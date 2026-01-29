13 frases de Gallardo tras la victoria de River sobre Gimnasia: de la evolución del equipo a la confirmación de un nuevo refuerzo

Marcelo Gallardo habló después de la victoria de River contra Gimnasia y el inicio del 2026 con dos triunfos (Fotobaires)

River Plate sumó su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura 2026 al imponerse por 2-0 a Gimnasia La Plata en el Estadio Monumental. El colombiano Juan Fernando Quintero fue el autor de los dos goles del Millonario. Una vez finalizado el encuentro, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa e hizo hincapié sobre las sensaciones que le dejó el encuentro contra el Lobo y la próxima contratación del ecuatoriano Kendry Páez.

“Está bueno hacer una aclaración de acuerdo a cómo se dieron estos dos partidos iniciales. Nosotros intentamos cambiar rápidamente el chip de lo que fue la frustración futbolística del año pasado. Empezamos a pensar en la reconstrucción de un equipo: con trabajo, con energía y buenas intenciones, fueron las que vimos durante la pretemporada. El primer partido fue así. Ganamos muy bien en una cancha muy difícil, en un estado del campo muy malo, con un rival que siempre es complicado. Hoy volvimos a ratificar contra un rival que había ganado su primer partido contra Racing”, analizó el Muñeco sobre el desarrollo del encuentro.

En esta misma línea, agregó: “Creo que, más allá de la expulsión, estos partidos se te complican aún más. Porque podes tener un hombre más y el rival ya empieza a retroceder y defender más cerca de su arco. Es mucho más difícil encontrar los espacios y llegar con claridad. Sin embargo, tuvimos en el primer tiempo una buena circulación de la pelota y un buen control del juego. Tuvimos buenas llegadas. Se rompe con el gol de Juanfer, pero en el segundo tiempo, cuando pasó a ser la diferencia mayor, viene la expulsión de Matías Viña y el partido muere. Pero también tengo que ver ese otro partido. El 10 contra 10. Donde, con un equipo que iba perdiendo, tampoco nos llegó en ningún momento, salvo con pelotas paradas. Nunca les dimos la chance de ponerse en partido. Me pareció muy correcto el equipo, que redondeó una buena tarea a nivel colectivo”.

*La llegada de Kendry Páez

Respecto a la inminente incorporación del joven de 18 años Kendry Páez, que llegaría en las próximas horas mediante un préstamo desde el Chelsea de Inglaterra, Gallardo comentó: “Lo confirmo. Mañana por la mañana, si todo va bien, estaría arribando al país. Se sumaría para hacer las revisaciones médicas y demás. Es un chico que veníamos observando. Como todos saben, es un joven talento. Emigró rápidamente a un club tan importante como el Chelsea. No venía teniendo mucha continuidad. Nosotros hicimos un intento, pensamos en él allá por el mercado pasado de junio. No se pudo dar, pero teníamos algún contacto. Se dio rápidamente esta posibilidad de ambos clubes. Creo que el Chelsea también pensó en nosotros, por eso nos cede un jugador sin cargo alguno. Cree que es un jugador que todavía está en presencia de desarrollo y cree que la mejor opción es la de otorgarnos que lo podamos desarrollar. Esa fue la intención”.

Además, reveló: “Hablé con el jugador. Está contento de venir. Está ilusionado. Sabe que viene a un gran club, que es muy exigente. En base a eso, se hizo un acuerdo, en principio, de 18 meses. Esto también es bueno porque va a tener la posibilidad, en ese tiempo, de tratar de ir conociendo el mundo del fútbol argentino, a River, sus compañeros y lo que nosotros pedimos en relación al juego. Es bueno que tenga ese periodo de adaptación. Esperemos darle las herramientas para que pueda seguir creciendo, como se las damos a los chicos nuestros de 18 años. Darle la posibilidad de seguir creciendo como futbolista y que sea un aporte”.

“Es un jugador de mucho talento. Un joven talentoso que tiene espacio para desarrollar. No lo ha tenido en la actualidad. Fue a un club como el Chelsea en el que no tenía espacio. Se fue cedido a Racing de Estrasburgo, donde le tocó alternar. Él busca sentirse, que su potencial se pueda desarrollar de la mejor manera. Por eso la opción de venir a jugar y tener una chance acá. Es un jugador que puede jugar por detrás del nueve, como enganche, por fuera. Vamos a ver también cómo se va adaptando a la dinámica nuestra y el fútbol argentino. Tiene esas características porque tiene buena calidad de pases, buen remate de media distancia”, describió sobre el joven ecuatoriano Páez.

MÁS FRASES DE MARCELO GALLARDO EN CONFERENCIA

La evolución del equipo y repetir el once en los dos partidos: “Volví a repetir el equipo después de dos fechas jugadas. No fue mucho tiempo. Yo hablo desde lo que estamos tratando de desarrollar este año. Recién lo expliqué; lo que pasó el año pasado, ya está. Por lo menos, para nosotros, ya quedó atrás. No podemos volver, no sirve de nada. Sí, para hacer una evaluación, que la hicimos, y un diagnóstico y aprender. Hay que pensar en el presente y seguir convirtiéndonos en algo que nos sienta más representativos. En estas dos fechas dio la casualidad de que repetimos equipos. Todo es trabajo de preparación. Tuvimos el tiempo suficiente para ir. Los refuerzos vinieron en tiempo y forma; eso también posibilitó que pudieran encajar rápidamente en el funcionamiento. El poder repetir hace al equipo. Está bueno seguir potenciándolo, para mi manera de pensar, sin dejar de lado las otras alternativas que tengo. De eso se trata el equipo. Si te falta alguien, un jugador que no está jugando hoy, se pueda sumar y lo pueda hacer de la misma manera o mejor”.

El presente de Maximiliano Salas: “Él tuvo esa energía que nos dio al inicio. Después sufrió un parate de lesiones que, lamentablemente para él y para nosotros, repercutió en el funcionamiento y la energía que nos dio en ese momento. Ahora se está poniendo bien nuevamente. Es una alternativa. Pero esperemos que se ponga de la mejor manera para que nos dé lo que nos dio al inicio. Ya sea desde el arranque de un partido o entrando como lo está haciendo ahora. A todos buscamos ponerlos en las mejores condiciones posibles para que sean alternativas recontra viables”.

La reconsideración de Tomás Galván y sus titularidades: “Esto es bueno remarcarlo. Es algo que puede ser de relevancia, sobre todo para aquellos jóvenes jugadores nuestros que, por una u otra forma, no tienen el lugar en el momento y tienen que ser cedidos a préstamo para foguearse y ver cómo se responden ante otra circunstancia o cultura de club. Está bueno que suceda. No es la primera vez que pasa. El tema es que a Tomi le llevó un poco más de tiempo. El proceso fue mucho más lento. Hoy el proceso de los futbolistas es mucho más lento. Antes, por ahí, era mucho más precoz. Hoy es más lento cuando toman forma para destacarse a cierto nivel. Hay mucha urgencia, y en eso se queman etapas. Eso confunde en muchos casos. Hay varios casos que no voy a mencionar. Pero sirve para los chicos nuestros que hoy no tienen lugar y tienen que salir a buscar un espacio donde poder jugar y evaluarse. Ese espacio no es que te saca o te expulsa del lugar. Sino que es una chance a que puedas ver si todo lo bueno que tenes para hacer lo podes hacer en otro lugar mientras observamos. Eso lo evaluamos todo el tiempo”.

“Tomi vino, lo llevamos a la pretemporada. Respondió muy bien. Es un chico serio, que creció futbolísticamente. A mí me encantan esas cosas. Cuando veo esa evolución y esa respuesta, no me importan los nombres. Veo actitudes y acciones; en base a esto tomo la decisión”.

El reencuentro con la gente en el Monumental: “Evalué claramente y fui muy autocrítico en relación a lo que sucedió el año pasado. Intentamos darle un corte a eso y cambiar la página con el año nuevo, de renovación de energías. A partir de ahí, borramos lo que pasó el año pasado y nos enfocamos en lo que tenemos hoy. Buscamos que la gente se empiece a contagiar de la identidad que estamos buscando con el equipo. Eso se vio. Había linda energía en el estadio. La gente acompañó como acompaña siempre. Esperemos que podamos seguir en esa senda de triunfos para consolidar todavía más la estructura del equipo”.

El anuncio del techado y la ampliación del Monumental: “Lo que se genera en el crecimiento global de nuestra institución. De poder seguir teniendo la posibilidad de todavía engrandecer más la historia de esta institución, se anuncia lo que anunció nuestro presidente (Stefano Di Carlo) en las últimas horas. Claramente nos llena de satisfacción al hincha y al socio de River. Lo conmueve, porque no es fácil tener esa posibilidad de desarrollo. Seguir creciendo en infraestructura y a todo nivel. Nos da mejores satisfacciones a los hinchas y a los socios, y que también se sientan bien representados desde ese lugar. Bienvenida sea nuestra evolución permanente a ser un club todavía mucho más grande”.

La actuación del arquero Santiago Beltrán: “Lo vi bien. Hablé de él el partido pasado. Se lo vio muy sobrio. Hoy, en debut en el arco de River en cancha nuestra, la verdad que también. Dio mucha tranquilidad. Es verdad que casi no nos llegaron, no tuvieron situaciones de gol. Pero en los momentos en los que tuvo que aparecer, en la pelota parada y unos córners peligrosos, respondió de buena manera. Es una muy buena manera de presentarse ante nuestro público con lo joven que es”.

Cuándo volverá Franco Armani al arco de River: “Si Franco va a llegar o no para el partido del fin de semana, veremos. Vamos viendo la recuperación día tras día. Tuvo esa molestia que tienen en el tendón que, por ahí, es una molestia que a veces está bien y otras mal. Lo que queremos es que se sienta cómodo cuando tenga que aparecer y no con una incomodidad que lo lleve a otra lesión”.

Paulo Díaz y su vuelta al banco de suplentes: “Hablo con él todos los días como lo hago con todos. Él tuvo posibilidades de salir. Las ofertas que han llegado no eran suficientes para dejarlo salir. Lo consideramos un jugador muy importante. O por lo menos es un jugador de jerarquía. En base a eso, vimos la respuesta de la pretemporada. La hizo muy bien, a conciencia y muy profesional. Viendo también el tiempo, que estábamos casi al límite. Hablamos y le dije: ‘Si vos te quedás, te voy a tener en cuenta. Trabajaste muy bien, vas a ser considerado. Te toca arrancar de atrás’. Él, con gusto, aceptó y dijo que vamos para adelante. Es un jugador más dentro del plantel”.

La victoria de River se encaminó cuando Manuel Panaro vio la tarjeta roja a los 12 minutos del primer tiempo tras una fuerte infracción a Fausto Vera verificada por el VAR, lo que dejó al visitante con un hombre menos. En ese mismo tramo inicial, River dominó la posesión y, antes del descanso, Juanfer Quintero abrió el marcador con un golazo de tiro libre.

El segundo tanto llegó nada más iniciarse el complemento a través del propio colombiano, estableciendo el 2-0 definitivo. El desarrollo posterior favoreció al Millonario, que mantuvo el control pese a la expulsión de Matías Viña a los 11 minutos del segundo tiempo por doble amarilla y una nueva roja sobre el final a Jorge de Asís tras una infracción contra Lucas Martínez Quarta. Gimnasia generó pocas ocasiones de peligro y terminó el encuentro con nueve jugadores.

El equipo de Marcelo Gallardo enfrentará a Rosario Central el domingo a las 21:30 en el Estadio Gigante de Arroyito, mientras que Gimnasia recibirá a Aldosivi en La Plata el lunes 2 de febrero a las 17:30.