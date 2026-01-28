Se cerró el libro de pases del fútbol argentino: los movimientos más importantes y rumores de las últimas horas

Este martes se cerró el libro de pases en el fútbol argentino

En plena disputa de la segunda fecha del Torneo Apertura, este martes a las 17:00 se cerró el libro de pases del fútbol argentino. El mercado ardió y en las últimas horas hubo novedades. Los clubes aceleraron las negociaciones para la competición local y en especial los que tendrán presencia internacional en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. A partir de ahora, en casos de ventas o cesiones internacionales, los clubes tendrán un cupo suplementario de fichajes disponible hasta el 31 de marzo. A continuación, un repaso por las contrataciones oficializadas en las últimas 72 horas.

Boca Juniors concretó la llegada de Santiago Ascacibar, luego de alcanzar un acuerdo con Estudiantes de La Plata por su fichaje. La operación incluyó la cesión por un año de Brian Aguirre al elenco platense. Además, el Xeneize ya había oficializado como su primera incorporación a Ángel Romero, delantero paraguayo de 33 años que arriba con el pase en su poder después de tres temporadas en Corinthians. En el plano de las salidas, Gonzalo Maroni pasó a Barracas Central al no tener lugar en el plantel dirigido por Claudio Úbeda.

Boca presentó a sus refuerzos Ascacíbar y Ángel Romero (@BocaJrsOficial)

En tanto que la comisión directiva transitoria de San Lorenzo, busca sumar nuevos nombres, luego de levantar las 14 inhibiciones en la FIFA. Este lunes cerró las llegadas de Luciano Vietto (procedente de Racing) y Gonzalo Abrego (llegado desde Godoy Cruz). Ambos se suman a Mauricio Cardillo (proveniente de Independiente Rivadavia), Gregorio Rodríguez (préstamo de Melgar), Mathías De Ritis (ex Peñarol) y Guzmán Corujo (ex Deportivo Cali). Los nombres del centrodelantero José Neris y los dos campeones de la Copa Libertadores, Héctor “Tito” Villalba y Emmanuel Mas, permanecen en carpeta.

Por otro lado, en Avellaneda se registraron diversos movimientos. En primer lugar, Racing acordó la llegada de Damián Pizarro, centrodelantero chileno de 20 años cedido desde el Udinese de Italia, que se suma a Valentín Carboni y Matko Miljevic. En diferente sintonía, Independiente confirmó al lateral colombiano Santiago Arias, que tuvo un último paso por Bahía de Brasil y llegó con el pase en su poder. Ignacio Malcorra fue el otro refuerzo del Rojo al principio del año.

El toque exótico llegó por medio del club Deportivo Riestra, que sorprendió al reclutar a Johnson Nsumoh, un delantero nigeriano de 24 años con pasado reciente en ligas europeas de menor visibilidad. El atacante ya figura inscripto en AFA y solo restan detalles administrativos para concretar su llegada formal al país. Además, Franco “Mudo” Vázquez optó por regresar a Belgrano y Estudiantes acordó la cesión de Tomás Palacios con Inter de Milán por una temporada.

LOS REFUERZOS QUE SE CONFIRMARON EN EL CIERRE DEL MERCADO

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca Juniors por los próximos cuatro años

Ángel Romero replicará el paso de su hermano, Óscar, quien jugó con la camiseta de Boca Juniors entre 2022 y 2023

Santiago Arias firmó contrato con Independiente hasta diciembre de 2027 (Crédito: @Independiente)

Damián Pizarro se hizo la revisión médica en Racing y usará el dorsal 26

Gregorio Rodríguez arribó a San Lorenzo a préstamo desde Melgar de Perú hasta el 31 de diciembre de 2026 sin cargo y con opción de compra fijada en USD 700.000 por el 50% de su pase. Si se ejerce, tiene renovación automática hasta diciembre de 2029 (Crédito: @SanLorenzo)

Mauricio Cardillo llegó a San Lorenzo con el pase en su poder y firmó contrato hasta el 31 de diciembre próximo con una opción de compra de USD 600.000 por el 50% del pase. Si se ejerce, tiene renovación automática hasta diciembre de 2029 (Crédito: @SanLorenzo)

Luciano Vietto ya se hizo la revisión médica para ser jugador de San Lorenzo (Crédito: @SanLorenzo)

Gonzalo Abrego fue parte del descenso de Godoy Cruz y esta temporada jugará en San Lorenzo (Crédito: @SanLorenzo)

Guzmán Corujo posó junto al presidente transitorio de San Lorenzo, Sergio Costantino (Crédito: @SanLorenzo)

El lateral izquierdo uruguayo, Mathías De Ritis, llegó con el pase en su poder y selló su vínculo con San Lorenzo hasta el 31 de diciembre de 2026 (Crédito: @SanLorenzo)

Belgrano repatrió a Franco Mudo Vázquez y el futbolista de 36 años surgido de las Inferiores del Pirata firmó contrato hasta diciembre de 2027 (Crédito: @Belgrano)

Solo restan detalles administrativos para concretar la llegada de Johnson Nsumoh a Deportivo Riestra. El delantero nigeriano de 24 años con pasado reciente en ligas europeas de menor visibilidad ya figura inscripto en AFA (Crédito: johnson_nsumoh1/Instagram)

Tomás Palacios es el tercer refuerzo de Estudiantes y llega cedido por una temporada desde el Inter de Milán. Se suma a Adolfo Gaich y Eros Mancuso (Crédito: @EdelpOficial)

Martín Barrios fue cedido desde Racing a Platense sin cargo ni opción de compra hasta el 31 de diciembre de 2026 (Crédito: @caplatense)

Platense sumó a Santiago Quirós a préstamo desde Racing hasta el 31 de diciembre próximo (Crédito: @caplatense)

Lucas Menossi estampó su firma con Unión hasta diciembre de 2026 (Crédito: @clubaunion)

Alan Laprida, centrodelantero de las Inferiores de Independiente, fue cedido desde el Rojo a Central Córdoba hasta el 31 de diciembre de 2026 (Créditos: @cacc_sde)

Pol Fernández tendrá su segunda etapa en Rosario Central, luego de disputar el Torneo Inicial 2013 con esta camiseta. Viene de descender a Segunda División con Godoy Cruz (Crédito: @RosarioCentral)

Gonzalo Maroni pasó a préstamo en Barracas Central por un año (Crédito: @barracascentral)

Estudiantes de Río Cuarto trajo al arquero Lautaro Herrera, quien renovó su contrato en Quilmes y pasó a préstamo al recién ascendido (Créditos: @EstudiantesRio4)

Raúl Lozano fue anunciado como refuerzo del León cordobés, luego de diferentes pasos por Quilmes, Huracán, Patronato y Platense (Crédito: @EstudiantesRio4)