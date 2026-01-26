Crece la tensión en la Fórmula 1: tras la ausencia de Williams, otra escudería corre riesgo de no estar en las pruebas

Aston Martin se perderá tres días de actividad en Barcelona (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Se encendió la luz verde en la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el inicio del primer test de pretemporada en Barcelona, el cual estuvo atravesado por un importante operativo para mantener la privacidad en el Circuit de Catalunya. Sin embargo, varias escuderías presentaron fuertes problemas de cara a los ensayos en Montmeló. Días después de que Williams oficializara que no iba a participar por problemas en el desarrollo de su monoplaza, Aston Martin lanzó un comunicado en el que afirmó que su intención es llegar a tiempo para rodar los días jueves y viernes.

Las especulaciones respecto a la situación logística y técnica del equipo británico, que tiene a Fernando Alonso y Lance Stroll como dupla titular, aumentaron en las últimas semanas. Estas se centraron en que la escudería tenía retrasos en el ensamblaje de ciertas piezas y que podría perderse algunos días de actividad. Finalmente, cuando se encendieron las luces en Montmeló, Aston Martin informó mediante sus canales oficiales la programación para el “Shakedown Week”.

“El AMR26 estará en Barcelona a finales de esta semana para su puesta a punto. Nuestra intención es correr el jueves y el viernes”, afirmó el team británico en un comunicado oficial. Cabe resaltar que, durante el primer día de actividad, siete de las once escuderías giraron en pista: Audi, Cadillac, Racing Bulls, Red Bull, Mercedes, Haas y Alpine. Esta última estuvo comandada por Franco Colapinto, quien completó un total de 60 vueltas entre las dos sesiones. Por su parte, Ferrari y McLaren declararon con antelación que su participación en España sería a partir del martes o miércoles, pero que esto ya estaba estipulado por antelación y no se relaciona con retrasos.

El comunicado de Aston Martin informando que esperan presentarse el jueves y el viernes

En las últimas horas, según recogió la prensa especializada, los rumores sobre las dificultades de Aston Martin cobraron fuerza en paralelo a la confirmación por parte de Williams de que no participará en los ensayos de pretemporada. La ausencia del team con sede en Grove, que afirmó que prefiere concentrar sus recursos en optimizar el FW48 luego de los problemas en el desarrollo de su monoplaza, redibujó el escenario de la semana de pruebas, pero las miradas permanecen puestas sobre la escudería de Silverstone, cuyo proyecto —iniciado con la supervisión estratégica de Adrian Newey— fue objeto de múltiples reconsideraciones desde principios de enero.

Según informaron medios como Motorsport Italia y AutoRacer.it, el cronograma ajustado de Aston Martin responde a varios factores. Entre ellos, el lanzamiento de la asociación técnica con Honda —nuevo proveedor de motores—, quienes soltaron alarmantes declaraciones en las últimas semanas.

“La noticia de los retrasos en el calendario de Aston Martin no es precisamente inesperada. La capacidad de Honda para cumplir el calendario también es extremadamente limitada, con mayores complicaciones logísticas en comparación con sus competidores directos”, destacó el portal Motorsport.

Por su parte, AutoRacer hizo hincapié en que “Aston Martin también falló varias veces una prueba de choque de chasis, lo que retrasó aún más al equipo” y que “el invierno no estuvo exento de problemas”. No obstante, puntualizaron que esto forma parte del “modus operandi” de Adrian Newey, quien “a menudo llega en el último minuto” por optar un enfoque diferente a los demás con decisiones “agresivas”.

Adrian Newey, el importante ingeniero que llegó desde Red Bull y es la pieza angular del proyecto de Aston Martin (REUTERS/Rula Rouhana)

A la espera del evento de lanzamiento oficial de la decoración, pautado por el propio equipo para el 9 de febrero, Aston Martin mantiene la incertidumbre sobre la cantidad de kilometraje útil que podrá completar en la pretemporada de Barcelona, una desventaja potencial frente a sus rivales si los retos actuales persisten.

Vale destacar que los equipos están habilitados para poder participar en tres de los cinco días permitidos de los test en Barcelona, los cuales se extenderán del 26 al 30 de enero. Es por eso que, en caso de que Aston Martin únicamente pueda decir presente el jueves y el viernes, la pérdida no sería tan grande. Sin embargo, una ausencia total sí podría suponer un duro golpe en el desarrollo del vehículo.

Para poner una vara, según informó el medio especializado The Race, el equipo que más vueltas completó durante el día lunes en Montmeló fue Haas, con 154 giros al mando de Esteban Ocon. Por su parte, equipos como Red Bull (107) con Isack Hadjar, Mercedes (93) con sus dos pilotos, Racing Bulls (88) con Liam Lawson y Alpine (60) con Franco Colapinto, lograron sumar importantes kilómetros en el asfalto para verificar que las piezas del monoplaza funcionen correctamente.