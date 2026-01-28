Franco Colapinto tuvo otra jornada destacada al mando del nuevo Alpine en los tests privados de la Fórmula 1

La Fórmula 1 inició este miércoles la tercera jornada de pruebas privadas en un Circuit de Barcelona-Catalunya muy custodiado para evitar filtraciones indebidas a lo largo del Shakedown Week que sirve a las escuderías para probar los sistemas de los monoplazas bajo el revolucionario cambio reglamentario de este 2026. En ese marco, el argentino Franco Colapinto volvió a tener contacto con la pista y se fue con sensaciones positivas.

Luego de completar una jornada entera el lunes, Alpine decidió guardar las actividades el martes en medio de un pronóstico de lluvia en Barcelona que sólo tuvo en pista a Ferrari y Red Bull Racing. El miércoles otra vez el clima acompañó y los de Enstone decidieron tachar el segundo de los tres días permitidos para tener acción en el circuito.

Junto con el debut de McLaren, también estuvieron otra vez sumando kilómetros Mercedes, Haas, Audi y Racing Bulls. El corredor argentino de 22 años tuvo a su cargo el primer turno del día y firmó uno de los registros más destacados. Según el portal especializado The Race, Franco marcó en su vuelta más rápida un tiempo de 1:19.150, que lo dejó como el segundo más destacado de la mañana por detrás de George Russell (1:17:580).

Hay que tener en cuenta que estos registros no son oficiales, por la decisión de la Fórmula 1 de mantener la privacidad de los tests con el fin de permitir a las escuderías realizar distintas pruebas. Incluso, la mayoría de los equipos no van detrás de tiempos, pero no deja de ser positivo el rendimiento del Alpine en estas primeras acciones sin exponer problemas notables en el funcionamiento de los sistemas más allá de la pequeña falla de un sensor en el primer día que derivó en una bandera roja.

“Tachando otra mañana productiva para Franco Colapinto. 56 vueltas y algunos aprendizajes más valiosos para llevar a los días restantes”, informó el equipo tras el cierre del primer turno, aclarando que el argentino acumuló en esta segunda aparición un total de 260 kilómetros en el A526.

Tras girar un día completo el lunes, Franco Colapinto completó el primer turno del miércoles y luego le dejó su lugar a Pierre Gasly (Foto: Alpine)

El lunes, donde estuvo un día completo al mando, el argentino completó 60 giros y sumó sus primeros 279 kilómetros en el nuevo coche. Ese debut lo tuvo a Colapinto como el tercero más veloz por detrás del Red Bull de Isack Hadjar (1:18.159) y del Mercedes de Russell (1:18.696) con un registro de 1:20:189.

En este contexto, el primer contacto del argentino con el monoplaza de las nuevas reglamentaciones cerrará con saldo positivo. Por la tarde del miércoles en Barcelona, Pierre Gasly ocupó su lugar en el A526 y se espera que el francés tenga a su cargo por completo el último día de actividad que elija Alpine (puede ser jueves o viernes), por lo que Franco recién tendrá otra oportunidad en los tests oficiales de pretemporada en Baréin: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero será la primera tanda (entre las 4 de la mañana y las 13hs de Argentina) y la experiencia volverá a repetirse del 18 al 20 de febrero en los mismos horarios. El detalle es que la primera semana de prueba, según los registros de F1TV, sólo tendrá transmisión de 1 hora. Por el momento, la segunda será emitida en su totalidad.

Una de las imágenes que compartió ALpine de la actividad de Colapinto este miércoles (Foto: @AlpineF1Team)

Alpine tuvo un primer saldo favorable con el ex Williams al mando después de dos jornadas donde hubo un accidente de Hadjar con el Red Bull y también una salida de pista de Lewis Hamilton tras la lluvia del martes.

Este miércoles, el campeón Lando Norris sumó sus primeras vueltas en el McLaren con un registro de casi dos segundos más lento que el de Russell en Mercedes en el turno de la mañana. De todos modos, el británico sumó los primeros 33 giros del equipo de manera oficial. Su tiempo destacado fue en 1:19.672, según The Race.

McLaren salió a pista por primera vez este miércoles con un diseño completamente negro: la decoración oficial se presentará la próxima semana

Mientras el medio Soy Motor asegura que “Mercedes asusta” por su implacable rendimiento confirmando los rumores de su desarrollo de motor, los problemas estuvieron en los boxes de Haas y Audi. Oliver Bearman se quedó con el coche, desató una bandera roja, aunque luego pudo retornar para completar al menos 21 vueltas.

Sin embargo, Nico Hülkenberg sólo completó 5 giros con Audi. Tras los problemas que tuvo Gabriel Bortoleto el lunes, el alemán tomó el mando por primera vez de la escudería que reemplaza a Sauber y tuvo que ser asistido por los auxiliares. “Se detuvo en la recta trasera, entre las curvas 9 y 10″, expresó el medio Motorsport sobre este hecho que ocurrió a menos de una hora de iniciada la actividad en Barcelona.

El problema es que Audi, que tendrá sus propias unidades de potencia en esta nueva era, había anticipado que utilizaría el martes para trabajar sobre algunos problemas de los que tomaron conocimiento el lunes tras la primera salida a pista del RS26. “Detectamos un problema y decidimos detener el coche en la pista por precaución. Ahora hemos identificado el problema y lo solucionaremos durante el resto de la semana”, había confirmado un portavoz del flamante equipo según expuso Motorsport.

Hay que tener en cuenta que si bien hay cinco días disponibles para tener actividad en Barcelona, los equipos sólo pueden salir a pista en tres oportunidades. Al mismo tiempo, puede correr un piloto por escudería y por eso se planifica una jornada de acción completa para cada titular, con la restante dividida para ambos.

En este caso, el turno tarde del miércoles vio a Gasly reemplazar a Colapinto en Alpine y también contó con la aparición de Andrea Kimi Antonelli por Russell en Mercedes. Al mismo tiempo, según los informes, Bearman continuó en Haas y Hülkenberg logró reaparecer con Audi en el segundo turno tras los problemas que lo dejaron casi sin chances en la mañana. Arvid Lindblad tuvo un desperfecto con el Racing Bulls en el inicio de la jornada vespertina y desató otra bandera roja.

Con la ausencia de Williams anunciada días antes, sólo resta por saber si Aston Martin finalmente podrá tener algunos kilómetros de pruebas entre jueves y viernes. El equipo que contará desde año con motores Honda adelantó que la “intención” era aparecer en los últimos dos días habilitados.

Noticia en desarrollo...