaron en la victoria por 1-0 ante Barracas Central por el Torneo Apertura. Vera arribó procedente del Atlético Mineiro mediante una cesión con cargo de USD 500.000 y una opción de compra aproximada a USD 4 millones. En el caso de Moreno, River Plate adquirió el 100% del pase desde Palmeiras por USD 7 millones. Viña, por último, llegó a préstamo desde Flamengo, en condiciones similares al mediocampista argentino.

El acuerdo para la llegada de Páez estableció condiciones ventajosas para River Plate: el préstamo no exige ningún desembolso económico y prevé la posibilidad de que el Chelsea lo recupere a mitad de cada año, según el desempeño del jugador. Además, la institución argentina obtuvo un derecho de vidriera en caso de una venta futura. Al respecto, el entrenador Marcelo Gallardo valoró: “Chelsea también pensó en nosotros, por eso nos cede al jugador sin cargo alguno, porque cree que es un jugador que todavía está en desarrollo y cree que la mejor opción es la de darnos la posibilidad de que lo podamos seguir desarrollando”.

Páez posó con los dirigentes de River

Gallardo, tras la reciente victoria ante Gimnasia y Esgrima La Plata, ofreció detalles sobre sus características: “Puede jugar por detrás del nueve, como enganche o por fuera. Vamos a ver también cómo se adapta a nuestra dinámica y al fútbol argentino, pero tiene buena calidad de pase, es talentoso, tiene buen remate de larga distancia”. También ponderó el seguimiento que River Plate efectuó sobre el ecuatoriano: “Lo veníamos observando, es un joven talento que surgió muy rápidamente y emigró rápidamente a un club importante como Chelsea. No venía teniendo continuidad e intentamos en junio, aunque no se pudo dar. Seguimos teniendo algún contacto y se dio esta posibilidad entre clubes”.

En su arribo a Buenos Aires, la presencia de Páez generó expectativa entre medios y aficionados, quienes presenciaron sus primeros pasos como refuerzo. Posteriormente, el jugador se sometió a los exámenes médicos previos a la firma del contrato en el estadio Monumental. Será así el cuarto ecuatoriano en vestir la camiseta de River Plate, tras Abel Casquete, Juanito Cazares y Arturo Mina.

La trayectoria de Kendry Páez, nacido en el fútbol de Independiente del Valle, se caracteriza por una irrupción prematura. A los 15 años debutó en la Serie A de Ecuador y convirtió un gol frente al Mushuc Runa. Chelsea oficializó su fichaje en 2023 con un pago de 10 millones de euros (cerca de USD 12 millones), según el portal Transfermarkt. El club inglés destacó en aquel momento: “El ecuatoriano, que se unirá al Chelsea después de cumplir 18 años, ya se ha ganado una reputación en Sudamérica como uno de los jóvenes talentos más brillantes y creativos del momento, gracias a su combinación de hábil regate junto con la visión y técnica para abrir las defensas con sus pases”.

Antes de recalar en Europa, Páez también dejó huella en la selección de Ecuador. Fue titular con el combinado mayor en el triunfo ante Uruguay por 2-1 durante las Eliminatorias Sudamericanas con tan solo 16 años. Su registro oficial suma 91 partidos a nivel clubes, con 15 goles y 8 asistencias: 70 partidos con Independiente del Valle y 21 en Racing de Estrasburgo. En el plano internacional ostenta 23 presencias con la selección ecuatoriana, donde anotó dos goles y brindó 3 asistencias.

Páez aterriza en River Plate con la expectativa de potenciar su desarrollo en un contexto de alta exigencia. El propio Gallardo transmitió ese desafío: “El jugador está contento de venir, ilusionado. Sabe que viene a un club muy exigente. Es un acuerdo de 18 meses, lo cual es bueno porque va a tener la posibilidad de conocer el fútbol argentino, al mundo River, a sus compañeros y lo que queremos desde el juego. Esperamos darle las herramientas para que siga creciendo como futbolista y que sea un aporte para nosotros”.

River Plate cierra de esta manera su actividad en el actual libro de pases. El equipo, que lidera la Zona B del Torneo Apertura con seis puntos en dos partidos, tiene como próximo reto el encuentro ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, previsto para el domingo a las 21.30.