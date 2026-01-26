El delantero nigeriano con paso por distintas ligas europeas que fue inscripto por un club de Primera División

El jugador nigeriano que se suma a Deportivo Riestra, Johnson Nsumoh (Instagram: johnson_nsumoh1)

El club Deportivo Riestra sorprendió en el cierre del mercado de pases al incorporar a Johnson Nsumoh, un delantero nigeriano de 24 años con pasado reciente en ligas europeas de menor visibilidad. El atacante ya figura inscripto en AFA y solo restan detalles administrativos para concretar su llegada formal al país.

El futbolista, nacido en Port Harcourt, arriba al Malevo tras quedar libre del OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, conjunto eslovaco que compite en la Segunda División, donde completó la última temporada. En el club europeo, Nsumoh disputó un total de 12 partidos, anotó dos goles y sumó la misma cantidad de asistencias, de esa manera evidenció una faceta ofensiva versátil y dinámica.

La trayectoria profesional de Nsumoh estuvo marcada por una constante movilidad. Desde su debut a los 18 años, el delantero pasó por siete equipos, todos fuera del radar de las grandes ligas, con experiencia tanto en el fútbol maltés, donde jugó para el Mosta FC y el Birkirkara, como en el circuito eslovaco, vistiendo las camisetas de Spartak Trnava, FC ViOn y AS Trencin.

El nuevo refuerzo de Riestra, proveniente de la segunda división del fútbol eslovaco (Instagram: johnson_nsumoh1)

De prosperar los trámites migratorios pendientes, Nsumoh firmará contrato hasta diciembre y estará bajo las órdenes del entrenador Gustavo Benítez. Será la primera vez que el delantero nigeriano compita en la Primera División de un país sudamericano y buscará ampliar su experiencia.

No existen registros estadísticos de su etapa inicial en África, pero su recorrido por equipos menores de Malta y Eslovaquia le permitió crecer en experiencia y adaptabilidad. Su llegada representa una apuesta de Riestra por un perfil internacional poco habitual para el club, en busca de alternativas frescas de cara al Torneo Apertura 2026.

El fútbol argentino recibió a lo largo de los años la presencia de varios futbolistas africanos. Uno de los jugadores más recordados es el camerunés Alphonse Tchami, quien irrumpió en la década del 90 como delantero de Boca Juniors. Su potencia física lo volvió un jugador destacado, especialmente tras convertir un gol clave en un Superclásico ante River Plate en el estadio Monumental, un partido que finalizó 4-2 a favor de Boca.

El delantero nigeriano tendrá su primera experiencia en el fútbol sudamericano (Instagram: johnson_nsumoh1)

En el caso de los futbolistas nigerianos, Félix Orode fue el último en integrarse a la máxima categoría, se incorporó a San Lorenzo en 2009. De acuerdo a El Gráfico, solo disputó 13 minutos en un clásico con Huracán. Luego continuó su carrera en equipos del ascenso como Nueva Chicago, CAI de Comodoro Rivadavia, Excursionistas, Luján, Comunicaciones, Sportivo Barracas, Deportivo Pronunciamiento, Sacachispas y Central Ballester.

Otro nigeriano fue Okikiola Afolabi, arribó en 2016 y sumó apenas un partido con la camiseta de Talleres de Córdoba. Su compatriota Arouna Dang Bissene tuvo una experiencia similar: permaneció siete meses en Huracán, luego pasó por Tigre, pero no llegó a debutar oficialmente.

Un caso particular es el de Custodio Mendez, considerado el primer africano que jugó en la era profesional del fútbol argentino. Llegó en 1981 para sumarse al plantel de Estudiantes de La Plata, integró incluso el conjunto de Carlos Bilardo. Aunque se registró oficialmente como portugués, su origen africano lo vuelve un pionero en la historia del campeonato local.

De concretarse la llegada de Johnson Nsumoh a Deportivo Riestra, el delantero nigeriano se convertiría en el jugador africano número 60 en integrar un plantel del fútbol argentino. Esta cifra refleja el flujo, aunque reducido, de futbolistas provenientes del continente africano hacia ligas sudamericanas.