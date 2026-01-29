La tajante frase del jefe de Williams por la ausencia del equipo en las pruebas de Fórmula 1 de Barcelona

Williams no se presentó a los primeros test en Barcelona por problemas en su desarrollo (REUTERS/Amr Alfiky/File Photo)

La ausencia de Williams en el primer shakedown de pretemporada en Barcelona generó un impacto en la Fórmula 1. Pese a que la escudería británica perdió una importante chance de sumar kilometraje vital para verificar el correcto funcionamiento del monoplaza, el equipo optó por no presentarse en el Circuit de Catalunya por retrasos en el desarrollo del FW48. En medio de la tormenta, James Vowles, jefe del team con sede en Grove, explicó los motivos que lo llevaron a tomar dicha postura y confirmó de manera tajante que el vehículo ya superó todas las pruebas de homologación requeridas, apuntando contra las especulaciones como “murmullos”.

Mediante un extenso video divulgado por los canales oficiales de Williams, James Vowles explicó la situación en la que se encuentra la escudería. El jefe aseguró: “Hemos tomado el tiempo necesario para asegurarnos de que disponemos de toda la información y los datos antes de venir a explicarles lo que ha sucedido”. Inmediatamente, hizo hincapié en la decisión que tomaron de no presentarse en Barcelona, situación que se provocó por “retrasos” en su “programa de coches” y confirmó: “Evidentemente, este no era nuestro plan original, fue doloroso”.

En esta misma línea, Vowles argumentó que la decisión de saltarse la prueba en Barcelona implicó proteger los repuestos para Bahréin, Melbourne y las carreras sucesivas. “Podríamos haber realizado las pruebas en Barcelona, así de simple. Pero al hacerlo, tendría que invertir el impacto en los componentes de repuesto y las actualizaciones en Bahréin, Melbourne y más allá. ¿Podríamos haber hecho todo lo posible por estar en Barcelona a toda costa? Sí. Pero habríamos comprometido el resto de la pretemporada y el objetivo general por el que todos estamos trabajando”, destacó.

James Vowles fue contundente a la hora de hablar del presente del equipo y se mostró optimista de cara a la temporada 2026 de la F1

En diálogo con medios especializados como The Race y Motorsport, Vowles también puntualizó en los rumores que señalaban que el monoplaza de Williams tenía problemas de sobrepeso. “Todo lo que se ve como murmullos en los medios son murmullos. No se sabe cuál es el peso hasta que lleguemos a la segunda prueba de Bahréin para saber dónde está. Hay que desmontar todos los sensores para saber dónde estamos. Es imposible saberlo porque se necesita el coche completo sin sensores en la forma correcta, y eso no existe hoy en día”, explicó.

Una de las grandes características del nuevo reglamento, además de integrar aerodinámica activa en los alerones, es que los monoplazas serán considerablemente más pequeños y ligeros. El nuevo límite de peso de 768 kilogramos representa una reducción de 32 kg en relación con el reglamento de 2025, que establecía el mínimo en 800 kg. Esto supuso un gran desafío para algunas escuderías.

Vale aclarar que este es un apartado esencial para el rendimiento del vehículo. Cuanto más ligero sea el vehículo, será mucho más rápido en pista respecto a sus competidores. “Cada 10 kg de peso adicional equivale a unas tres décimas por segundo en la pista”, explicó Motorsport.

James Vowles también hizo mención a las especulaciones de los medios especializados respecto a que los problemas en el desarrollo del monoplaza estaban relacionados con varias pruebas de choques no superadas. “Para explicar la situación, tuvimos una serie de problemas que ahora están resueltos. Me complace decir que hemos superado todas las pruebas necesarias y, para que no haya dudas, nunca ha habido ningún problema con las pruebas de chasis, que se superaron hace muchas semanas”, soltó el británico.

A esto, agregó: “El coche ya está allí. Lleva allí varios días y seguirá allí unos días más. Es un coche físico. El coche real. El motor y la caja de cambios están atornillados a él, se somete a pruebas en un banco de pruebas y proporciona valiosos datos de ingeniería. El coche está allí mientras hablamos y seguirá funcionando mañana. Estamos deseando salir a la pista”.

Williams realizará una prueba privada antes de los test en Bahréin (REUTERS/Amr Alfiky)

El directivo precisó que se está realizando un exhaustivo trabajo virtual con el nuevo FW48. El conjunto de Grove emplea programas avanzados de simulación que conectan el coche, el motor y la caja de cambios, una práctica que gana peso frente a las pruebas tradicionales en pista cuando los recursos son limitados. Este plan virtual fue fundamental para justificar la decisión de no acudir al test cerrado en España.

La complejidad del FW48 supone otro reto. Vowles aseguró: “El coche que hemos construido este año es aproximadamente tres veces más complejo que cualquier otro que hayamos probado antes”. Esto ha incrementado las exigencias logísticas y técnicas del equipo. Esta sofisticación ha desembocado en una cadena de retrasos que no solo afecta al diseño, sino también a la capacidad de producción de componentes específicos en un plazo reducido.

Para concluir con el video difundido por Williams, James Vowles fue contundente sobre el futuro del equipo. “Estamos listos para realizar la prueba oficial en Baréin y llevaremos a cabo una jornada de rodaje promocional antes de ella”.

De esta manera, el team británico, que tiene a Alex Albon y Carlos Sainz como pilotos titulares, realizará un shakedown propio para probar por primera vez el monoplaza en pista. Luego de esto viajará a Bahréin para las dos pruebas de pretemporada que se realizarán del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.