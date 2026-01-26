Deportes

El delantero nigeriano con paso por distintas ligas europeas que fue inscripto por un club de Primera División

Se trata de un futbolista de 26 años, proveniente del fútbol eslovaco y con paso por siete clubes en el extranjero

Guardar
El jugador nigeriano que se
El jugador nigeriano que se suma a Deportivo Riestra, Johnson Nsumoh (Instagram: johnson_nsumoh1)

El club Deportivo Riestra sorprendió en el cierre del mercado de pases al incorporar a Johnson Nsumoh, un delantero nigeriano de 24 años con pasado reciente en ligas europeas de menor visibilidad. El atacante ya figura inscripto en AFA y solo restan detalles administrativos para concretar su llegada formal al país.

El futbolista, nacido en Port Harcourt, arriba al Malevo tras quedar libre del OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, conjunto eslovaco que compite en la Segunda División, donde completó la última temporada. En el club europeo, Nsumoh disputó un total de 12 partidos, anotó dos goles y sumó la misma cantidad de asistencias, de esa manera evidenció una faceta ofensiva versátil y dinámica.

La trayectoria profesional de Nsumoh estuvo marcada por una constante movilidad. Desde su debut a los 18 años, el delantero pasó por siete equipos, todos fuera del radar de las grandes ligas, con experiencia tanto en el fútbol maltés, donde jugó para el Mosta FC y el Birkirkara, como en el circuito eslovaco, vistiendo las camisetas de Spartak Trnava, FC ViOn y AS Trencin.

El nuevo refuerzo de Riestra,
El nuevo refuerzo de Riestra, proveniente de la segunda división del fútbol eslovaco (Instagram: johnson_nsumoh1)

De prosperar los trámites migratorios pendientes, Nsumoh firmará contrato hasta diciembre y estará bajo las órdenes del entrenador Gustavo Benítez. Será la primera vez que el delantero nigeriano compita en la Primera División de un país sudamericano y buscará ampliar su experiencia.

No existen registros estadísticos de su etapa inicial en África, pero su recorrido por equipos menores de Malta y Eslovaquia le permitió crecer en experiencia y adaptabilidad. Su llegada representa una apuesta de Riestra por un perfil internacional poco habitual para el club, en busca de alternativas frescas de cara al Torneo Apertura 2026.

El fútbol argentino recibió a lo largo de los años la presencia de varios futbolistas africanos. Uno de los jugadores más recordados es el camerunés Alphonse Tchami, quien irrumpió en la década del 90 como delantero de Boca Juniors. Su potencia física lo volvió un jugador destacado, especialmente tras convertir un gol clave en un Superclásico ante River Plate en el estadio Monumental, un partido que finalizó 4-2 a favor de Boca.

El delantero nigeriano tendrá su
El delantero nigeriano tendrá su primera experiencia en el fútbol sudamericano (Instagram: johnson_nsumoh1)

En el caso de los futbolistas nigerianos, Félix Orode fue el último en integrarse a la máxima categoría, se incorporó a San Lorenzo en 2009. De acuerdo a El Gráfico, solo disputó 13 minutos en un clásico con Huracán. Luego continuó su carrera en equipos del ascenso como Nueva Chicago, CAI de Comodoro Rivadavia, Excursionistas, Luján, Comunicaciones, Sportivo Barracas, Deportivo Pronunciamiento, Sacachispas y Central Ballester.

Otro nigeriano fue Okikiola Afolabi, arribó en 2016 y sumó apenas un partido con la camiseta de Talleres de Córdoba. Su compatriota Arouna Dang Bissene tuvo una experiencia similar: permaneció siete meses en Huracán, luego pasó por Tigre, pero no llegó a debutar oficialmente.

Un caso particular es el de Custodio Mendez, considerado el primer africano que jugó en la era profesional del fútbol argentino. Llegó en 1981 para sumarse al plantel de Estudiantes de La Plata, integró incluso el conjunto de Carlos Bilardo. Aunque se registró oficialmente como portugués, su origen africano lo vuelve un pionero en la historia del campeonato local.

De concretarse la llegada de Johnson Nsumoh a Deportivo Riestra, el delantero nigeriano se convertiría en el jugador africano número 60 en integrar un plantel del fútbol argentino. Esta cifra refleja el flujo, aunque reducido, de futbolistas provenientes del continente africano hacia ligas sudamericanas.

Temas Relacionados

Johnson NsumohDeportivo RiestraDeportes-Argentina

Últimas Noticias

La deportista alemana que compite en los JJOO y tiene a una plataforma para adultos como patrocinador: “No me mostraré desnuda”

Lisa Buckwitz, campeona mundial de bobsleigh, centró la atención de los Juegos de Invierno luego de crear contenido para OnlyFans

La deportista alemana que compite

Boca Juniors confirmó la dura lesión de Alan Velasco: el momento del golpe y el tiempo que estará sin jugar

El volante sufrió una distensión Grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda en el duelo con Deportivo Riestra

Boca Juniors confirmó la dura

La sorprendente sentencia de Oscar Ruggeri sobre la llegada de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors

El exfutbolista elogió la negociación entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata por el mediocampista

La sorprendente sentencia de Oscar

Franco Colapinto dio sus primeras sensaciones tras estrenarse en las pruebas de la Fórmula 1: la frase optimista de cara al 2026

El argentino de Alpine completó 60 vueltas en el primer test en Barcelona y habló sobre las diferencias de los nuevos monoplazas

Franco Colapinto dio sus primeras

Picó un penal, lo falló y lo acusaron de simular una lesión: el grave parte médico

Cristian Zavala, de Colo Colo, se arrojó al piso luego de que el arquero de Peñarol le contenga fácilmente su tiro, lo que le valió ser objeto de burlas

Picó un penal, lo falló
DEPORTES
La deportista alemana que compite

La deportista alemana que compite en los JJOO y tiene a una plataforma para adultos como patrocinador: “No me mostraré desnuda”

Boca Juniors confirmó la dura lesión de Alan Velasco: el momento del golpe y el tiempo que estará sin jugar

La sorprendente sentencia de Oscar Ruggeri sobre la llegada de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors

Franco Colapinto dio sus primeras sensaciones tras estrenarse en las pruebas de la Fórmula 1: la frase optimista de cara al 2026

Picó un penal, lo falló y lo acusaron de simular una lesión: el grave parte médico

TELESHOW
Mirtha Legrand, de Mar del

Mirtha Legrand, de Mar del Plata a Buenos Aires: “Vuelvo para organizar mi cumpleaños”

Fátima Florez visitó la Fragata Libertad en Mar del Plata: “Estoy orgullosa como argentina”

¿Quién es la participante de MasterChef que enamoró a L-Gante?

El inesperado percance que vivió Mario Pergolini en la vía pública: “No aceptó nada”

Moria Casán dio detalles del vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez en medio de los rumores de romance: “Insoportable”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador amplió la vacunación contra

Ecuador amplió la vacunación contra el VPH para personas que viven con VIH como medida de prevención del cáncer

Zelensky dijo que podrían celebrarse nuevas reuniones con Rusia y Estados Unidos esta semana

El presidente Rodrigo Paz propuso una nueva ley para el litio en Bolivia

Filipinas expresó alarma ante China por la escalada de las tensiones diplomáticas

Frida Kahlo inspira un millonario complejo residencial en Miami