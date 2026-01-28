Sorpresa en el mercado de pases: River Plate cerró a Kendry Páez, la promesa de Ecuador y el Chelsea

Kendry Páez, la joya de Ecuador que pertenece al Chelsea y recalará en River (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

River Plate dio un golpe sobre la mesa en el mercado de pases de Argentina al concretar el arribo de una de las promesas más importantes del fútbol europeo. El Millonario acordó con el Chelsea la cesión de Kendry Páez, extremo de 18 años que estaba a préstamo en el Racing de Estrasburgo. El joven atacante irrumpió en el fútbol con Independiente del Valle al debutar de manera profesional con 15 años.

Cuando todo indicaba que el mercado del equipo de Marcelo Gallardo se había cerrado con las incorporaciones de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, el panorama cambió de manera rotunda con la contratación de Páez. Según informó el periodista especializado en fichajes del fútbol europeo Fabrizio Romano y pudo confirmar Infobae, ambas instituciones ya acordaron el traspaso mediante un préstamo por un año. “Páez viaja a Buenos Aires para someterse a pruebas médicas como solución ideal para su desarrollo”, destacó el italiano.

La negociación inició luego de que el Chelsea tomara la decisión de romper el préstamo con el Racing de Estrasburgo —ambos dirigidos por el consorcio BlueCo—, donde el atacante de 18 años no estaba teniendo tanto rodaje. El ecuatoriano habría dado el visto bueno a la operación con el objetivo de llegar de la mejor manera a la próxima Copa del Mundo.

Kendry Páez debutó a los 15 años en Independiente del Valle y, en 2023, Chelsea lo compró a cambio de 10 millones de euros. Cuando recaló en el equipo inglés con 18 años, fue cedido al Racing de Estrasburgo (REUTERS/Manon Cruz)

Kendry Páez centró los flashes del fútbol a los 15 años. Luego de destacarse en los combinados juveniles de la Tricolor, el 25 de febrero de 2023 debutó de manera profesional con Independiente del Valle y le convirtió un gol a Mushuc Runa, en un encuentro correspondiente a la Serie A de Ecuador (Primera División). Rápidamente se convirtió en una pieza clave del elenco ecuatoriano y el Chelsea anunció su fichaje el 5 de junio del mismo año, tras un pago de 10 millones de euros (cerca de USD 12.000.000), según Transfermakt.

“El ecuatoriano, que se unirá al Chelsea después de cumplir 18 años, ya se ha ganado una reputación en Sudamérica como uno de los jóvenes talentos más brillantes y creativos del momento, gracias a su combinación de hábil regate junto con la visión y técnica para abrir las defensas con sus pases”, describió la institución de la Premier League en aquel entonces.

Antes de ser mayor de edad y recalar en el fútbol europeo, Kendry Páez se transformó en una estrella en su país. A sus 16 años se estrenó con la selección mayor de Ecuador en la victoria por 2-1 contra Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, donde el joven extremo fue titular.

La publicación de Fabrizio Romano sobre el traspaso de Kendry Páez a River

Una vez cumplidos los 18 años, Kendry Páez concretó su arribo al Chelsea a mediados de 2025. “El acuerdo para traer a Páez a Stamford Bridge se cerró en junio de 2023, pero recién pudo completar su traslado después de cumplir 18 años en mayo”, confirmó el Chelsea en un comunicado oficial.

Sin embargo, el atacante recaló inmediatamente en el Racing de Estrasburgo, institución que forma parte del mismo grupo que maneja al elenco de la Premier League. En el club que milita en la Ligue 1, donde compartió vestuario con los argentinos Joaquín Panichelli y Valentín Colo Barco, sumó un total de 21 partidos, aunque en su mayoría ingresando de suplente.

“El RC Estrasburgo decide confiar en Gessime Yassine como nuevo fichaje con luz verde a la salida de Kendry Páez. Estrategia clara para desarrollar a Yassine con Kendry llamado por el Chelsea y listo para unirse a River Plate”, explicó el periodista Fabrizio Romano.

Según indica el portal Transfermarkt, Kendry Páez ya registra un total de 91 partidos oficiales a nivel clubes, en los que convirtió 15 goles y brindó ocho asistencias. El desglose de sus estadísticas indica que computó 70 encuentros con Independiente del Valle y 21 con Racing de Estrasburgo. A todo esto se suma su representación con la selección de Ecuador: tiene 23 apariciones en las que marcó dos tantos y dio tres pases de gol.

Kendry Páez es uno de los jugadores más jóvenes en la historia de Ecuador en representar la camiseta del país y marcar un gol oficial (EFE/Luis Gandarillas)

En este contexto, River Plate se metió de lleno en una negociación que se cerró en tiempo récord. El atacante de 18 años se convertirá en el cuarto refuerzo del equipo de Marcelo Gallardo, que comenzó el año con una victoria por 1-0 contra Barracas Central por el Torneo Apertura. Allí se estrenaron las otras tres incorporaciones en el presente mercado.

Fausto Vera recaló desde el Atlético Mineiro mediante una cesión con cargo (USD 500.000) y una futura opción de compra que ronda los 4 millones de dólares. El traspaso de Aníbal Moreno se cerró con una contratación por el 100% de su pase a cambio de USD 7 millones con el Palmeiras de Brasil. Por último, Matías Viña llegó del Flamengo con una modalidad de préstamo similar a la del mediocampista: cesión con cargo y una opción de compra. Con esta última incorporación de Páez, River Plate se retira del mercado de pases actual.