Sonríe Marcelo Gallardo: Kendry Páez se realiza la revisión médica y se convertirá en el cuarto refuerzo de River Plate

La llegada de Kendry Páez generó expectativas en el mercado de pases argentino, especialmente dentro del mundo millonario. El joven ecuatoriano, cuyo pase pertenece al Chelsea Football Club, aterrizó en Buenos Aires para convertirse en el cuarto refuerzo de River Plate en esta ventana de transferencias.

El mediocampista de 18 años surgió de las divisiones juveniles de Independiente del Valle, club en el que se destacó por su proyección y capacidad técnica. Tras su irrupción en el fútbol sudamericano, Chlesea lo incorporó a su estructura y luego lo cedió a préstamo al Racing de Estrasburgo en Francia, con el objetivo de que sumara minutos en el fútbol europeo. La cesión en el club francés se extendió durante seis meses y, ante la falta de continuidad, la entidad inglesa decidió enviarlo a un club donde pudiera potenciar su desarrollo, con el próximo Mundial en el horizonte.

La directiva de River Plate avanzó en las gestiones y selló la operación bajo un formato de préstamo sin cargo y sin opción de compra, con una duración de 18 meses. No obstante, el acuerdo contempla una cláusula de repesca para el Chelsea cada seis meses, lo que dependerá del rendimiento que muestre el futbolista en el conjunto de Núñez. Además, el club argentino obtuvo un derecho de vidriera en caso de una futura transferencia.

Tras la victoria de River Plate ante Gimnasia y Esgrima La Plata, el director técnico Marcelo Gallardo confirmó la llegada de Páez durante la conferencia de prensa posterior al partido. El entrenador señaló que el mediocampista arribaría al país durante la mañana del viernes y destacó la importancia de su incorporación. “Puede jugar por detrás del nueve, como enganche o por fuera. Vamos a ver también cómo se adapta a nuestra dinámica y al fútbol argentino, pero tiene buena calidad de pase, es talentoso, tiene buen remate de larga distancia”, sostuvo el Muñeco al ser consultado sobre las características del jugador.

El arribo de Páez al aeropuerto internacional de Ezeiza se produjo ante la presencia de medios y seguidores, que aguardaban su llegada para registrar los primeros pasos del refuerzo en suelo argentino. Según lo previsto, el futbolista ahora se somete a los exámenes médicos, requisito indispensable para avanzar hacia la firma de su contrato. Una vez superado este procedimiento, se esperaba que por la tarde firmara su vínculo en el estadio Monumental, formalizando su incorporación al plantel profesional.

En su análisis sobre el perfil del refuerzo, Gallardo explicó: “Es un jugador de mucho talento, es un joven talento que tiene espacio para desarrollarse. No lo ha tenido en la actualidad porque fue a un club con el Chelsea en el que no tuvo espacio. En Estrasburgo le tocó alternar y él quiere desarrollar su potencial. Por eso la opción de venir a tener una chance acá”.

El técnico de River Plate también destacó el seguimiento que realizaron sobre el ecuatoriano y la oportunidad que se abrió gracias al interés compartido del club inglés: “Lo veníamos observando, es un joven talento que surgió muy rápidamente y emigró rápidamente a un club importante como Chelsea. No venía teniendo continuidad e intentamos en junio, aunque no se pudo dar. Seguimos teniendo algún contacto y se dio esta posibilidad entre clubes”.

La operación se estructuró en términos favorables para River Plate, ya que el préstamo no implica cargos para la institución argentina. “Chelsea también pensó en nosotros, por eso nos cede al jugador sin cargo alguno, porque cree que es un jugador que todavía está en desarrollo y cree que la mejor opción es la de darnos la posibilidad de que lo podamos seguir desarrollando”, puntualizó el entrenador.

Desde el entorno del futbolista trascendió que Páez se mostró entusiasmado por el desafío y por integrarse a un club de alta exigencia. “El jugador está contento de venir, ilusionado. Sabe que viene a un club muy exigente. Es un acuerdo de 18 meses, lo cual es bueno porque va a tener la posibilidad de conocer el fútbol argentino, al mundo River, a sus compañeros y lo que queremos desde el juego. Esperamos darle las herramientas para que siga creciendo como futbolista y que sea un aporte para nosotros”, completó Gallardo.

Con la firma inminente del contrato, Kendry Páez, que será el cuarto ecuatoriano en ponerse la banda roja cruzada en el pecho (anteriormente pasaron Abel Casquete, Juanito Cazares y Arturo Mina) quedará a disposición del cuerpo técnico, que buscará potenciar sus cualidades.

Su llegada representa una de las novedades más relevantes del actual mercado de pases. El Millonario anteriormente anunció los arribos de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña.

El próximo desafío de River Plate, que lidera la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional con seis unidades en dos presentaciones, será este domingo ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, desde las 21.30.