Boca Juniors presentó a sus refuerzos: del “a River no quería ir” de Ascacíbar a la frase de Ángel Romero que ilusionó a los hinchas

*Riquelme presentó a Romero y a Ascacíbar

Boca Juniors anunció este martes la incorporación de sus dos primeros refuerzos del 2026: Santiago Ascacíbar y Ángel Romero. La presentación oficial se realizó en La Bombonera, donde ambos jugadores brindaron sus primeras palabras como jugadores xeneizes y se tomaron fotografías con la camiseta azul y oro.

Entrada la noche, ambos fueron presentados por el presidente del club, Juan Román Riquelme, y brindaron una conferencia de prensa en el estadio. “Estamos felices. Mucha suerte a Ángel, que la pase bien como la pasó su hermano. A Santi, que creo que su familia debe estar muy contenta”, dijo el máximo dirigente de la entidad.

“La decisión la pensé en su momento y a medida que pasaban los días tuve más seguridad porque quería ser parte de esto. A River no quería ir y fue lo que le planteé a mis agentes porque quería jugar en Boca”, destacó Ascacíbar cuya llegada se concretó tras un acuerdo con Estudiantes de La Plata por el 80% de su pase, valuado en 3.2 millones de dólares, operación que incluyó el préstamo de Brian Aguirre (con opción de compra del 80 por ciento de su ficha en USD 5.000.000.

*Ascacíbar: “Me llena de felicidad estar acá”

La incorporación del Ruso despertó gran expectativa entre los hinchas, quienes se acercaron a la clínica para saludar al mediocampista antes de que completara la revisión médica. Ascacíbar, que fue capitán en Estudiantes, firmó contrato por cuatro años y ya se entrenó bajo las órdenes de Claudio Úbeda junto a sus nuevos compañeros. El club platense despidió al jugador con un mensaje en redes sociales y un video homenaje.

“Obviamente estaba desde chico este sueño de poder vestir esta camiseta y agarrar esta oportunidad linda de jugar en este club que es inmenso”, confesó el volante de 28 años. “Mi hermano (muy hincha de Boca) me mandó un montón de mensajes y me dijo ‘te banco como sea’”, agregó.

En tanto que el ex Estudiantes manifestó el impacto que ya tuvo en el público por su llegada a Boca Juniors: “Lo de hoy fue una alegría enorme y la gente me marca desde el primer día dónde estoy y uno debe estar a la altura”.

Además, habló con el entrenador Claudio Úbeda y afirmó que “le dije que estaba para lo que necesitaba”. De cara a lo que viene sus expectativas son altas y adelantó que “está el anhelo personal y grupal de todos de buscar la Copa Libertadores. Todos los torneos hay que jugarlos como lo demanda esta institución que es ganando”.

Por su parte, Ángel Romero llegó a Boca Juniors en condición de libre tras su salida del Corinthians de Brasil. El delantero paraguayo, hermano de Óscar Romero –quien tuvo un paso previo por la institución–, se refirió a su llegada a través de sus redes sociales: “Arribo a un club enorme, con una hinchada que se respeta en todo el mundo. Llego con hambre, compromiso y muchas ganas de competir, dejarlo todo en la cancha y pelear por cosas grandes”.

*Romero: “Es un sueño hecho realidad”

Ya ante los medios, el delantero paraguayo aseguró que “es un equipo muy importante a nivel mundial. Me pone muy contento estar a la altura de un club como lo es Boca, que pelea todos los años las copas y este año no seremos la excepción”.

Luego confesó que “es un sueño hecho realidad. Óscar lo hizo realidad hace unos años. Fue en 1997 cuando vinimos a probarnos acá y pasamos la prueba. Pero no pudimos fichar porque mi madre tenía trabajo allá en Paraguay y tenía que cuidar a mis hermanos. Pudimos hacerlo de grande. Conocimos la Bombonera, Óscar pudo ganar tres títulos y yo quiero hacer mi nombre acá”.

En tanto que dejó en claro qué vino a buscar: “Me queda la cuota pendiente de ganar un título en Argentina. Vine para poder cumplir con ese objetivo en Boca y con cosas importantes”.

Reconoció que “a Boca no se le dice que no y por eso estoy acá. Estuve cerca en 2022, pero no se pudo cerrar porque estaba muy avanzando con Cruz Azul en ese momento. Yo quería venir acá porque me gustan los desafíos y exigirme al máximo”.

Los dos futbolistas superaron los exámenes médicos y se integraron a los entrenamientos este martes por la tarde en el predio de Ezeiza. Ninguno de los futbolistas integra la lista de concentrados, por lo que no estarán disponibles para el encuentro ante Estudiantes de La Plata por el Torneo Apertura, este miércoles.

El entrenador Claudio Úbeda suma así dos nombres clave de cara a una temporada en la que el club buscará avanzar en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. La doble presentación refleja la intención de la dirigencia de reforzar el plantel con vistas a los compromisos nacionales e internacionales.

El mellizo también contó que habló con el DT de su selección, Gustavo Alfaro, quien dirigió a Boca Juniors en 2019. “Hablé con el Profe y le pregunté lo que él vivió dentro del club. Me dijo que ‘era muy exigente, pero que lo disfrute porque es algo diferente a todo’. El escudo demanda mucha responsabilidad y soy consciente de la camiseta que voy a representar. No es fácil. Sabemos lo que requiere esta camiseta y te exige estar siempre al 100 %. Vine para ayudar y ganar cosas importantes. Con el escudo que tenemos, podemos ganar todo”.

MÁS FRASES DE LOS REFUERZOS DE BOCA JUNIORS:

Santiago Ascacíbar:

Una chance para el Mundial. “Eso es hablar muy a futuro. Con Leo (Paredes) se puede hacer todo posible”.

Maradona. “Me lo tatué para tenerlo siempre presente y lo que hizo por todo el fútbol argentino”.

Volver a jugar con Belmonte. “Compartir con este plantel y con jugadores como el Toto con quien compartimos en el Sub 20 me servirá para seguir aprendiendo”.

Ángel Romero:

El paso de su hermano. “Hablé con Óscar y hablo más con él que con mi mujer. Me comentó lo que vivió acá. Tuvo la suerte de ser campeón tres veces. En el predio todo el mundo preguntó por él y fue muy querido por todos. Me dijo que disfrute y que viva todo lo que es Boca. Lo sentí hoy cuando salí del hospital y se siente que es un club muy grande”.

El Mundial a la vista. “Jugar en Boca es vidriera pura y estar en la boca de todos. También fue una decisión de venir acá fue para estar al 100 % en lo físico y mental. Hay que saber vivirlo porque es muy grande”.

La trascendencia de Boca. “Cuando me puse la camiseta de Boca en el hospital no podía creer de poder vestir esta camiseta. Era un sueño cuando estuve en Casa Amarilla en 2007 ver a mis ídolos como Román. Estuve en Brasil y te dicen ‘Boca’, solo Boca y también a nivel mundial”.

Su posición en la cancha. “En Brasil jugué en varias posiciones y en la Selección también. En los últimos años en Corinthians estaba jugando como un falso nueve. Pero me adaptaré lo más rápido posible al esquema del entrenador”.