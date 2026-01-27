Santiago Ascacíbar fue presentado como nuevo refuerzo de Boca Juniors: los detalles del impactante traspaso y cuándo debutaría

Santiago Ascacíbar es el nuevo refuerzo de Boca Juniors

La confirmación oficial de la llegada de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors marca un giro decisivo en el mercado de pases del club, en un contexto de urgencia por la lesión de Rodrigo Battaglia, que dejará al mediocampo sin uno de sus pilares durante, al menos, seis meses. El impactante traspaso involucra condiciones adicionales estratégicas: Brian Aguirre irá a préstamo a Estudiantes de La Plata durante 2026, y el club platense contará con una opción de compra de la ficha del atacante.

¿Cuándo debutaría el flamante refuerzo en Boca? El Xeneize visitará mañana por la noche justamente a Estudiantes en La Plata, aunque Claudio Úbeda lo preservará y recién considerará para el siguiente compromiso en el Torneo Apertura 2026, el próximo domingo en la Bombonera, frente a Newell’s (19:15).

La gestión por el mediocampista, hasta ahora capitán y referente de Estudiantes, se consolidó tras la revisión médica programada en las últimas horas, paso tras el cual firmó un contrato de cuatro años en la Ribera. El club comunicó de manera oficial a través de su canal “Esto es Boca” que sería presentado, cosa que se confirmó. “Santiago Ascacíbar se realizará los estudios médicos correspondientes y, de no surgir inconvenientes, se convertirá en jugador de Boca”, había sido el anticipo de carácter oficial.

Según pudo saber Infobae, el monto total de la transferencia rondaría los USD 3.2 millones por el 80 por ciento del pase. Además, Estudiantes dispondría de una opción de compra del 80% de la ficha de Aguirre valuada en 5 millones de dólares. Esta operación estratégica refuerza al equipo dirigido por Úbeda justo después de la baja de Battaglia, quien se someterá a una operación que lo mantendrá alejado de las canchas entre seis y ocho meses.

Boca presentó a Santiago Ascacíbar como nuevo refuerzo

La llegada de Ascacíbar no es la única novedad de este mercado: Boca Juniors, que ya había sumado a Ángel Romero en condición de jugador libre tras el fallido fichaje de Marino Hinestroza (quien optó por Vasco da Gama), ve así renovada su mitad de cancha. Riquelme y Marcelo Delgado evaluaron, sin éxito, avanzar por el delantero de San Lorenzo Alexis Cuello, pero esas negociaciones no prosperaron y, por ahora, el club no tiene a la vista incorporaciones ofensivas adicionales.

El traspaso de Ascacíbar, uno de los símbolos recientes de Estudiantes, generó debate entre los simpatizantes y referentes del club platense. Una parte de la hinchada considera que la transferencia representa un ingreso clave para la economía de la institución, mientras que otros lamentan la decisión del futbolista de sumarse a un adversario directo. El entrenador Eduardo Domínguez fue categórico al analizar la situación: “El club fue claro, necesita vender. Me parece lo más normal del mundo que te busquen los dos grandes del fútbol argentino. Estudiantes tiene que vender y potenciar, o tener la gracia del club que vuelven jugadores como Guido (Carrillo), José (Sosa), Pablo (Piatti). El Ruso ama a Estudiantes, creció acá”.

Claudio Úbeda, flamante DT xeneize, valoró en conferencia de prensa el perfil del mediocampista y su aporte potencial a la plantilla: “No vamos a descubrir nada en saber que es un jugador que tiene jerarquía y que tiene personalidad, que si le toca vestir la camiseta de Boca sabe que puede llegar y hacerlo bien para sumar en un grupo de jugadores que compiten en alta competencia como cualquiera. Cada vez que viene una incorporación nadie tiene asegurado su lugar, tiene que pelear junto con el resto del plantel”, expresó el técnico.

El Rusito debutó profesionalmente con la camiseta pincharrata en 2016. Tras dos temporadas fue transferido al Stuttgart de Alemania, equipo en el que permaneció tres años, incluyendo uno en la segunda división alemana. Luego pasó al Hertha Berlín y, en 2022, fue adquirido por el Cremonese de Italia, antes de volver a Estudiantes en 2023.

El Ruso Ascacíbar jugó la primera fecha del Apertura para Estudiantes en el duelo contra Independiente (Fotobaires)

El mediocampista de 28 años ganó cinco títulos con Estudiantes: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga y Trofeo de Campeones 2024, Clausura 2025 y otro Trofeo de Campeones en 2025. Además, participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Fue líder y capitán de la Selección Sub 20 durante el Sudamericano y Mundial 2017, bajo la dirección técnica, precisamente, de Úbeda, quien ahora lo dirigirá en Boca.

En la selección mayor argentina, Ascacíbar disputó partidos oficiales a finales de 2018, coincidiendo con la asunción de Lionel Scaloni como director técnico. Durante ese ciclo compartió 15 minutos en cancha con Leandro Paredes, hoy nuevo compañero en Boca, en un amistoso en Arabia Saudita ante Irak que terminó con victoria argentina por 4-0. También integró planteles en otros amistosos contra Guatemala (victoria 3-0 en Los Ángeles) y México (triunfo 2-0 en Mendoza).

Ascacíbar reveló que fue contactado por Fernando Gago para sumarse a Boca hacia finales de 2024 y también admitió que River Plate había manifestado interés en él para este mismo mercado, aunque el club de Núñez finalmente incorporó a Fausto Vera y Aníbal Moreno.

El pase deja a Estudiantes con la posibilidad de potenciar su patrimonio, pero también expone la tensión entre el sentido de pertenencia de una figura formada en el club y la lógica financiera que atraviesa al fútbol argentino.